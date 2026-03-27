लोकसभा सदन में गूंजा ग्वालियर-आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मुद्दा, सांसद भारत सिंह ने की ये ख़ास मांग
लोकसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को शून्यकाल में ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने कहा, कॉरिडोर न केवल दिल्ली और ग्वालियर के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 9:53 PM IST
ग्वालियर: लोकसभा के शून्य काल में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर के विकास से जुड़े एक अहम मुद्दे को सदन के सामने रखा है. सांसद ने लोकसभा में ग्वालियर और आगरा के बीच बन रहे 6 लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के दोनों ओर शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मांग की है.
शून्यकाल में उठा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मुद्दा
लोकसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को शून्यकाल में ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, "पीएम मोदी द्वारा 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की स्वीकृति दिए जाने से ग्वालियर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे अंचल के विकास को एक नई दिशा मिली है. यह कॉरिडोर न केवल दिल्ली और ग्वालियर के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है."
'औद्योगिक क्षेत्र बनने से विकास और अर्थव्यस्था में आएगी मजबूती'
सांसद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ग्वालियर अंचल के विकास और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो इसके लिए आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के दोनों ओर सरकारी ज़मीनों पर अगर औद्योगक क्षेत्र विकसित किया जाए तो ये देश में अपनी अलग छाप छोड़ेगा. क्योंकि नए उद्योगों की स्थापना से स्थानीय तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पूरे क्षेत्र का विकास होगा.
' बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से विकास असीम संभावनाए'
भारत सिंह कुशवाहा ने सरकार से इस माँग पर विचार करने का अनुरोध करते हुए बताया कि आज ग्वालियर चंबल अंचल रोड, हवाई सुविधा और रेल कनेक्टिविटी की वजह से उद्योग क्षेत्र के विकास की असीम संभावनाएं बना रहा है. पहले से इस क्षेत्र में बानमोर के साथ मालनपुर और साडा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक आधार बने हैं. ऐसे में नए कॉरिडोर के निर्माण से इन औद्योगिक क्षेत्रों को भी नया जीवन मिलेगा. लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी में सुधार होने से बानमोर, साडा और मालनपुर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, जिससे ग्वालियर पूरे मध्य भारत का एक प्रमुख औद्योगिक इंजन बनकर उभरेगा.
पर्यटन और फिल्मों में भागीदारी का किया जिक्र
सदन में अपनी बात रखने के साथ ही ग्वालियर के इतिहास और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की. उन्होंने बताया कि ग्वालियर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व विख्यात है. यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में पहले से ही ग्वालियर का किला और संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली और संगीत परंपरा पर्यटकों को आकर्षित करती है.
वर्तमान में ग्वालियर-चंबल अंचल फिल्म निर्माण और शूटिंग के एक पसंदीदा केंद्र के रूप में उभर रहा है. साथ ही ग्वालियर का सफेद पत्थर (व्हाइट मिंट सैंडस्टोन) अपनी मजबूती, सुंदरता के कारण दुनिया भर में मशहूर है, जिसका निर्यात कई देशों में किया जाता हैं. ऐसे में आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से इन क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा और ग्वालियर चंबल अंचल विकास की नई ऊंचाईयों तक पहुचेगा.