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बाइक सवार मां-बेटे को कंटेनर ने कुचला, पहिए के नीचे आ गया सिर, दोनों की मौत

दतिया से इलाज के लिए ग्वालियर जा रहे मां-बेटे को कंटेनर ने कुचला, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर हुआ फरार.

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बाइक सवार मां-बेटे को कंटेनर ने कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
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ग्वालियर: बाइक सवार मां-बेटे की डबरा में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. मां-बेटे बाइक पर सवार होकर दतिया से ग्वालियर जा रहे थे. इसी दौरान डबरा-ग्वालियर हाईवे पर एक कंटेनर ने बाइक को कुचल दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ. घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, हादसे के बाद कंटेनर को जब्त कर लिया गया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया.

मां का इलाज कराने ग्वालियर जा रहे थे दोनों

दतिया का रहने वाला राकेश और उसकी मां भगवती नामदेव सोमवार दोपहर घर से निकले थे. दोनों बाइक पर सवार होकर ग्वालियर जा रहे थे. भगवती नामदेव बीमार थी और उसका ग्वालियर में इलाज चल रहा था. बेटा मुकेश उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाने बाइक से ग्वालियर ले जा रहा था. इसी दौरान सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई.

कंटेनर ने पीछे से मारी टक्कर

डबरा एसडीओपी सौरभ कुमार ने बताया कि "पुलिस को सूचना मिली थी कि समुदन गांव के पास एक भीषण हादसा हुआ है. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो लोगों ने बताया कि बाइक सवार मां-बेटे समूदन गांव के पास हाईवे पर थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कंटेनर पीछे से आया और टक्कर मार दी. जिससे बाइक फिसली और मां-बेटे दोनों का सिर कंटेनर के पहियों के बीच आ गया. जिससे मौके पर ही कुचलकर दोनों की मौत हो गई.

राहगीरों ने पीछा कर रोका कंटेनर, चालक फरार

इस घटना के दौरान आसपास के राहगीरों ने पीछा किया, तो कंटेनर चालक गाड़ी छोड़ कर फरार हो गया. वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से मां-बेटे के शव डबरा अस्पताल पहुंचाया और बाइक के नंबर से जनकारी निकल घरवालों को सूचित किया. फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. साथ ही पुलिस ने मौके से डंपर भी जब्त कर लिया है. वहीं, ड्राइवर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.

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