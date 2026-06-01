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हर्ष फायरिंग बनी काल, बेटे के छठी पर मां की गोली लगने से मौत, फ्रीजर में छिपाई लाश

ग्वालियर के थाटीपुरा थाना क्षेत्र का मामला, महिला के गुपचुप अंतिम संस्कार से पहले पहुंच गई पुलिस. पति-देवर फरार.

Gwalior woman killed harsh firing
हर्ष फायरिंग में महिला की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. अचानक हर्ष फायरिंग में देवर के हाथों भाभी का क़त्ल हो गया. मृतका के पति और देवर ने गुपचुप शव के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस को घटना की भनक लग गई. अंतिम संस्कार से पहले ही शव को बरामद कर लिया गया.

हर्ष फायर के लिए देवर ने निकाला कट्टा, गोली भाभी को लगी

मामला ग्वालियर के थाटीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां किसी क्राइम सीरियल की तरह एक हत्या को छिपाने और सबूतों को गायब करने का प्रयास किया गया. असल में ग्वालियर के तृप्ति नगर में रहने वाले मनोज कुशवाह के घर रविवार को बेटे का दष्टोन(छठी) का कार्यक्रम था. घर में खुशियों का माहौल था. इसी बीच मनोज के छोटे भाई योगेश ने हर्ष फायर करने के लिए कट्टा निकाला लेकिन कट्टा निकलते वक्त उसका ट्रिगर दब गया और गोली चल गई जो सीधे बच्चे की मां ज्योति के सिर में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

Gwalior woman killed harsh firing
बेटे के छठी पर मां की गोली लगने से मौत (ETV Bharat)

हादसे के बाद बाजार से डीप फ्रीजर मंगवाकर छिपा दिया शव

अचानक महिला को गोली लगते ही अफ़रा-तफ़री और चीखपुकार होने लगी. चूँकि कार्यक्रम में सिर्फ़ परिवार के लोग ही थे ऐसे में बात को वहीं दबा दिया गया. क्योंकि बात बाहर आती तो मामला पुलिस तक पहुंचता. ऐसे परिवार ने आरोपी को बचाने के लिए सभी सबूत मिटाने की कोशिश की, और गुपचुप तरीके से शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया. मृतका के पति मनोज ने लाश को डिस्पोज होने से बचाने के लिए तुरंत एक डीप फ्रीजर मगवाया और शव को दोनों भाइयों ने उसमें रख दिया.

पड़ोसी को हुआ शक तो पुलिस को दी खबर

रविवार देर रात परिवार ने ज्योति का अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली और जब आस पड़ोस के लोगों ने उसके बारे में पूछा तो कह दिया कि, वह अचानक बीमार होने की वजह से उसकी मौत हो गई. इस बीच किसी पड़ोसी को घर में डीप फ्रीजर आने और फिर रात में अंतिम संस्कार करने को लेकर संदेह हुआ और उसने थाटीपुर पुलिस को घटना की सूचना दी.

पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके से फरार हुए आरोपी

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुची, लेकिन पुलिस वाहन को देखते ही मनोज और उसका आरोपी भाई योगेश मौके से गायब हो गए. इसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. मुरार सीएसपी अतुल सोनी के मुताबिक, "महिला को जिस देसी कट्टे से गोली लगी वह अवैध हथियार था. घटना के बाद परिजनों को पुलिस को सूचित करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और चुपचाप अंतिम संस्कार करने का प्रयास कर रहे थे.

मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, और फॉरेंसिक एक्सपर्स्ट की टीम ने भी मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं. उनके अन्य परिजनों को थाने बुलाया गया है. जल्द ही मामले में आरोपी देवर और पति को हिरासत में लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं."

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