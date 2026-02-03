ETV Bharat / state

ग्वालियर में लग्जरी कारों का गजब गोलमाल, पहले लेते थे रेंट पर फिर कर देते थे कांड

ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने इस पूरे मामले का मंगलवार को खुलासा किया है. उन्होंने बताया, '' भास्कर शर्मा नामक एक ट्रैवल एजेंसी संचालक ने सोमवार को पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा में शिकायत की थी कि कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात अभय भदौरिया नाम के शख्स से हुई थी. उसने खुद को अवंटेक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजर बताया था और ऑफर दिया कि उसे कंपनी के लिए किराए पर गाड़ियां चाहिए. उसने अलग-अलग गाड़ियों के लिए 50 से 85 हजार रु तक किराए का ऑफर दिया.

ग्वालियर: सोचिए आपके पास कोई ऑफर लेकर आए और कहे कि, आपकी गाड़ी किसी कंपनी या सरकारी दफ्तर में 50 से 80 हजार रु महीने के किराए पर लगवा देगा तो शायद आप इस पर तुरंत विचार करेंगे. क्योंकि घर बैठे-बैठे कमाई सभी को अच्छी लगती है. लेकिन इसी चक्कर में कई लोगों की लग्जरी गाड़ियां गायब हो गईं. ग्वालियर में ऐसी ही कमाई के चक्कर में करीब 39 लग्जरी कार मालिक ठगी का शिकार हो गए. मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने जरूरी सक्रियता दिखाई और करीब 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही विभिन्न जगहों से करीब 15 लग्जरी गाड़ियां भी रिकवर कर लीं.

शातिर ठगों ने फर्जी मालिक बनकर गिरवी रखी कारें (ETV Bharat)

बात फाइनल होने पर भास्कर शर्मा और एक अन्य फरियादी रघुबीर रजक से संपर्क किया. भास्कर ने उसे 19 लक्जरी गाड़ियां उपलब्ध करा दीं. वहीं, रघुबीर रजक ने अपने परिचित लोगों से बात कर उनकी 20 गाड़ियां उपलब्ध कराई. दोनों ने मिलकर कुल 39 गाड़ियां पिछले 6 महीने में अभय भदौरिया को दीं.''

फर्जी अनुबंध कर गायब कर दीं 39 गाड़ियां

ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने आगे बताया, "गाड़ियां देने के बाद एक दो महीने तक किराया दिया गया, लेकिन बाद में जब किराया नहीं मिला तो दोनों फरियादी परेशान हो गए. इसके बाद उनकी गाड़ियां गायब हो गईं. जिस कंपनी के नाम पर गाड़ियों का अनुबंध किया गया था वह कंपनी भी फर्जी थी. इसके बाद दोनों फरियादियों ने क्राइम ब्रांच में पूरे मामले की अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं. पुलिस जांच में पता चला कि कंपनी के साथ ही आरोपी भी बताई गई कंपनी में कर्मचारी नहीं था. बल्कि उसने झांसा देकर ये गाड़ियां ली और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन गाड़ियों को अलग-अलग लोगों के पास रुपये लेकर गिरवी रख दिया था."

ग्वालियर में ज्यादा किराए का झांसा देकर गायब कर दीं 39 लग्जरी गाड़ियां (ETV Bharat)

15 गाड़ियां जब्त, आरोपी भी पकड़ा गया

पुलिस ने जांच में आरोपी अभय भदौरिया का पता लगाकर उसकी गिरफ्तारी कर ली. इसके बाद पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर विभिन्न स्थानों से 15 गाड़ियां रिकवर कर लिया है. साथ ही अन्य गाड़ियों का भी पता लगाया जा रहा है. एसपी धर्मवीर ने बताया, "जब्त गाड़ियों की कीमत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए है. जिन लोगों की गाड़ियां बेची गई या गिरवी रखी गई है. उन लोगों से भी ठगों ने धोखाधड़ी की है. उन लोगों से भी गाड़ियों के बदले रु लिए गए हैं. गाड़ियां देने से पहले फर्जी दस्तावेज बनाए गए और फर्जी वाहन मालिक के जरिए गाड़ियां बेची गई. ये पूरा सोचा समझा अपराध है. जिसे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया है."

पुलिस इन गाड़ियों के मामले में हर गाड़ी का केस अलग से देखेगी. जिन लोगों ने आरोपियों से गाड़ियां ली या गिरवी रखी थीं, उसमें उनकी क्या भूमिका है, इसे भी देखा जा रहा है. लेकिन जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने आपको फर्जी वाहन स्वामी दर्शाया है उनके दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं और इस केस में आरोपी बनाया जाएगा.