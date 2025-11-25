कटने जा रहे थे 17 कछुए, 3 दिन में किस्मत का पासा पलटा, अब चंबल की लहरों में जिंदगी आबाद
मुरैना में तस्करों के कब्जे से बरामद 17 कछुओं को नई जिंदगी मिली. कोर्ट की परमिशन पर इन कछुओं को चंबल नदी में छोड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 12:49 PM IST
मुरैना: ग्वालियर पुलिस ने 3 दिन पहले एक संदिग्ध बाइक सवार से 17 कछुए बरामद किए. कछुओं की तस्करी की जा रही थी. बरामदगी के 3 दिन बाद कोर्ट की अनुमति से ग्वालियर वन विभाग की टीम ने इंडियन फ्लैप शेल प्रजाति के 17 कछुओं को मुरैना की चंबल नदी में छोड़ा. चंबल का पानी मिलते ही कछुए सरपट दौड़ने लगे.
बाइक से की जा रही थी कछुओं की तस्करी
19 नवंबर को ग्वालियर पुलिस नियमित वाहन चेकिंग कर रही थी कि तभी एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर घबरा गया. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक बड़ा थैला सड़क किनारे फेंक दिया और तेज रफ्तार से भाग निकला. पुलिस ने जब थैला खोला तो अंदर से 17 जीवित कछुए मिले. इन कछुओं की तस्करी की जा रही थी. इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई और कछुओं को संरक्षण में ले जाया गया.
वन विभाग ने कोर्ट से मांगी नदी में छोड़ने की परमिशन
3 दिन तक मेडिकल ऑब्ज़र्वेशन और जरूरी देखरेख के बाद विभाग ने कोर्ट से इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ने की अनुमति मांगी. इजाज़त मिलते ही 22 नवंबर क़ो ग्वालियर वन विभाग की टीम कछुओं को लेकर मुरैना के चंबल राजघाट पुल पहुंची. यहां मुरैना देवरी घड़ियाल रेंज ऑफिसर श्याम सिंह चौहान और उनकी टीम पहले से मौजूद थी. सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही कछुओं को एक-एक कर चंबल की निर्मल धारा में छोड़ा गया.
पानी में उतरते ही कछुओं ने भरी रफ्तार
पानी में उतरते ही कछुओं ने अपनी प्राकृतिक रफ्तार पकड़ ली, जैसे लंबे इंतजार के बाद घर लौट आए हों. वन विभाग का कहना है "इंडियन फ्लैप शेल प्रजाति बेहद अनुकूलनशील होती है और किसी भी मौसम में आसानी से जीवित रह सकती है. यही वजह है कि तस्कर इन्हें तालाबों और छोटी नदियों से पकड़कर तस्करी की कोशिश करते हैं." ग्वालियर पुलिस अब उस बाइक सवार तस्कर की तलाश में लगी है.
किसी तालाब से पकड़े होंगे कछुए
देवरी घड़ियाल सेंचुरी अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया "ग्वालियर वन विभाग की टीम कछुओं को लेकर चंबल राजघाट पुल पर पहुंची. यहां पर 17 कछुओं को चंबल में छोड़ा गया." वन विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि तस्कर इन कछुओं को किसी तालाब से पकड़कर लाए होंगे.