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मुरैना और ग्वालियर में ताबड़तोड़ फायरिंग, कहीं क्रिकेट विवाद तो कहीं पुरानी रंजिश में दागी गोलियां

महाराजपुरा थाना क्षेत्र के चकरायपुरा गांव में स्थित एक मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. इस दौरान गेंद कल्ला राजावत नामक व्यक्ति के खेत में चली गई. जब गेंद लेने युवक पहुंचा तो खेत मालिक समेत अन्य आरोपियों ने गाली-गलौच शुरू कर दी. जिसका विरोध करने पर कल्ला ने डंडे से क्रिकेट खेल रहे युवकों की पिटाई कर दी, जिससे उसका सिर फट गया. इसके बाद युवकों ने आरोपी के घर पत्थरबाजी कर दी, जिससे आगबबूला होकर आरोपी कल्ला और उसके बेटे ने लाइसेंसी राइफल निकालकर फायरिंग कर दी.

ग्वालियर/मुरैना: मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना में रविवार रात जमकर गोलीबारी हुई. मुरैना में जहां पुरानी रंजिश को लेकर नकाबपोश बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी तो वहीं, ग्वालियर में क्रिकेट को लेकर विवाद के बाद गोलियां चल गईं. मुरैना में लगातार 16 राउंड फायरिंग की घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव है.

लाइसेंसी बंदूक जब्त कर जांच को भेजी

सीएसपी हेडक्वार्टर रॉबिन जैन ने कहा, "पीड़ित की शिकायत पर आरोपी राहुल राजावत और उसके पिता कल्ला राजावत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. तुरंत कार्रवाई करते हुए बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी राइफल भी बरामद कर ली है. मामले की जांच जारी है. बाकी दोनों आरोपियों अंकित और छोटा की भूमिका भी खंगाली जा रही है."

एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा मुरैना

वहीं, एक अन्य घटना मुरैना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद नगर की है. रविवार रात चार नकाबपोश बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. लगातार चलती गोलियों की आवाज से लोग सहम गए और इलाके में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि दो बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने पहले घर के गेट में टक्कर मारी. इसके बाद गाली-गलौच करते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी.

मुरैना में आधी रात ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat)

16 राउंड फायरिंग से अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, आजाद नगर निवासी राधेश्याम शर्मा रविवार रात भोजन करने के बाद अपने कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने घर को निशाना बनाकर करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपियों ने लगभग 16 राउंड फायर किए. घटना के दौरान मोहल्ले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग डर से अपने घरों में कैद हो गए.

मुरैना में रानी रंजिश में नकाबपोशों ने दागी 16 गोलियां (ETV Bharat)

घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

वारदात के बाद आरोपियों ने नाला नंबर एक मार्ग होते हुए अंबाह बायपास की तरफ फरार हो गए. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. इसके अलावा स्थानीय लोगों ने अपनी छतों से भी बदमाशों के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए. सोमवार को जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

पुरानी रंजिश में वारदात

पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज के आधार पर राहुल मिश्रा निवासी मुड़ियाखेड़ा को चिन्हित किया गया है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात हुई है. चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई जारी है.

कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर पवन भदौरिया ने बताया, "आजाद नगर क्षेत्र में फायरिंग की घटना का वीडियो सामने आया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में चार नकाबपोश बदमाशों द्वारा वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है. इनमें से एक आरोपी की पहचान कर ली गई है."