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हर दिन खतरे का सफर, सरकारी सुस्ती का असर, सालभर से अधूरा है पुल

ग्वालियर में जान जोखिम में डाल नदी पार करने को मजबूर स्कूली बच्चे, कार्यावधि खत्म होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ पुल का निर्माण.

GWALIOR BRIDGE CONSTRUCTION DELAY
ग्वालियर में बच्चों के लिए हर दिन खतरे का सफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:17 PM IST

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ग्वालियर: ग्वालियर नगर निगम की बड़ी अनदेखी का असर ग्वालियर के आमजन को झेलना पड़ रहा है, क्यों की एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यहां पर एक पुलिया के निर्माण का कार्य अभी चल रहा है. ऐसे में स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोग भी जान जोखिम में डालकर वहां से गुजर रहे हैं. पुलिया के निर्माण में देरी से लोग बहते पानी के बीच पैदल नदी पार कर रहे हैं. न यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं और न ही कोई रेस्क्यू करने वाला

जान जोखिम में डाल नदी पार करने को मजबूर लोग

मुरार नदी पर बन रही पुलिया का पिछले 1 साल से निर्माण चल रहा है लेकिन आज तक यह पूरा नहीं हो सका है. इस कारण ग्वालियर के सिरोल और मुरार इलाके में जाने के सभी रास्ते सीधे तौर पर बंद हैं और इससे लगभग 40 हजार की जनता परेशान है. नदी के एक छोर से दूसरी ओर जाना हो तो लोगों को ढाई से तीन किलोमीटर का फेर लगाकर आवागमन करना पड़ रहा है. लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग और स्कूली छात्र तो नदी में उतर कर रास्ता तय करते हैं जो कभी भी हादसे की वजह बन सकती है. लेकिन इन हालातों पर नगर निगम ने जैसे आंखें मूंद रखी हैं.

ग्वालियर में जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग (ETV Bharat)

कार्यावधि खत्म, लेकिन काम 60 फीसदी बाकी

पिछले साल की बारिश में मुरार नदी पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी. जिसके बाद नगर निगम ने चार करोड़ की लागत से नई पुलिया का निर्माण कराने का टेंडर जारी किया था. टेंडर जयपुर की 'एलएन इंफ्रा' कंपनी को मिला है और पिछले 1 साल से कंपनी इस पुलिया पर काम कर रही है. इस पुलिया की निर्माण अवधि जून 2026 में पूरी हो चुकी हैं लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है.

एक साथ पुल के दोनों हिस्सों को हटाने से बनी परेशानी

यहां लोगों का कहना है कि, पुलिया के दोनों हिस्सों को एक साथ तोड़ कर बनाने की वजह से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया अगर एक हिस्से को ही पहले बनाया जाता तो दूसरी हिस्से लोग आते जाते रहते. वहीं, टेंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी रामस्वरूप नाइक का कहना है कि, "काम में देरी की बड़ी वजह कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण सामग्री रखने की जगह न होना है."

MORAR RIVER BRIDGE CONSTRUCTION
कार्यावधि खत्म होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ पुल का निर्माण (ETV Bharat)

तारों के जाल से लेकर बिल का भुगतान बन रहा देरी की वजह

कंस्ट्रक्शन कंपनी कर्मचारी के मुताबिक यहां करीब 5 महीने से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन कंस्ट्रक्शन साईट पर समान रखने की जगह नहीं है, ऊपर से पुल के ऊपर बिजली हाइटेंशन के तार निकले हुए हैं ऐसे में काम तेज़ी से करना और मुश्किल हो रहा है. ऊपर से बरसात का मौसम शुरू हो जाने से काम की गति और धीमी हो गई है. इसके अलावा नगर निगम द्वारा बिलों के भुगतान ना होने से भी परेशानी बढ़ रही है.

GWALIOR SCHOOL STUDENTS RISKING LIVES
जान पर खेलकर जाते स्कूली बच्चे (ETV Bharat)

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कार्यावधि खत्म, लेकिन काम 60 फीसदी बाकी (ETV Bharat)

वार्निंग साइन के साथ बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कराया जाएगा

इधर, इन सब परेशानियों को लेकर नगर निगम के अपर आयुक्त टी प्रतीक राव का कहना है कि "पुलिया के निर्माण के लिए संबंधित वेंडर को तेजी से काम खत्म करने के लिए कहा गया है. क्योंकि इसका निर्माण समय पूरा हो चुका है लेकिन किन्हीं कारणों से काम में देरी हुई है. अब तेजी से काम पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही एक टीम को मौके पर भेजा गया था, जहां पाया गया की लोग खतरा उठाकर असुरक्षित रूप से नदी पार कर रहे हैं. अब पुलिया के दोनों और चेतवानी बोर्ड लगवाए जाएंगे. साथ ही बेरिकेडिंग कर रास्ते बंद किया जाएंगा जिससे किसी भी व्यक्ति का खतरनाक स्थिति में आवागमन उस रास्ते न हो."

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