जच्चा खाने में जूतम-पैजार! वीडियो बनाने को लेकर महिलाओं और स्टाफ के बीच दे-दनादन

ग्वालियर के मुरार जच्चा खाने में भर्ती एक महिला का अटेंडर बच्चा वार्ड में वीडियो बना रहा था. इसी बीच अस्पताल कर्मचारी ने अटेंडर को वीडियो बनाने के लिए मना किया. इसको लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई. अफरातफरी के माहौल में मरीज के अन्य परिजन और अस्पताल स्टाफ चप्पल और झाड़ू से एक दूसरे पर हमला किया.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी जच्चा खाने में गुरुवार को इलाज कराने के लिए आए एक महिला के परिजन और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर विवाद हो गया, देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जूतम पैजार हो गया. मारपीट की पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि अटेंडर और स्टाफ एक दूसरे पर झाड़ू और चप्पल से हमला कर रहे हैं.

ग्वालियर में वीडियो बनाने से रोकने पर विवाद (ETV Bharat)

पुलिस ने कराया बीच बचाव

इस मारपीट के बीच अस्पताल में मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट की घटना का वीडियो बना लिया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को समझाकर विवाद खत्म कराया. इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी मामले की जांच कराने की बात कही है.

वीडियो बनाने से रोकने पर विवाद

अटेंडर सतेंद्र सिंह ने बताया कि "वार्ड में महिला परिजन अपने बच्चे का वीडियो बना रही थी. महिला कर्मचारी ने बच्चा वार्ड का वीडियो बनाने से मना किया. इस बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया था. वहीं अस्पताल की एक महिला कर्मचारी कामिनी ने कहा कि "मरीज का अटेंडर भले ही अपने बच्चे का वीडियो बना रहा था, लेकिन वार्ड में और भी प्रसूता महिलाएं थी. इस हालत में कई बार महिला को होश तक नहीं होता है और उनके शरीर पर कपड़े भी सही से नहीं रहता है. इसलिए वीडियो बनाने से रोका था, लेकिन वह वीडियो बनाने से रोकने पर बहस करने लगी और उसके परिवार की महिलाएं लड़ाई करने लगी. हमने तो सिर्फ वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की थी."

मुरार सीएसपी अतुल सोनी ने बताया कि "विवाद की सूचना पर मुरार थाने से पुलिस बल को मौके पर भेजा गया था. जहां एक मरीज के अटेंडर और स्टाफ के बीच विवाद हुआ था. दोनों पक्षों को थाने आने के लिए बोला गया था, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष शिकायत दर्ज कराने नहीं आया है. जैसे ही इस मामले में कोई शिकायत दर्ज होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."