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मध्य प्रदेश के किसानों को सौगात, बिना ब्याज मिलेगा 3 लाख तक लोन, 10 घंटे दिन में बिजली

बलराम जयंती पर सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए खोला सौगातों का पिटारा, किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली, कवच योजना का लाभ. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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मध्य प्रदेश के किसानों को सौगात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:44 AM IST

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Updated : September 3, 2026 at 8:15 AM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसानों के सम्मान में बलराम जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ. जिसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी. एक ओर किसानों के लिए कवच योजना लांच की. वहीं आने वाले समय किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की घोषणा की है. साथ ही अगले ढाई साल में खेत सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक पहुचाने की बात सीएम ने मंच से कही है. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, एदल सिंह कंसाना, सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत कई नेता मौजूद रहे.

घर बैठे किसानों को मिलेगा 'केसीसी', ऑनलाइन पोर्टल लांच
कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत सत्कार के साथ हुई. लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के लिये सौगातों का पिटारा खोलते हुए सबसे पहले ऑनलाइन केसीसी पोर्टल का शुभारंभ किया. ये ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए किसान क्रेडिट कार्ड घर बैठे ही ले सकेंगे. क्योंकि अब तक अपैक्स के माध्यम से दिया जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड में महीनों लग जाते थे. इसके लिए कई दस्तावेज चाहिए होते थे, लेकिन अब इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किसानों को सिर्फ अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड से ऑनलाइन केसीसी पोर्टल पर किसान की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी. कम समय में किसानों को केसीसी की फसल स्वीकृति सिर्फ 7 दिन में मिल सकेगी.

बलराम जयंती पर सीएम मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा (ETV Bharat)

एक बार लेना होगा लोन, एक साल तक नहीं लगेगा ब्याज
वहीं, किसानों को पूर्व से सहकारी संस्थाओं अपैक्स के द्वारा जारी शून्य प्रतिशत फसल ऋण योजना के तहत मिलने वाला लोन और आसान हो गया है. इस योजना का सरलीकरण करते हुए सरकार ने अब 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण किसानों के लिए 12 महीने तक ब्याज मुक्त कर दिया है. साथ ही खरीफ और रबी फसल के लिए किसानों को अलग लोन नहीं लेना होगा और नहीं अलग अलग ब्याज भरना होगा. इसके साथ ही जो किसान समय पर लोन की पेमेंट करेंगे उन्हें ब्याज अनुदान और प्रोत्साहन का लाभ भी मिलेगा.

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किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी (ETV Bharat)

कवच योजना दिलायेगी किसानों को न्याय
तीसरे सौगात किसानों को सरकार की नई कवच योजना के तहत दी गई है. कवच योजना के तहत किसानों को सीधे तौर पर न्याय दिलाएगी. क्योंकि किसी भी सोसाइटी या बैंक के डिफॉल्टर घोषित होने पर किसानों को भी डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता था और इसली वजह से किसान फसल के लिए ऋण नहीं ले पाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कवच योजना के तहत किसान की शिकायत कर जिला कलेक्टर अपने स्तर ओर आवेदन की जांच करायेंगे और जिन अधिकारियों की लापरवाही या जिम्मेदारी की वजह से ऐसा हुआ उन पर गाज गिरेगी उमके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी और सरकार की मदद से किसान को राशि स्वीकृत की जाएगी.

किसानों को 10 घंटे दिन में मिलेगी बिजली
चौथी बड़ी घोषणा सीएम ने अपने संबोधन के दौरान की. उन्होंने समरोह में आए हुए किसानों के साथ ही प्रदेश के समस्त किसानों केके लिए घोषणा की है कि ''किसानों को अब हर दिन 10 घंटे बिजली मिलेगी, वह भी दिन के समय मिलेगी. जिससे वे सिंचाई का काम दिन के उजाले में करें और उन्हें रात के अंधेरे में किसी तरह खतरा या परेशानी ना हो.'' सीएम ने मीडिया से चर्च के दौरान भी कहा कि, ''किसानों को पांच रुपये में बिजली कनेक्शन देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है.''

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कार्यक्रम में मंत्री सिंधिया भी रहे मौजूद (ETV Bharat)

किसानों और युवाओं पर फोकस
मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने पशुपालन, मुर्गीपालन और मत्सय पालन पर भी इस कृषि कल्याण वर्ष में फोकस करने की बात कही. उन्होंने कहा कि, ''सरकार ने किसान की समृद्धि के लिये इन सभी में अनुदान राशि भी बढ़ाई है. इसके साथ ही युवाओं और रोजगार पर भी सरकार लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है.''

स्व पूर्व विधायक बलबीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण
बलराम जयंती के कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन यादव शहर के आकाशवाणी तिराहा पहुंचे. जहां नगर निगम द्वारा लगवाई गई पूर्व विधायक स्वर्गीय बलबीर सिंह यादव बाबूजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया. इस दौरान उनके साथ सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे. अपने भाषणों में इन नेताओं ने पूर्व विधायक स्व बलबीर सिंह को याद करते हुए उनसे जुड़े किस्से सुनाए. साथ ही आकाशवाणी तिराहे का नाम बदलकर अब स्व पूर्व विधायक के नाम पर किए जाने के घोषणा की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, ''मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके और स्व पूर्व विधायक के बेटे रामू यादव के निवेदन पर चौराहे का नाम उनके नाम पर घोषित किया है.''

Last Updated : September 3, 2026 at 8:15 AM IST

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