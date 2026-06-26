अमेरिका में उड़ेगा ग्वालियर का ड्रोन, बाढ़ और आपदा में लोगों को ढूंढ कर पहुंचाएगा मदद
ग्वालियर ऑटोनोमस इंस्टिट्यूट MITS के छात्रों का कमाल, 3 महीने में तैयार किया ऐसा ड्रोन जो आपात स्थिति में कर सकता है लोगों की मदद, अमेरिकी कंपटीशन में टॉप 50 टीम में किया क्वालीफाई, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 7:27 PM IST
ग्वालियर: चंबल-अंचल ग्वालियर में टैलेंट की कमी नहीं है, ये बात धीरे-धीरे यहां के छात्र साबित कर रहे हैं. ग्वालियर के ऑटोनोमस माधव इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज के दूसरे साल के कुछ छात्रों ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है, जो आपदा के समय लोगों की मदद करेगा. ये ड्रोन एआई टूल्स से लैस है. जिसकी मदद से ड्रोन खुद ब खुद आपदा में फंसे लोगों को ढूंढ कर उन तक राहत सामग्री भेज सकता है.
ग्वालियर की टीम त्रिनेत्र ने किया अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई
MITS कॉलेज के इन छात्रों ने अपने फैकल्टी एडवाइजर डॉ यशवंत सावले की गाइडेंस में 3 महीने की मेहनत से कमाल का ड्रोन तैयार किया है. इसकी डिजाइनिंग, हार्डवेयर, पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, एआई टूल्स यहां तक की बैटरी तक खुद डिजाइन किया है. इस ड्रोन से छात्रों ने अमेरिका में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया. जिसमें पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों से करीब 94 टीम्स हिस्सा ले रही हैं. इस कम्पटीशन में टॉप 50 टीम में ग्वालियर की एमआईटीएस कॉलेज की टीम 'त्रिनेत्र' क्वालिफीई भी कर चुकी है, अब फाइनल चरण अमेरिका के ट्युलसा (Tulsa) में अगले महीने आयोजित होगा.
MITS के छात्रों ने 3 महीने में तैयार किया ड्रोन
ग्वालियर एमआईटीएस कॉलेज की यह ड्रोन टीम पिछले तीन महीनों से लगातार इस पेलोड ड्रोन पर काम कर रही थी. इस टीम को लीड कर रहे छात्र पार्थ सोनी ने ईटीवी भारत को बताया कि, "यह एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन है, जो एक्स-फ्रेम स्टाइल में बना है. जिसका टोटल वजन लगभग 6 किलोग्राम है और यह अपने साथ दोगुना वजन लेकर उड़ सकता है. इसके साथ इसमें एआई डिटेक्शन और जियो टैग लोकेशन जैसे फीचर्स भी इसमें ऐड किए हैं."
भारत से दो टीम ले रही प्रतिस्पर्धा में हिस्सा
ये ड्रोन तीन महीने की मेहनत में तैयार हुआ है, लेकिन इसे तैयार करने का मोटिवेशन एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा AUVSI SUAS 2026 से मिली. अमेरिका में होने वाला ये ऐसा कंपटीशन है, जिसमें विश्वभर से कॉलेज टीम्स हिस्सा लेते हैं. इस साल भी भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों से 100 से ज्यादा टीम्स ने इसमें भाग लेने के लिए प्रयास किया है. जिसमे भारत की और से भी दो शिक्षण संस्थाओं की टीम जिनमें ग्वालियर की MITS कॉलेज से त्रिनेत्र टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है और दूसरी टीम IIT मद्रास की होगी.
इंडस्ट्री ग्रेड ड्रोन बनाने में आया 5 लाख का खर्चा
टीम लीडर पार्थ सोनी ने बातचीत के दौरान बताया कि, "इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए एक बेहतरीन स्टॉर्म रिस्पॉन्स ड्रोन बनाने का पूरी टीम को कॉन्फ़िडेंस था, लेकिन समस्या बजट की थी, क्योंकि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी 1250 डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 1 लाख 17 हजार रुपए चाहिए थे. इतनी बड़ी रकम स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं था.
ऐसे में उनका संपर्क व्योम ड्रोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संतोष शर्मा से हुआ. जिन्होंने ना सिर्फ इस कंपटीशन की एनरोलमेंट फीस स्पॉन्सर की बल्कि इस ड्रोन को बनाने के लिए लगने वाले पार्ट्स का पूरा खर्चा भी उठाया और लगभग 5 लाख रुपये में एमआईटीएस कॉलेज के छात्रों ने यह हाईटेक ड्रोन तीन महीने में बनाकर तैयार कर लिया."
पहले पायदान में पास, अब अमेरिका में होगा फाइनल मुकाबला
ड्रोन तैयार करने के बाद इसका एक प्रूफ ऑफ फ्लाइट रेडीनेस वीडियो बनाया और उसे प्रतियोगिता में सबमिट किया. जिसके आधार पर ज्यूरी ने टीम त्रिनेत्र के वीडियो को प्रीव्यू करने के बाद इस प्राधिस्पर्धा में शामिल होने के लिए अप्रूवल दे दिया. अब जुलाई के आखिर में टीम त्रिनेत्र अपने बनाये ड्रोन के साथ अमेरिका के ट्युलसा में आयोजित होने वाले मुख्य आयोजन में अन्य देशों की टीम्स के साथ कम्पीट करेगी. जहां इस ड्रोन की क्षमताओं को लाइव टेस्ट किया जाएगा. जीतने वाली टीम को एक बड़ा इनाम भी मिलेगा.
खुद से आपदा में फंसे लोगों तक पहुंच सकता है ड्रोन
इस कंपटीशन में कई देशों से टीम आएगी. ऐसे में एमआईटीएस की टीम कैसे कुछ अलग और बाकियों से बेहतर कर सकती है. इसके लिए एमआईटीएस के छात्रों की टीम को फैकल्टी एडवाइजर डॉ यशवंत सावले ने गाइड किया. उन्होंने बताया कि, "इस ड्रोन को बाकियों से बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा एआई मॉडल बनाने का आइडिया आया. जिसमें ड्रोन खुद से आपदा में फंसे लोगों को पहचाने और उन तक राहत सामग्री पहुंचाए. इस आइडिया को ड्रोन मेकिंग के दौरान इंप्लीमेंट भी कराया. कुछ जगहों पर समस्या आई तो व्योम ड्रोन प्राइवेट लिमिटेड के तीन टीम मेंबर्स ने भी इसमें छात्रों के लिए मेंटर की तरह गाइडेंस दी और एक अच्छा स्मार्ट ड्रोन बनकर तैयार हुआ."
छात्रों की मदद को आगे आई स्थानीय ड्रोन कंपनी
इस टीम को आर्थिक मदद करने वाले संतोष शर्मा का कहना है कि, "ड्रोन्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं. ऐसे में वे स्टूडेंट प्रोजेक्ट में काफ़ी समय से मदद करते आए हैं. एमआईटीएस के छात्रों ने भी उनसे मदद मांगी थी, तो ग्वालियर के बच्चे आगे बढ़े और अगर टीचर अच्छा हो तो अच्छा आउटकम निकलता है, इसलिए वे तैयार हो गए, चूंकि बच्चों के लिए पहली बार था, लेकिन उनकी कंपनी ड्रोन्स के क्षेत्र में पहले से काम कर रही है, इसलिए उन्होंने ड्रोन पार्ट्स का खर्चा उठाने के साथ गाइडेंस का भी फ़ैसला लिया, क्योंकि ड्रोन्स बहुत महंगी मशीन्स होती है.
अगर ड्रोन में कोई कमी रहे और वह क्रैश हो जाये तो काफ़ी नुकसान होता और इससे बच्चों का मनोबल भी गिरता. इसलिए अपनी टीम के कुछ मेंबर्स उनकी मदद के लिए भेजे जो उन्हें मेंटर करते थे. संतोष शर्मा ने बताया कि, अंतरराष्ट्रीय ड्रोन कंपटीशन में के लिए पायलट चाहिए, इसके लिए दो से तीन स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं."
पेलोड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म था बड़ी चुनौती
इस ड्रोन को प्रतिस्पर्धा के तय मानकों के हिसाब से बनाने त्रिनेत्र टीम ने कई तकनीकि चुनौतियों का भी सामना किया. टीम मेंबर हर्ष वर्धन कौशल ने बताया कि, "ड्रोन बनाने के दौरान ड्रोन के पेलोड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना किया. जिसमें ड्रोन को 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ाने के बाद उसे पेलोड सिस्टम के लिए नीचे लाने पर वह अचानक गिर रहा था. इसके अलावा एक बड़ी चुनौती इसके वजन को लेकर थी, इसे वजन में हल्का रखना था, क्योंकि 7 किलो से कम वजन होने पर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने थे.
ऐसे में इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि वजह तय मानक के अंदर ही रहे. साथ ही इस ड्रोन को एक घंटे तक उड़ाया जा सकता है. जिसके लिए टीम ने 6S3P बैटरी भी खुद बनायी है, इससे ड्रोन को 45 मिनट से एक घंटे तक का फ्लाइट टाइम मिलता है."
छात्रों ने खुद तैयार किया विजन बेस्ड एआई मॉडल
अमेरिका में ड्रोन के लाइव परफॉरमेंस के लिए ड्रोन पायलट भी चाहिए. इसके लिए टीम ने एआई और नेविगेशन डिजाइनर अंकित गुर्जर को ये जिम्मेदारी दी है. ईटीवी भारत से बातचीत में अंकित ने बताया कि, "इस ड्रोन में उन्होंने एआई और नेविगेशन पर काम किया है. एआई के लिए ड्रोन में एक कैमरा मोड्यूल का इस्तेमाल किया है, जिसमे इंटीग्रेटेड कम्पैनियन कंप्यूटर जेटसन ओरियन NX का उपयोग करते हुए एक विज़न बेस्ड मॉडल ट्रेन किया है.
जो योलो V8 पर आधारित है. ये एआई सिस्टम डिजास्टर सिचुएशन में इंसान और टेंट्स को ऊपर उड़ते हुए डिटेक्ट कर सकता है. साथ ही उस व्यक्ति के पास ट्रैकर भी छोड़ सकता है. जिससे फील्ड टीम उसे नेविगेशन से ढूंढ़ सके."
कैसे काम करेगा ड्रोन सिस्टम?
ये ड्रोन आपदा प्रबंधन एवं त्वरित मदद के लिए बनाया गया है. ड्रोन सबसे पहले बेस से राहत सामग्री जिसमें बोतल और कुछ खाने का पैकेट हो, उसके साथ टेकऑफ करेगा. सर्चिंग एरिया में दाखिल होगा. ये लगभग 150 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है. हवा में ही अपने एआई सिस्टम की मदद से आपदा में फंसे व्यक्ति या टेंट को डिटेक्ट करने वाला सिस्टम शुरू करेगा.
जैसे ही व्यक्ति या टेंट उसे मिलेगा तो ये एआई सिस्टम ड्रोन के मुख्य फ्लाइट कंप्यूटर पर स्विच हो जाएगा और यहां से मेन कंप्यूटर उसे टेकओवर कर ड्रोन को तय ऊंचाई पर ले जाएगा. यहां से ड्रोन अपने साथ ले गया पेलोड या जो राहत सामग्री है, उसे उस व्यक्ति या लोकेशन पर ड्राप कर देगा. ये ड्रोन बाढ़, भूकंप जैसे हालातों में फर्स्ट ऐड किट, राहत सामग्री जैसी चीजे पहुंचाने में मदगार साबित होगा.
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अपने वजन से तीन गुना तक वजन उठा सकता है ड्रोन
इस ड्रोन को बनाने के बाद टेस्टिंग के समय एक बड़ी समस्या जो सामने आई, वह यह थी ड्रोन हवा में जाने पर वाइब्रेट हो रहा था. जिसकी वजह से उसके क्रैश होने का खतरा था, इसके लिए टीम मेम्बर और ड्रोन के मैकेनिकल डिजाइनर कुलदीप सिकरवार ने कुछ बदलाव किए. उन्होंने बताया कि, "ड्रोन के लिए सबसे पहले सॉफ़्टवेयर पर इसे डिजाइन किया, इसके बाद बाद के खतरों का आंकलन करने के लिए सॉफ्टवेर सिमुलेशन से इसकी टेस्टिंग की.
चूंकि इसके वजन की वजह से वाइब्रेशन हो रहा था, इसके लिए कार्बन फाइबर शीट से कुछ पार्ट्स डिजाइन कराये. जिनसे वजन हल्का हुआ और उनकी प्लेसिंग से ड्रोन को स्टेबिलिटी मिली. इस ड्रोन का वजन तो 7 किलो से कम है, लेकिन इसमें लगे इंजन्स लगभग 22 किलो का ट्रस्ट पैदा करते हैं. जिससे 15 किलो से अधिक वजन यह ड्रोन उठा सकता है."
अमेरिका जाने के लिए एक्साइटेड है टीम त्रिनेत्र के छात्र
ड्रोन बनकर तैयार है, और अब अमेरिका जाने का इंतजार है, टीम त्रिनेत्र भी अपने देसी ड्रोन को विदेशी आसमान में उड़ाने के लिए उत्सुक हैं. वे चाहते हैं ना सिर्फ़ इस प्रतियोगिता में जीत कर आएं बल्कि ग्वालियर का नाम भी रौशन करे और उनका बनाया ड्रोन प्रोटोटाइप भविष्य में होने वाली आपदाओं के समय लोगों के लिए राहत का जरिया बन सके.