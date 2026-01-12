ETV Bharat / state

देर रात ग्वालियर में बदमाशों का तांडव, घर के बाहर खड़ी लग्जरी कारों और गाड़ियों के तोड़े शीशे

यह घटना किला गेट थाना क्षेत्र के रमटापुरा इलाके की है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस वारदात को इसी इलाके के कुछ बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया है. बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने आधी रात में एक दर्जन से ज्यादा चार पहिया वाहनों के शीशे तोड़े हैं. ये बदमाश पूरे इलाके में घूमते हुए वाहनों को नुकसान पहुंचाते हुए फरार हो गए थे. जब सुबह लोगों ने गाड़ियों की हालत देखी तो पुलिस को घटना की जानकारी दी.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात कुछ बदमाशों ने एक दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ दिए. बाइक पर सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच को तोड़ दिए, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है. सुबह लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. वहीं पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें कुछ नाबालिग बताए जा रहे हैं.

रमटापुरा इलाके में भगत जी मैरिज गार्डन के पास रहने वाले राकेश कुमार शाक्य की कार के आगे और पीछे के दोनों शीशे को तोड़ दिए हैं. उन्होंने बताया कि "घटना के समय सभी घर में सोए हुए थे, इसलिए कुछ पता ही नहीं चला. सुबह जब वे उठकर घर से बाहर निकले, तो देखा कि उनकी कार के शीशे टूटे हुए हैं. जिसके बाद उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी के फुटेज चेक किया, जिसमें एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने डंडों से कार के शीशे तोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. शीशे तोड़ने के बाद तीनों बदमाश बाइक में बैठकर फरार हो गए. ये वीडियो भी उन्होंने पुलिस को मुहैया कराया है."

टेम्पो के भी तोड़े शीशे

बदमाशों ने अकेले कार ही नहीं बल्कि, ट्रक, तीन पहिया लोडिंग टेंपो और कई लग्जरी गाड़ियों के भी शीशे तोड़े हैं. तीन पहिया लोडिंग वाहन चलाने वाले राजू ने बताया, "वह माल ढुलाई का काम करता है, जिसके लिए वह टेम्पो का उपयोग करता है. हर दिन की तरह उसने बीता रात को भी अपना काम खत्म करने के बाद लोडिंग टेम्पो सड़क किनारे खड़ा किया था, लेकिन सुबह देखा तो टेम्पो के सारे शीशे टूटे थे. इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी."

खड़े वाहनों के तोड़े शीशे (ETV Bharat)

संदिग्धों से पूछताछ कर रही पुलिस

किला गेट थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा का कहना है, "सबसे पहले रात्रि में ही सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों ने रमटापुरा में कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की है. इसके बाद सुबह से कई लोगों ने थाने पर आकर इस तरह की घटना की शिकायत की है. प्राप्त शिकायतों के आधार पर पुलिस टीम एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अब तक पुलिस के पास एक दर्जन गाड़ियों में नुकसान की शिकायतें मिली हैं."