GI टैग ने बदली किस्मत, ग्वालियर के मिंट स्टोन और पेपरमेशी क्राफ्ट का मार्केट में धमाका, ऑर्डर्स की बाढ़

देश में अपनी अलग पहचान रखता है ग्वालियर मिंट स्टोन ईटीवी भारत से बातचीत में दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि, ''ग्वालियर मिंट स्टोन के शिल्पियों को जीआई टैग मिलना बड़े ही सम्मान की बात है. ग्वालियर का मिंट स्टोन विदेशों में भी मशहूर रहा है. पहले भी मिंट स्टोन से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और पत्थर की नाव भी इसी पत्थर से हमने बनायी थी. इस मिंट स्टोन की खासियत को देखते हुए सरकार ने इसे जीआई टैग दिया है इससे यहां के शिल्पियों को अब आय वृद्धि में बहुत फायदा हो रहा है.''

विदेशों में भी पहुंची ग्वालियर मिंट स्टोन की प्रतिमाएं GI टैग मिलने के बाद ग्वालियर की कला की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है. जीआई टैग के बाद ग्वालियर के 800 से ज्यादा कारीगर परिवारों को आर्थिक मजबूती और काम मिलना शुरू हो गया है. देश के जाने माने मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा कहते हैं कि, "ग्वालियर का स्टोन क्राफ्ट पहले ही ना सिर्फ देश बल्कि विदेशी धरती पर स्पेन, दुबई, पैरिस तक अपनी जगह बना चुकी है. यहां ग्वालियर में तैयार मिंट स्टोन की प्रतिमाएं वहां लगायी गई हैं. इस जीआई टैग को पाने के लिए बड़ी मेहनत हम लोगों ने की है."

ग्वालियर: हाल ही में ग्वालियर के मिंट स्टोन और पेपर मेशी आर्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है. इस उपलब्धि के बाद ग्वालियर के हस्त शिल्प और पेपर मेशी क्राफ्ट के कलाकारों के लिए भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने और आय के नए आयाम खुल गए हैं. कहने को GI टैग मिले अभी दो हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन ग्वालियर के हस्त कलाकारों को इसका फायदा मिलना भी शुरू हो गया है. जल्द ही ग्वालियर मिंट स्टोन के बने स्मृति चिह्न देश-विदेश तक जाने वाले हैं.

जीआई टैग मिलने के बाद मिले 100-150 नए ऑर्डर

दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि, ''ग्वालियर मिंट स्टोन को जैसे ही जीआई टैग मिला उसके बाद उन्हें भी 100 से 150 ऑर्डर नए मिले हैं. इनमें गवर्मेंट की ओर से भी जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें स्मृति चिह्न के रूप में बांटने के लिए ग्वालियर मिंट स्टोन से बने मोमेंटो के ऑर्डर हैं. जो बड़े मिनिस्टर्स देश-विदेश से आने वाले मेहमानों को भेंट करेंगे जो स्थानीय शिल्पियों द्वारा बनाये गए हैं. ये शिल्पियों के लिए भी सम्मान की बात है.''

अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट के लिए तैयार हो रहे मोमेंटो (ETV Bharat)

अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट के लिए तैयार हो रहे मोमेंटो

ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर एक बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है. यहां अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन होने जा रहा है. जिसम केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं. इस कार्यक्रम के लिए भी ग्वालियर मिंट स्टोन से स्थानीय शिल्पियों द्वारा हाथ से तैयार मेमोंटो बनाये जाने का ऑर्डर भी राज्य शासन के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उन्हें दिया गया है. जिस पर अभी काम जारी है.

सालाना चार गुना तक बढ़ सकता है स्टोन आर्ट व्यापार

बात अगर स्टोन कारीगरों की करें तो ग्वालियर में बैजा ताल स्थित रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर में दीपक विश्वकर्मा और उनकी टीम से करीब 50 शिल्पी और उनके परिवार के सदस्य यहां मिंट स्टोन से मूर्तियां और कलाकृतियां ऑन डिमांड तैयार करते हैं. वहीं ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में भी स्टोन क्राफ्ट का काम होता है, इसके अलावा शाह के नई सड़क, गेंडे वाली सड़क, गुप्तेश्वर महादेव के आसपास भी बड़े शिल्प बाज़ार हैं जहां शिल्पियों और उनके परिवार बड़ी संख्या में रखते हैं. अभी जहां सालाना 10 करोड़ रुपये रुपये का व्यापार शिल्प कला में ग्वालियर से होता है. वहीं, अब जीआई टैग मिलने के बाद व्यापार चार गुना तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है.

सालाना चार गुना तक बढ़ सकता है स्टोन आर्ट व्यापार (ETV Bharat)

जीआई टैग मिलने से बढ़ गया पेपरमेसी क्राफ्ट का काम

ग्वालियर मिंट स्टोन के साथ साथ ग्वालियर के पेपरमैशी क्राफ्ट को भी जीआई टैग दिया गया है. ये ऐसी कला है जिसमें कागज के गूदे का इस्तेमाल कर कलाकृतियां तैयार की जाती है. पेपर मेश से कलाकृतियां तैयार करने के लिए मशहूर पेपरमेशी कलाकार प्रतीक सिंह नागवंशी के मुताबिक, ''वे ग्वालियर के पेपरमेशी क्राफ्ट को GI टैग मिलने से बहुत ही उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं.'' उनका कहना है कि, ''ग्वालियर की पेपरमेशी आर्ट को जीआई टैग मिलने के बाद इसे देश विदेश तक पहचान मिलेगी.

ETV Bharat (ETV Bharat)

जीआई टैग मिलने के कुछ दिनों में ही उन्हें पहले की अपेक्षा नए ऑर्डर मिल रहे हैं. हाल ही में उन्हें राज्य सरकार से पेपर मेशी से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पोट्रेट स्मृति चिह्न बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है. जिस पर वे अभी अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं.'' उनका कहना है कि, ''अब उनका स्लाना टर्नओवर पहले के मुकाबले 30 प्रतिशत तक बढ़ा है और आने वाले समय में सरकारी टेंडरों में भी जीआई टैग की बदौलत पेपरमेशी आर्ट का ज़्यादा काम दिखायी देगा.''

पद्मश्री डॉ. रजनीकांत ने दिलाई उपलब्धि

प्रत्येक नागवंशी की तरह ही ग्वालियर के एक और पेपरमेशी क्राफ्ट आर्टिस्ट गोविंद सिंह नागवंशी कहते हैं कि, ''वे बचपन से ही पेपर मेशी आर्ट का काम कर हैं. उन्हें लगभग 45 साल इस काम को करते हो गए. लेकिन आज उन्हें इस बात की खुशी है कि, ग्वालियर की पेपरमेशी आर्ट को जीआई टैग मिल चुका है.'' उन्होंने बताया कि, ''इसके लिए उन्होंने और उनके बेटे ने काफी प्रयास किए थे, जीआई मेन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले पद्मश्री डॉ. रजनीकांत ने भी उनके काम की काफी सराहना की और ग्वालियर पेपरमेशी क्राफ्ट को जीआई टैग दिलवाया.''

जीआई टैग मिलने के बाद मिले 100-150 नए ऑर्डर (ETV Bharat)

दुनिया में पहचानी जाएगी ग्वालियर की कला

ग्वालियर और मध्य प्रदेश के लिए यहां की बेहतरीन कला और पहचान दिलाने वाले मिंट स्टोन और पेपरमेशी क्राफ्ट को जीआई टैग मिलना गर्व की बात है और इस उपलब्धि ने वाकई इस क्षेत्र के 800 से ज़्यादा शिल्पी और पेपरमेशी कलाकारों को अपने काम को दुनिया तक पहुंचाने और पहचान दिलाने के नए आयाम खोल दिए हैं.