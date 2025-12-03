ETV Bharat / state

क्रिकेट के मामूली विवाद में नाबालिग ने उतारा था मौत के घाट, पूछताछ के बाद पुलिस भी हैरान

ग्वालियर में क्रिकेट खेलने के दौरान मामूली विवाद, 15 साल के लड़के ने कुल्हाड़ी से की थी 17 साल के लड़के की हत्या.

GWALIOR MINOR MURDER REVEALED
क्रिकेट के मामूली विवाद में नाबालिग ने उतारा था मौत के घाट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 8:39 PM IST

5 Min Read
ग्वालियर: पुलिस के लिए पहेली बना 17 साल के नाबालिग की हत्या का मामला सुलझ गया है. क्राइम ब्रांच और झांसी रोड पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हत्या करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि हत्या करने वाला भी नाबालिग है और उसकी उम्र महज 15 साल है और बदले की भावना के लिए उसने हत्या की थी और यह मामूली विवाद क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था.

रविवार को जंगल में मिला था नाबालिग का शव

आज के समय में मोबाइल फोन और परिवार से दूरी नई पीढ़ी को अपराध की ओर ले जा रही है. जिसका उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला. जब पुलिस ने 15 साल के लड़के को मर्डर के आरोप में पकड़ा. रविवार को ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में गड्ढे वाला मोहल्ले में रहने वाला 17 साल का नितिन जाटव दोपहर में जंगल की ओर गया था लेकिन बाद में खून से लथपथ उसकी लाश जंगल में पड़ी मिली थी. इस ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने चैलेंज की तरह लिया और 48 घंटे से भी कम समय में हत्या करने वाले को पकड़ लिया.

15 साल के लड़के ने कुल्हाड़ी से की थी 17 साल के लड़के की हत्या (ETV Bharat)

पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गया था नितिन का मर्डर

नितिन जाटव की हत्या पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था क्योंकि नितिन जाटव और उसले परिजन का कई लोगों से विवाद चल रहा था. लेकिन नाबालिग की हत्या का कोई मोटिव नहीं मिल रहा था. वहीं उसके परिजन ने अपने ही पड़ोसी श्रीकांत झा पर हत्या का आरोप लगाया था.

इस मामले में नितिन के पड़ोसी श्रीकांत झा ने बताया कि "कुछ दिन पहले ही नितिन के चाचा से किसी बात पर विवाद हुआ था और उसी विवाद में उन्हें थोड़ा ज्यादा धमका दिया था लेकिन उसकी हत्या में उनका कोई हाथ नहीं था. पुलिस ने भी पूछताछ की थी लेकिन उस दिन मैं एक कार्यक्रम में था जिसके प्रूफ भी पुलिस को दे दिए हैं. जिससे पुलिस भी सहमत हो चुकी थी."

मोहल्ले के साथियों की बातों से मिला सुराग

श्रीकांत झा पर उठे शक के बाद मिले सबूतों ने पुलिस को एक बार फिर डेड एंड पर खड़ा कर दिया था. इसके बाद पुलिस टीम ने ग्राउंड लेवल से पूछताछ करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक के गड्ढे वाले मोहल्ले में रहने वाला एक 15 साल का नाबालिग वारदात के बाद कुछ साथियों से बोल रहा था उसने अपना काम कर दिया है. जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला तो इस नाबालिग के बारे में जानकारी जुटाई और आस-पास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले.

minor Murder cricket dispute
क्राइम ब्रांच और झांसी रोड पुलिस ने खोला हत्या का राज (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज में कुल्हाड़ी ले जाते दिखा नाबालिग

एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि घटनास्थल की तरफ एक लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता नजर आया. इसका पता चलते ही पुलिस टीम ने नाबालिग को राउंडअप किया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

ग्वालियर एएसपी क्राइम सुमन गुर्जर ने बताया कि "शुरुआती पूछताछ में लड़के ने पुलिस को भटकाने की कोशिश की उसने दूसरों पर इल्जाम लगाए लेकिन जब हमने सबूतों के साथ पूछताछ की तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

'क्रिकेट के झगड़े में बदला लेने कुल्हाड़ी से हत्या'

ग्वालियर एएसपी क्राइम सुमन गुर्जर ने बताया कि "जब इस हत्या को लेकर नाबालिग से पूछताछ शुरू हुई पता चला कि क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा होने के बाद नितिन जाटव ने एक नाबालिग लड़के से मारपीट की थी. जिस कारण वह मन में उसके लिए रंजिश पालकर बैठा हुआ था. घटना वाले दिन उसने नितिन जाटव को अकेला शौच के लिए जाते देखा तो पीछे से कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया और पीछे से सिर पर कुल्हाड़ी से 3 बार हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. इस पूरी घटना का खुलासा करने के साथ ही पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया."

कैसे निर्दयी बना नाबालिग?

पुलिस से पता चला है कि, इस हत्या के पीछे जब हत्या करने वाले नाबालिग की मनोदशा समझने की कोशिश की गई तो बातचीत में पता चला कि, उसका पिता शराब का आदी है और अक्सर घर में विवाद और मारपीट करता था. जिसकी वजह से नाबालिग ज्यादातर समय घर से बाहर बिताता था. उसकी संगत भी अपराधी प्रवर्ती वाले लोगों के साथ थी. पिछले 5 साल से उसका एक ही रुटीन था वह हर दिन सुबह जागने के बाद घर से बाहर निकल जाता. बाहर ही चाय पीता और दोस्तों के साथ घूमता. उसने 6वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. वह दिन भर मोबाइल फोन पर क्राइम के सीरीज देखता रहता था. जिसकी वजह से अपराध को कैसे अंजाम देना है उसे इसकी जानकारी थी.

