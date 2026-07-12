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प्रेमजाल बिछाकर नाबालिग से 21 लाख की ठगी, पुलिस ने शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार

ग्वालियर में शातिर बदमाश ने नाबालिग को दोस्ती के बाद प्रेमजाल में फंसाया, फिर बीमारी का बहाना कर मां के 21 लाख के जेवरात ठगे.

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ग्वालियर में प्रेमजाल बिछाकर नाबालिग से 21 लाख की ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: नाबालिग को बेवकूफ बनाकर इलाज के नाम पर 21 लाख का माल ऐंठने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने नाबालिग लड़की से दोस्ती कर उसे झांसा दिया था और उसके घर से 21 लाख के गहने चोरी कराए थे. आरोपी पर पुलिस में पहले से कई मामले दर्ज हैं.

नाबालिक से चोरी कराए 20 लाख के गहने

ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम में रहने वाली एक 15 साल की नाबालिग से आदित्य भदौरिया नाम के बदमाश ने खुद को एक छात्र बताते हुए सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ली. इसके बाद उसे अपनी बातों में फंसाकर गर्लफ्रेंड बना लिया. इसके बाद आरोपी ने खुद का एक्सीडेंट होने की बात कहकर इलाज के लिए 20 लाख रुपये मांगे. प्यार में पड़ी किशोरी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए आरोपी की बातों में आकर अपनी मां के गहने और एक लाख रुपये चुराकर उसे दे दिए.

आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जब घर से गहने गायब हुए तो नाबालिग की मां को शक हुआ, जिसके बाद उसने बेटी से पूछा तो उसने सारी बात मां को बताई. जिसके बाद नाबालिग की मां ने आरोपी आदित्य से फोन पर बात की और पुलिस के पास जाने की धमकी दी. ऐसा करने पर आदित्य ने उन्हें सारी रकम जुए में हारने की बात कही. जिस पर नाबालिग की मां ने आरोपी को जल्द रुपये वापस करने की बात कही, लेकिन आरोपी पर इसका कोई असर नहीं हुआ. जिसके बाद पीड़िता बेटी के साथ 2 जुलाई को महाराजपुरा थाने पहुंची और आरोपी आदित्य भदौरिया के खिलाफ केस दर्ज कराया. जिसके बाद से आरोपी फरार चल था.

आरोपी पर पहले से 16 मामले दर्ज

केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी ने पीड़ित परिवार का पीछा नहीं छोड़ा. आदित्य नाबालिग को लगातार सोशल मीडिया के जरिए केस वापस लेने के लिए धमकियां दे रहा था. हालांकि पुलिस ने उसे शुक्रवार को महाराजपुरा इलाके से धर दबोचा. जिसके बाद शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया है.

मामले में महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने कहा, "आरोपी आदित्य की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी. उसके खिलाफ पहले से अलग-अलग धाराओं में 16 मुकदमे दर्ज हैं. गुरुवार को डकैती की प्लानिंग करते चार बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है. उसमें भी आरोपी शामिल था और मौके से बच निकला था. पुलिस अब आरोपी से चोरी के गहने और कैश के बारे में भी पूछताछ कर रही है."

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