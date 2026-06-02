नाबालिग गर्लफ्रेंड से सामूहिक दुष्कर्म, विरोध करने पर गला दबाया, पेट्रोल डालकर जलाया
ग्वालियर में 15 साल की लड़की के साथ ऐसी बर्बरता कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. आरोपी 3 युवक पुलिस गिरफ्त में.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 12:30 PM IST
ग्वालियर : पुलिस ने पहाड़ी से 15 साल की लड़की का जला हुआ शव बरामद किया है. उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी फिर पेट्रोल डालकर जला दिया. पुलिस टीमें मामले की बारीकी से जांच कर रही हैं. 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
ग्वालियर के गुप्तेश्वर पहाड़ी पर मिला शव
भिंड के मौ क्षेत्र से 28 मई को 15 वर्षीय किशोरी लापता हुई थी. परिजनों ने लापता होने की जानकारी मौ थाना पुलिस को दी. पुलिस किशोरी की सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी. ग्वालियर सीएसपी मनीष यादव ने बताया "सोमवार शाम ग्वालियर के गोल पहाड़िया इलाके में गुप्तेश्वर पहाड़ी नाबालिग का शव जला हुआ मिला. सूचना मिलने पर मौके पर भिंड की मौ थाना पुलिस भी पहुंची." पुलिस ने बताया कि उनके क्षेत्र की नाबालिग लड़की लापता है, संदेहियों की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करने पर घटनास्थल यहीं आसपास मिला.
ग्वालियर से आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार
सीएसपी मनीष यादव के मुताबिक "ये शव भिंड पुलिस को अपनी तफ्तीश के दौरान मिला है. भिंड पुलिस ने टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर संदेही प्रेमी रामू गुर्जर को ग्वालियर से हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ नाबालिग से संपर्क में था. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की मोबाइल लोकेशन के मूवमेंट के आधार गोल पहाड़िया इलाके में नाबालिग का शव बरामद किया."
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म
पुलिस ने आरोपी रामू और उसके दो साथियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की. आरोपियों ने नाबालिग के घर से भागने और साथ में घर से कुछ जेवरात लाने की बात स्वीकार की. इसके साथ ही सामूहिक दुष्कर्म करने की बात भी पुलिस को बताई. मुख्य आरोपी रामू गुर्जर ने नाबालिग को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे अपने साथ ग्वालियर ले आया.
यहां अपने दो साथियों के साथ मिलकर आरोपी किशोरी को गुप्तेश्वर पहाड़ी पर ले गया, जहां दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे अपने दोस्त को बेचने की बात करने लगा, जिसका किशोरी ने विरोध किया. किशोरी द्वारा विरोध करने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई. ये घटना 28 मई की है.
सबूत मिटाने शव को जलाया
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अगले दिन वे तीनों दोबारा घटनास्थल पर पहुंचे और हत्या का सबूत मिटाने के लिए किशोरी के शव पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया. लेकिन सोमवार को जब पुलिस ने आरोपी की कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैट्स और अन्य सबूत सामने रखे तो वे टिक नहीं पाये और सारी सच्चाई उगल दी, जिसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची और शव बरामद किया.
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शव का डीएनए टेस्ट कराएगी पुलिस
तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. शव बुरी तरह जला हुआ है. ऐसे में उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है. इसलिए शव का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, जिससे उसकी पहचान स्पष्ट हो सके. फिलहाल ग्वालियर और मौ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.