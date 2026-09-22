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कहासुनी के बाद युवक ने पलक झपकते तैयार किया पेट्रोल बम, पड़ोस की दुकान में फेंका

ग्वालियर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने दुकान में फेंका पेट्रोल बम, दुकानदार व उसके दो बच्चे झुलसे. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Gwalior attack petrol bomb
बालकनी से सामने की दुकान पर फेंका पेट्रोल बम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 2:10 PM IST

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ग्वालियर : शहर के थाटीपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने मामूली विवाद में दुकान में पेट्रोल बम फेंक दिया. इस घटना में दुकानदार व उसके दो बच्चे मामूली रूप से झुलस गए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद मोहल्ले में दहशत फैल गई.

पहली बार आग लगाने की कोशिश की

मामला घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के गोदाम बस्ती इलाके का है. यहां रहने वाले योगेंद्र सिंह राठौर किराना की दुकान चलाते हैं. उनके ही मकान के सामने कोमेश विमल नाम का व्यक्ति रहता है. थाटीपुर थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह ने बताया "योगेंद्र की दुकान पर कोमेश कुछ सामान लेने गया था. योगेन्द्र ने सामान ना होने की बात कही तो दोनों के बीच कहासुनी होने लगी. इसके बाद कोमेश घर गया और वाहन से पेट्रोल लेकर आया. उसने पेट्रोल डालकर योगेंद्र को जलाने की कोशिश की. लेकिन आसपास के लोगों ने उससे माचिस छीन ली."

थाटीपुर थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

पेट्रोल बम फटते ही मची चीख-पुकार

इसके बाद कोमेश अपने घर गया. उसने अपनी बाइक से एक बार फिर पेट्रोल निकाला. इसे एक बॉटल में भरा और घर की बालकनी में पहुंचा. इधर, दुकानदार निंश्चित हो गया और अपने काम में लग गया. इसी दौरान ने कोमेश ने अपने घर की बालकनी पर जाकर पेट्रोल वाली बॉटल में आग लगाकर योगेंद्र की दुकान पर फेंक दी. इससे आसपास चीख-पुकार मच गई. इस घटना में योगेंद्र के साथ उसका बेटा और बेटी हल्के झुलस गए. साथ ही दुकान में भी आग फेल गई.

Gwalior attack petrol bomb
पेट्रोल बम फेंकने का आरोपी (ETV BHARAT)

आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग को बुझा दिया. इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को घटना की सूचना दी. टीआई विपेंद्र सिंह ने बताया "घटना की जानकारी लगते ही थाटीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. आग से झुलसे लोगों इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया. उनकी हालत ठीक है. पीड़ित योगेन्द्र सिंह की शिकायत पर आरोपी कोमेश के ख़िलाफ़ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है."

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