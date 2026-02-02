ETV Bharat / state

रहस्यमय हालत में नाबालिग की मौत, पिता को दोस्त ने फोन पर दी सूचना

ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के गड्ढा मोहल्ला निवासी कमल केवट के 10 साल के बेटे का शव घर में शव मिला. कमल मूल रूप से मुरैना के सबलगढ़ का रहने वाला है. काफी समय से वह अपने 10 साल के बेटे सौरभ के साथ के साथ किराए के मकान में रह रहा था. कमल ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल में कंपाउंडर काम करता है. सौरभ एक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को एक नाबालिग बच्चा अपने घर में मृत पाया गया. घटना के समय नाबालिग घर में अकेला था. उसके पिता के दोस्त ने घटना की जानकारी दी. मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जाहिर की है.

साथ में खाया खाना, फिर ड्यूटी निकल गया पिता

कमल ने बताया "वह गड्डा मोहल्ला गली नंबर एक में वीरेंद्र साहू के घर में किराए पर रहता था. उसने ड्यूटी पर जाने से पहले अपने बेटे के साथ खाना खाया था. इसके बाद वह उसे घर में छोड़ कर ड्यूटी के लिए करीब 6 बजकर 50 मिनट पर हॉस्पिटल चला गया था. अस्पताल पहुंच कर अपने दोस्त पवन को फोन कर कहा कि घर में बेटा अकेला है तो तुम ड्यूटी के बाद उसी के पास सो जाना. करीब 8 बजे उसका फोन आया कि सौरभ गेट नहीं खोल रहा है. कुछ देर बाद उसने दोबारा कॉल पर बताया कि बेटे ने आत्महत्या कर ली. इसके बाद वह घर पहुंचा और बेटे को देख पुलिस को सूचित किया. मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता है. उसकी हत्या हुई है."

अंदर से लॉक था दरवाजा

इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी और कमल का दोस्त पवन धाकड़ ने बताया "वह लगभग 8 बजकर 41 मिनट पर ड्यूटी से घर पहुंचा. लेकिन घर का मेन गेट अंदर से बंद था. जिस पर उसने बगल में रहने वाली महिला से अंदर का दरवाजा खुलवाया. जब वह कमल के कमरे पर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था, जब अंदर देखा तो बच्चा की मौत हो गई थी. इसके बाद उसने अपने दोस्त कमल को घटना की जानकारी दी थी."

पिछले हफ्ते ही खरीदी थी गाड़ी

बच्चे के मामा बालकदास केवट ने बताया "बच्चा अपने पिता के साथ यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था. सौरभ की मां भी पिछले हफ्ते ही छोटे बेटे गौरव के साथ गांव चली गई थी. घर में किसी तरह का तनाव नहीं था फिर ऐसा कदम उसने कैसे उठा लिया. किसी को नहीं पता, पिछले हफ्ते ही उसके पिता ने नई बोलेरो गाड़ी भी खरीदी थी. जिससे वह काफी खुश था, लेकिन अब सब खशियां बुझ गई.

इस पूरे मामले पर झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव ने कहा कि उन्हें 10 साल के बच्चे की आत्महत्या की सूचना मिली थी, मृतक के पिता का कहना था कि वह जब घर पहुचा था तब बच्चे में सांस बाकी थी. इसलिए वे लोग उसे एक निजी अस्पताल में ले गए थे. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. मामला फिलहाल जांच में है, इस केस पर फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर जांच कर रही है. वहीं बच्चे का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है.