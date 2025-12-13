ETV Bharat / state

हम आपकी रोज सुनते हैं आज हमारी सुनो, सड़कों की बात आते ही तिलमिलाए तुलसी सिलावट

ग्वालियर की बदहाल सड़कें पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुकी हैं. एक के बाद एक शहर की महत्वपूर्ण और पॉश इलाकों की कई सड़कें सुरंगों में तब्दील हुईं तो पूरे देश में इनकी चर्चा हुई. आनन फानन में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जिम्मेदारों को लताड़ा और इन सड़कों को जल्द से जल्द सुधार की बात कही, लेकिन बरसात के बाद करीब 4 महीने बीत चुके हैं और अब जिम्मेदार नेता इन सड़कों पर जवाब देने से बच रहे हैं. ठीक ऐसे ही हाल जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के भी देखने को मिले.

ग्वालियर: मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री समेत उनके तमाम मंत्री अलग-अलग जिलों में सरकार की उपलब्धियों का बखान करने में जुटे हैं. ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू कीं लेकिन जिले की खराब सड़कों के सवाल पर वे तिलमिला उठे. प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री कहते नजर आए कि सड़कों के बारे में पहले ही बात हो गई अब सरकार के विकास की बात सुनिए.

सड़कों के सवाल पर जवाब देही से बचते दिखे प्रभारी मंत्री

शनिवार को मोहन सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने इन 2 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. करीब एक घंटे तक उनका भाषण चलता रहा तो मीडिया ने उनसे विकास के मुद्दों पर सवाल किए. उनसे बदहाल सड़कों के निरीक्षण के बाद भी बेनतीजा हालातों पर सवाल किया तो मंत्री इधर उधर के जवाब देकर मुद्दे से बचने का प्रयास करते दिखे. इसके बाद जब सवाल पर जोर दिया तो उनका कहना था कि, "सड़कों के मुद्दे पर पहले भी बात हो चुकी है. अब आज उपलब्धियों और विकास की बात सुन लें." इसके बाद उन्होंने कहा कि "मैं सबकी बात सुनूंगा कहीं जाने वाला नहीं हूं."

सरकार की उपलब्धियों का किया बखान

मीडिया से बात करते हुए कहा, "मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का कार्यकाल बेमिसाल रहा है. हर सेक्टर में प्रगति हुई है. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार तत्पर है. किसानों, एसटी-एससी को मुख्यधारा में जोड़ा गया साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास देने का काम किया. देश के प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड एक परिवार में 4 लोग हैं तो 20 लाख रुपए इलाज के लिए किसी ने सोचा था पहले."

कांग्रेस की प्रदर्शनी पर बोले- अब उनके पास कुछ बचा नहीं

कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है. इस बारे में उनका रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा कि "देश की आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकार थी, तब 2003 और 2004 में सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो वर्तमान में हम 55 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर रहे हैं.

कांग्रेस की बात करें तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है. अगर वे अपनी सरकार रहते विकास की बात सोचते तो पीएम आवास योजना लाते, लाड़ली लक्ष्मी और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं लाते. किसान सम्मान निधि चालू करने का सोचते. उनकी सोच ही विकास की नहीं है." वहीं ग्वालियर की सड़कों पर सवाल करते हुए उन्होंने "दुरुस्त किया जाएगा" कह कर बात खत्म कर दी.