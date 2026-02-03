ETV Bharat / state

मानसिक विक्षिप्त महिला ने किया पथराव, थाना प्रभारी ने भाई बनकर साथ खाया खाना

ग्वालियर में हंगामा और पथराव कर रही महिला के साथ पुलिस ने दिखाई संवेदना. थाना प्रभारी ने खाना किया ऑर्डर और साथ बैठकर खाया.

GWALIOR MENTALLY ILL WOMAN RUCKUS
थाना प्रभारी ने भाई बनकर साथ खाया खाना (ETV Bharat)
ग्वालियर: अक्सर पुलिस के द्वारा लोगों को प्रताड़ित करते, वर्दी का रौब जमाते कई तस्वीरें सुर्खियों में आती हैं लेकिन दूसरी ओर कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी मानवता दूसरों के लिए सीख बनती है. ग्वालियर के सिरोल थाने में पदस्थ थाना प्रभारी गोविंद बगौली का भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें वे मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला को खाना खिलाते और उसके साथ भोजन करते नजर आ रहे हैं.

सड़क पर हंगामा कर रही थी महिला

सिरोल क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था तभी वहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला पहुंची और काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों पर पथराव करने लगी. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने सिरोल थाने में सूचना दी कि, कोई महिला कंस्ट्रक्शन साइट पर हंगामा कर रही है. जिस पर सिरोल थाना प्रभारी महिला आरक्षक और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे.

ग्वालियर में हंगामा और पथराव कर रही महिला के साथ पुलिस ने दिखाई संवेदना (ETV Bharat)

मानसिक रूप से बीमार है महिला

इस बीच वहां काम कर रहे लोगों ने महिला को नियंत्रित करने के लिए उसके हाथ बांध दिए और सड़क किनारे ही बैठा दिया, जिससे वह किसी को चोट ना पहुंचा दे. जब थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो महिला से पूछताछ की तो पता चला वह मानसिक रूप से बीमार थी और भूख से परेशान लग रही थी. जिसकी वजह से वह इस तरह की हरकतें कर रही थी.

GWALIOR POLICE HUMANITY
उत्तर प्रदेश की रहने वाली है महिला (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश की रहने वाली है महिला

उसकी मनोदशा समझने के लिए जब थाना प्रभारी गोविंद बगौली ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि, महिला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली बता रही है. अपना नाम उसने आरती बताया. महिला का कहना था कि वह किसी युवक के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर यहां तक आ गई थी बाद में वह युवक गायब हो गया. परिजन संबंधी कोई जानकारी वह स्पष्ट नहीं बता पाई.

साथ बैठा कर भोजन किया, इलाज के लिए भेजा अस्पताल

इसके बाद थाना प्रभारी ने उसके हाथ खुलवाए और पास के ही एक ढाबे पर उसे भोजन भी कराया, साथ ही उसकी थाली में साथ बैठकर भोजन किया. उसे अपना भाई बताते हुए थाना प्रभारी ने उसे शांत कराया और भोजन के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भी भेज दिया. मामले में थाना प्रभारी गोविंद बगौली का कहना था कि, "एक महिला द्वारा मॉडल टाउन के पास हंगामे की सूचना मिली थी, महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी. उसने खुद को बांदा उत्तर प्रदेश का बताया है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है. उसे भोजन करने के बाद इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है."

