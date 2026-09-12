ग्वालियर में मनोरोगियों को सौगात, बेफिक्र हो लें परामर्श, किसी को कानोंकान खबर नहीं
ग्वालियर के मेंटल हॉस्पिटल में अब वीडियो कॉलिंग से मिलेगा मनोरोगियों को इलाज. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 7:13 PM IST
ग्वालियर : आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में काम का दबाव, पारिवारिक तनाव और कई बार सामाजिक पारिस्थितियों में व्यक्ति मानसिक परेशानियों से गुजरने लगता है. ऐसे में बैचेनी, घबराहट व्यवहार में बदलाव आना जैसे समस्या होने लगती है. लोग इसे सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज करने लगते हैं.
यदि समस्या बढ़ भी जाए तो भी मरीज जानकर भी मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराते हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सामाजिक छवि में 'पागल' या मनोरोगी मान लिया जाएगा. इसी सोच की वजह से अक्सर बीमारी बढ़ जाती है. लेकिन अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मानसिक आरोग्य शाला में ऐसे मरीजों को वीडियोकॉल पर इलाज देने की शुरुआत होने जा रही है.
ग्वालियर में मानसिक रोगियों का इलाज
मध्य प्रदेश की एकमात्र मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर में है, जहां मनोरोगियों को भर्ती कर उनकी बीमारी के हिसाब से इलाज दिया जाता है. इसके अलावा सामान्य तौर भी मानसिक बीमारियों के मरीज मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिलों से भी इलाज के लिए यहीं आते हैं. क्योंकि सामान्य मानसिक परेशानियों के साथ गंभीर बीमारियों का इलाज भी यहां किया जाता है.
लगातार मनोचिकित्सक, नर्सेस और स्टाफ की मॉनिटरिंग में देखभाल और इलाज से मरीज स्वस्थ होते हैं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं. लेकिन सामाजिक छवि बिगड़ने का दंश कई मरीजों को अस्पताल तक नहीं पहुचने देता और उनकी बीमारी बढ़ती जाती है.
टेली कॉलिंग के साथ अब वीडियो कॉल से परामर्श
मरीजों को सही और समय पर इलाज मिल सके इसके लिए ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला ने अपनी टेली मानस सेवा को एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया है. पूर्व से ही ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला में विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा टेलीमानस सेवा यानि फ़ोन पर मरीजों को परामर्श दिया जाता है. अब इस व्यवस्था को नए आयाम से जोड़ते हुए विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉल पर परामर्श की सुविधा शुरू की जा रही है.
वीडियो कॉल से डॉक्टर समझेंगे मरीज की स्थिति
इस नई व्यवस्था में मरीज को सीधा अस्पताल तक आने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक परेशानी हो रही है तो वीडियो कॉल के माध्यम से घर बैठे ही ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला के विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क कर परामर्श ले सकता है. ऐसे में उनकी गोपनीयता का हनन नहीं होगा. उन्हें समय पर डॉक्टर से परामर्श मिल सकेगा और बीमारी गंभीर स्थिति में पहुचने से पहले ही इलाज शुरू हो सकेगा.
वर्तमान में टेली मानस सेवा से मरीजों की मदद
मानसिक आरोग्य शाला के संचालक डॉ. संजय लहरिया के मुताबिक "ये नई व्यवस्था मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए काफी मददगार साबित होगी. इसके लिए एक दो ट्रायल भी किए जा चुके हैं. अब इसे पूर्ण रूप से शुरू शुरू किया जा रहा है. हमारी योजना वीडियो कॉल के माध्यम से मरीज की पूरी स्थिति समझकर चिकित्सकीय सलाह देने की है. वर्तमान में टेलीमानस सेवा उपलब्ध है, जिसमे डॉक्टर मरीज द्वारा बताए गए लक्षण और आवाज बातचीत का लहजा समझ कर चिकित्सकीय परामर्श देते हैं."
वीडियो कॉल में बीमारी का बेहतर हो सकेगा आकलन
डॉ. लहरिया के अनुसार " नई व्यवस्था में वीडियो कॉल के माध्यम से मरीजों को बेहतर समझने का मौका मिलेगा. जैसे बातचीत के दौरान उनके चेहरे के हावभाव, बातचीत का तरीका, उनका व्यवहार, बातचीत के दौरान उनसे पूछे जाने वाले सवालों पर प्रतिक्रिया. इससे उनकी बीमारी और उसके लक्षणों के साथ अन्य सभी फैक्ट्स को देखने और समझने से बीमारी का बेहतर आकलन किया जा सकेगा. आकलन में अगर बीमारी का स्तर गंभीर होता है तो उन्हें अस्पताल आकर जांच कराने की सलाह दी जाएगी."
नए कोर्स से बढ़ेंगे ट्रेंड काउंसलर और नर्सिंग स्टाफ
मनोचिकित्सा में मरीज के लिए दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ऐसे में अब मानसिक आरोग्यशाला मैनेजमेंट काउंसलर और साइकेट्री नर्सिंग के लिए नए कोर्स शुरू करने की भी तैयारी में है, जिससे इस क्षेत्र में ट्रेंड काउंसलर और एक्सपर्ट्स तैयार हो इसके साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मनोरोगियों के लिए स्पेशली ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की भी जरूरत बढ़ रही है. इसलिए साइकेट्री नर्सिंग के लिए भी कोर्स शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है. क्योंकि मनोरोगियों का व्यवहार सामान्य मरीजों से अलग होता है. उन्हें दवा के असर और उनकी देखभाल की जरूरत भी सामान्य मरीज से अलग होती है.
इसी महीने से शुरू हो सकती है वीडियो कॉलिंग सेवा
मानसिक आरोग्य शाला के नए प्रयास से मनोरोगियों या जिन मरीजों में मानसिक रोगों के लक्षण नजर आ रहे हो उन्हें अब परामर्श के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी, ना सामाजिक छवि खराब होने का डर रहेगा और गोपनीयता से बीमारी का समय पर इलाज भी मिल सकेगा. ये नई व्यवस्था इसी माह के अंत तक शुरू हो सकती है.
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कैसे काम करेगी नई टेली मानस सेवा
- जो मरीज अस्पताल नहीं जाना चाहते, वे कॉल के माध्यम से मानसिक आरोग्य शाला से संपर्क करेंगे.
- अस्पताल के मनोचिकित्सक फ़ोन के माध्यम से मरीज की परेशानी और लक्षण का पता लगायेंगे.
- इसके बाद वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर मरीज से बातचीत, उसके हावभाव, व्यवहार, रिस्पॉन्स से बीमारी का आकलन करेंगे.
- वीडियो कॉल पर ही मरीज को काउंसलिंग, उपचार से संबंधित सलाह दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर मरीज को अस्पताल बुलाया जाएगा.
वीडियो कॉलिंग से मरीज को ये लाभ
- मानसिक आरोग्य शाला जाने पर सामाजिक छवि का डर और झिझक नहीं होगी.
- मरीज को अस्पताल नहीं जाना होगा, गोपनीयता बनी रहेगी
- घर बैठे इलाज की सुविधा मिलेगी.
- सामाजिक छवि के दबाव में चिकित्सकीय सलाह नहीं टलेगी.
- समय पर इलाज शुरू होने बीमारी को गंभीर बनने से पहले रोका जा सकेगा.
मनोरोगियों पर एक नजर
- हर दिन मानसिक आरोग्यशाला में 150 से 200 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं.
- महीने में लगभग 5000 हज़ार से ज़्यादा मरीज उपचार और परामर्श के लिए आते हैं.
- वर्तमान में करीब 200 भर्ती मरीजों का उपचार ग्वालियर की मानसिक आरोग्य शाला में जारी.