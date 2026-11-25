ऊंट-घोड़े ने बनाया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाजार, 121 साल से मिल रही बेजोड़ गाड़ियां
सिंधिया रियासत के महाराज माधो राव सिंधिया प्रथम ने की थी मेले की शुरुआत, समय के साथ भव्य होता गया ग्वालियर मेला, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 3:57 PM IST
ग्वालियर : कभी ऊंट-घोड़े की खरीदारी के लिए लगने वाला ग्वालियर मेला समय के साथ एक बड़े व्यापार मेले में तब्दील हो चुका है. अब इस ऐतिहासिक व्यापार मेले को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ग्वालियर मेला प्राधिकरण ने राज्य संस्कृति विभाग को एक प्रपोजल दिया है. ग्वालियर मेले को संस्कृति विभाग के वार्षिक कैलेंडर में शामिल कराने के लिए पदाधिकारियों ने संस्कृति मंत्री से मुलाकात की है. अगर ऐसा होता है तो ग्वालियर मेले के साथ आमजन को इससे काफी फायदा होगा. इससे पहले जानते हैं इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत कैसे हुई.
121 साल पूरे करने जा रहा ग्वालियर मेला
देश दुनिया में मशहूर ग्वालियर व्यापार मेला 121 वर्ष पूरे करने जा रहा है. कभी पशु मेले से शुरू हुआ यह मेला आज देश के चुनिंदा सबसे बड़े व्यापार मेलों में शुमार है. यहां 5 रु में मिलने वाली हेयर क्लिप से लेकर लाखों करोड़ों के वाहन तक बिकने आते हैं. लेकिन इस स्थानीय मेले को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की एक कवायद ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने शुरू की है. मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ग्वालियर व्यापार मेले को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल कर सकता है. आइए आगे जानते हैं इस ऐतिहासिक मेले का सफर.
कैसे हुई थी ग्वालियर मेले की शुरुआत?
ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत सिंधिया स्टेट के जमाने में हुई थी. साल 1905 में ग्वालियर रियासत के महाराज माधो राव सिंधिया प्रथम ने ग्वालियर में पशु मेले की शुरुआत की थी. इस मेले में मुर्गी, बकरी, गाय भैंस से लेकर ऊंट तक खरीद फरोख्त के लिए आते थे. घोड़ों की रेस होती थी, इसलिए अच्छी-अच्छी नस्लों के घोड़े भी आते थे. इसी मेले में पशुओं की प्रतियोगिता भी होती थी. जिस किसान का पशु प्रतियोगिता जीतता था, उसे इनाम दिया जाता था.
1930 में शुरू हुआ व्यापार मेला
1905 में पशु मेले की शुरुआत के बाद 1930 में व्यापार मेला भी यहां शुरू किया गया. यहां कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और अन्य प्रदेशों के लोग व्यापार के लिए आने लगे. ग्वालियर-चंबल के लोग इस मेले के लिए खरीदारी का दो महीने पहले से इंतजार करते थे. शुरुआत में 15 दिसम्बर से 1 जनवरी तक पशु मेला चलता और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक व्यापार मेला. लोगों की रुचि बढ़ी तो व्यापार मेला का समय बढ़ता गया. पहले ये 31 जनवरी और फिर 15 फरवरी तक आयोजित होने लगा.
हालांकि, बाद में पशु मेला समाप्त कर दिया गया और 1996 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मेले की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन किया गया. अब वर्तमान में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक व्यापार मेले का आयोजन दो महीने के लिए प्रतिवर्ष प्राधिकरण द्वारा किया जाता है.
देश भर से व्यापार करने आते हैं व्यापारी
ये व्यापार मेला सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि मनोरंजन, पारिवारिक समय और पर्यटन का केंद्र होता है. हर साल 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक ग्वालियर में व्यापार मेले का आयोजन होता है, जिसमें ना सिर्फ स्थानीय बल्कि दूसरे राज्यों से व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के स्टाल लेकर आते हैं और यहां सैलानियों के साथ व्यापार करते हैं, पर्यटक भी हर साल ग्वालियर चंबल के साथ ही दूसरे राज्यों से यहां पहुचते हैं.
ऑटोमोबाइल सेक्टर बना आकर्षण का केंद्र
ग्वालियर व्यापार मेला शुरू भले ही पशु मेले से हुआ लेकिन इसकी ख्याति के पीछे वाहनों की बिक्री एक बड़ी वजह बनी है, क्योंकि वर्षों से ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की खरीदी पर परिवहन कर में सेल टैक्स टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलती थी. ऐसे में बड़े और महंगे वाहन खरीदने की चाह रखने वालों के लिए ये बढ़िया अवसर साबित होता था. और हर साल भारी संख्या में ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों की बिक्री होती थी. लेकिन फिर बीच में ये छूट समाप्त कर दी गई. लेकिन 2019 में यह छूट रोड टैक्स के रूप में दोबारा शुरू की गई और अब हर साल मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा कमाई वाला हिस्सा होता है.
संस्कृति मंत्रालय के पास भेजा प्रपोजल
हर साल मेले के दौरान ही मेला परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, स्थानीय तौर पर मुशायरा, कवि सम्मेलन, किसी कलाकार की प्रस्तुति होती रहती हैं. लेकिन यह स्थानीय स्तर तक सीमित है. लेकिन अब मेले में होने वाले इन स्थानीय आयोजनों को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने का प्रयास ग्वालियर मेला प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक जादौन ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "हर साल होने वाले संगीत और मंचन से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इस बार बड़े स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय को एक प्रपोजल सौंपा है.''
वार्षिक कैलेंडर में मेले को शामिल करने का प्रस्ताव
अध्यक्ष अशोक जादौन ने बताया, '' संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से भोपाल में मुलाकात कर एक पत्र सौंपकर अपना प्रोजल रखा है. दिसम्बर से फरवरी तक मेला अवधि को अपने वार्षिक कैलेंडर में स्थान देने की मांग की है. इस अवधि में संस्कृति मंत्रालय के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और इवेंट्स होते हैं, उन्हें ग्वालियर व्यापार मेले में आयोजित करें और मेले को सहयोग करें, ऐसी मांग है.इससे मेले का मनोरंजन बढ़ेगा और सैलानियों में भी इजाफा होगा जिससे ग्वालियर व्यापार मेले का व्यापार भी बढ़ेगा.''
कैसे मिलेगा संस्कृति विभाग से जुड़ने का फायदा?
ग्वालियर व्यापार मेला अगर संस्कृति विभाग के वार्षिक कैलेंडर में शामिल होता है, तो इसका फायदा व्यापारी से लेकर सैलानी तक को होगा. क्योंकि जब संस्कृति विभाग कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्वालियर व्यापार मेले में आयोजित करेगा तो उसमें देश के नामी कलाकार और हस्तियों का साथ मिलेगा. उन्हें देखने सुनने सामान्य से जायदा लोग आएंगे. जब व्यक्ति मेले में आता है, तो वह खरीदारी भी करता है, अगर परिवार साथ होता है तो खरीदारी भी लंबी होती है. तो इसका लाभ व्यापारियों को भी होगा. साथ ही इन आयोजनों का खर्च भी संस्कृति विभाग ही वहन करेगा.
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दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर डेवलप हो सकता है ग्वालियर मेला
मेला प्राधिकरण की इस पहल पर मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा, '' ग्वालियर व्यापार मेले पर पूरे देश की निगाह होती है. ये ऐतिहासिक मेला है, ऐसे में इसे मध्य प्रदेश के संस्कृति कैलेंडर में शामिल होना ही चाहिए. मेले की 100 एकड़ की जगह तभी सार्थक होगी जब यहां बाहर से भी सैलानी आएंगे. सरकार भी इसका प्रचार प्रसार करेगी. तब दिल्ली के प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर की तर्ज पर इसका विकास होगा.
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पिछले साल मेले में आए थे 84 लाख लोग
पिछले साल ग्वालियर व्यापार मेले में 84 लाख लोग पहुंचे थे. ऐसे में अगर संस्कृति विभाग से मेला जुड़ेगा तो ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा. कुल मिलाकर मेला प्राधिकरण एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है. हालांकि आखिरी फैसला अब भी संस्कृति विभाग के हाथ में है, जो इस मेले का भविष्य तय करेगा.