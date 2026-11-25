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ऊंट-घोड़े ने बनाया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाजार, 121 साल से मिल रही बेजोड़ गाड़ियां

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ग्वालियर : कभी ऊंट-घोड़े की खरीदारी के लिए लगने वाला ग्वालियर मेला समय के साथ एक बड़े व्यापार मेले में तब्दील हो चुका है. अब इस ऐतिहासिक व्यापार मेले को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ग्वालियर मेला प्राधिकरण ने राज्य संस्कृति विभाग को एक प्रपोजल दिया है. ग्वालियर मेले को संस्कृति विभाग के वार्षिक कैलेंडर में शामिल कराने के लिए पदाधिकारियों ने संस्कृति मंत्री से मुलाकात की है. अगर ऐसा होता है तो ग्वालियर मेले के साथ आमजन को इससे काफी फायदा होगा. इससे पहले जानते हैं इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत कैसे हुई.

121 साल पूरे करने जा रहा ग्वालियर मेला देश दुनिया में मशहूर ग्वालियर व्यापार मेला 121 वर्ष पूरे करने जा रहा है. कभी पशु मेले से शुरू हुआ यह मेला आज देश के चुनिंदा सबसे बड़े व्यापार मेलों में शुमार है. यहां 5 रु में मिलने वाली हेयर क्लिप से लेकर लाखों करोड़ों के वाहन तक बिकने आते हैं. लेकिन इस स्थानीय मेले को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की एक कवायद ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने शुरू की है. मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ग्वालियर व्यापार मेले को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में शामिल कर सकता है. आइए आगे जानते हैं इस ऐतिहासिक मेले का सफर.