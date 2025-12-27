ETV Bharat / state

अमित शाह के जाते ही रोड की गुणवत्ता की खुली पोल, एक दिन में ही उखड़ी, जगह जगह बने गड्ढे

मेला ग्राउंड से आकाशवाणी तिराहे तक कृषि यूनिवर्सिटी की रोड बारिश के समय में बुरी तरह जर्जर हो चुकी थी. ग्वालियर में हर नेता, मंत्री यहां तक की मुख्यमंत्री तक का आवागमन इसी सड़क से होता है. ऐसी दशा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय हुआ तो आनन फानन में उनके आने से ठीक 1 दिन पहले डामर और गिट्टी के मिक्सचर से नया रोड बिछा दिया गया. आम जन में इस बात का गुस्सा था कि नेताओं के लिए रातों रात रोड बन जाती है लेकिन जनता की सड़कें आज भी बदहाल हैं. इस नई नवेली सड़क की गुणवत्ता की पोल भी 1 दिन के अंदर ही खुल गई.

ग्वालियर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले ही अटलजी की जयंती पर आयोजित अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में शामिल होने आए थे. उन्हें मेला ग्राउंड से कृषि यूनिवर्सिटी होते हुए अपने होटल तक जाना था, जिसके लिए जर्जर हो चुकी सड़क को प्रशासन ने रातों-रात नई बनवा दिया लेकिन अमित शाह के जाते ही इस रोड की गुणवत्ता की पोल खुलने लगी है.

अमित शाह के जाते ही उखड़ने लगी सड़क

अमित शाह के जाने के बाद जब एक दम नई चकाचक रोड पर गाड़ियों ने फर्राटे भरे तो एक दिन में ही रोड जगह-जगह से उखाड़ना शुरू हो गई. रोड पर डामर के साथ मिलाई गई गिट्टी मुरम बिखरने लगी है. कई जगह तो इस चमचमाती रोड पर गड्ढे बनना भी शुरू हो गए. इस तरह रोड पर बिखरी गिट्टियों पर से गुजरने वाले दुपहिया वाहन भी फिसलने लगे. जिसकी वजह से कई वाहन चालक चोटिल होने से बाल-बाल बच रहे हैं.

'आधी सड़क जर्जर, गिरने का रहता है खतरा'

इसी राह से गुजर रहे एक दुपहिया वाहन चालक योगी भदौरिया का कहना है कि "इस रोड को देखकर कोई भी बता सकता है कि जिस हिस्से से चार पहिया वाहन गुजरते हैं वह हिस्सा ठीक नजर आ रहा है लेकिन जिस हिस्से पर दुपहिया वाहन गुजरते हैं वह जर्जर हो रहा है जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप होती है. आए दिन लोग यहां गिरकर चोटिल होते हैं, पहले भी यह घटिया गुणवत्ता की रोड थी और अब भी वही हालत है."

'सड़कों की हो रही मरम्मत'

बनने के 2 दिन में ही इस तरह जर्जर हो रही सड़क ने सीधे तौर पर रोड के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले को जब नगर निगम से बात की तो नगर निगम उपायुक्त मुनीश सिंह सिकरवार का कहना कि "बरसात के समय जिले में कई रोड खराब हुई हैं. जिन पर एक-एक कर काम किया जा रहा है. जो सड़कें नगर निगम के अंतर्गत हैं उन्हें निगम द्वारा और जो दूसरी एजेंसियों द्वारा बनाई गई हैं उन्हें उन एजेंसी द्वारा हैंडल किया जा रहा है. जहां मरम्मत की जरूरत है वहां रिपेयर और जहां सड़क पूरी तरह खराब है वहां नई सड़कें बनवाई जा रही हैं."