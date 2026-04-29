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MBBS छात्रों ने लड़की पर किया कमेंट, दोस्त ने जताया विरोध, तो रॉड से फोड़ दिया सिर

असल में ग्वालियर का गजराराजा मेडिकल कॉलेज किसी ना किसी बात पर सुर्खियों में रहता है. इस बार छात्रों की आपसी मारपीट जानलेवा प्रयास में बदल गई. विवाद भी कॉलेज परिसर में हुआ. मामला एमबीबीएस बैच 2025 के छात्रों से जुड़ा है. इसी बैच की एक छात्रा पर उसके 5 सहपाठियों ने उस पर कमेंट किए, जिसका विरोध भी इसी बैच के छात्र श्रेयांश गुप्ता ने किया, लेकिन बात शांत होने की बजाय बिगड़ गई.

ग्वालियर: बड़ी मशक्कतों और मेहनत के बाद माता-पिता जिन बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन मेडिकल के ऐसे भी कई छात्र हैं, जो डॉक्टरी के साथ-साथ मारपीट और दबंगई में भी आगे बढ़ते जाते हैं. हाल ही में ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा ही मामला सामने आया. जहां मेडिकल के कुछ छात्रों ने एक सहपाठी छात्र को बेरहमी से पीटा और उसका सिर तक फोड़ दिया, उसकी गलती मात्र इतनी थी कि, उसने एक अन्य छात्रा पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध किया था.

इस विवाद में पहले क्लास में पांचो आरोपी छात्र तरुण सोनवाल, ध्रुव रोकड़े, सोनू शर्मा, वेदांत असाती और सब्रांत ने मिलकर पीड़ित छात्र श्रेयांस गुप्ता को धमकाया. उससे कहासुनी हुई, लेकिन बात खत्म नहीं हुई. क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज से बाहर मौका पाकर 5 छात्रों ने दूसरे छात्र को घेर लिया और जमकर मारपीट कीस फिर लोहे की रॉड से उसका सिर भी फोड़ दिया. जिसकी वजह से वह गंभीर घायल हो गया. खून से लथपथ श्रेयांश को उसके दो दोस्तों ने तुरंत जयारोग्य अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुचाया.

गजराराजा मेडिकल कॉलेज की घटना (ETV Bharat)

डीन को देखते ही भागे आरोपी छात्र

इस पूरे घटनाक्रम से जहां कॉलेज परिसर में तनाव बना हुआ है, तो वहीं डीन डॉ आरकेएस धाकड़ ने भी आरोपी छात्रों पर कार्रवाई कर दी है. डीन डॉ धाकड़ का कहना है कि, "उन्हें सूचना मिली थी कि कॉलेज परिसर के बाहर रोड पर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बच्चे आपस में भिड़ गए हैं. दो ग्रुप्स के बीच विवाद हो रहा था. कुछ छात्रों ने बाहर से भी अपने लोग बुला लिए थे, एक छात्र का सिर भी फोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही डीन मौके पर पहुंचे सभी वहां से भाग खड़े हुए.

पीड़ित की शिकायत पर 5 आरोपी छात्र निष्कासित

डीन ने बताया की, "छात्रा बीमार है उसे कभी कभी नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है. इसी बात पर आरोपी छात्रों ने छात्र के ऊपर कोई टिप्पणी की थी. उसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था. घायल छात्र के द्वारा कुछ छात्रों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें कॉलेज से निष्कासित किया है. दूसरे पक्ष की और से भी शिकायत आई है की घायल छात्र के पक्ष से कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया था. इसकी अभी जांच की जा रही है."