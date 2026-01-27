ETV Bharat / state

मावठा की पहली बारिश से भीगा मध्य प्रदेश, ग्वालियर, बुरहानपुर, श्योपुर में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि

ग्वालियर के साथ-साथ गुना जिले में भी बीते 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है. जहां गुना में 22 मिमी बारिश दर्ज हुई तो वहीं ग्वालियर और दतिया में भी शाम 5:30 बजे तक 4 मिमी तक बारिश दर्ज की जा चुकी थी. हालांकि बारिश रह-रह कर जारी है. ऐसे में ग्वालियर में लोगों को बारिश की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं तापमान में भी अंतर महसूस किया गया. जहां मंगलवार शाम तक ग्वालियर का अधिकतम तापमान 19.3 तो वहीं न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित कई जिलों में मंगलवार को मावठा की पहली बारिश ने दस्तक दे दी है. ग्वालियर में दोपहर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला रुक रुक कर रात तक जारी रहा. जिसकी वजह से मौसम में एक बार फिर ठंडक बढ़ गई है और तापमान में गिरावट महसूस की गई. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी ग्वालियर चंबल अंचल के साथ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है. जिसको देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने भी स्कूलों की एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है.

मौसम विज्ञानी अरुण शर्मा ने बताया कि "वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्रों पर चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में माध्य समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है, एक ट्रफ मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडल की पछुआ पवनों में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर लगभग देशांतर 65° से अक्षांश 22° के उत्तर की ओर विस्तृत है. जिसकी वजह से बुधवार को इसका असर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना जिलों में देखने को मिलेगा. इसके अलावा शनिवार की सुबह भी इन जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है."

बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट

वहीं, ग्वालियर चंबल अंचल के ग्वालियर, भिंड मुरैना दतिया, शिवपुरी, ओरछा, निवाड़ी, रतनगढ़ और शिवपुरी में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. साथ ही मौसम विभाग ने देर शाम तक मध्यम तूफान के साथ आंधी बारिश और आकाशीय बिजली की गरज का अलर्ट जारी किया है.

सभी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित

मौजूदा हालातों को देखते हुए ग्वालियर में जिला कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के समस्त शासकीय और गैर शासकीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बुधवार 28 जनवरी को एक दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया है. जिससे कि ऐसे ठण्डे और बारिश भरे मौसम में बाहर निकलने से नौनिहाल बीमार न पड़ जाए. हालांकि इस दौरान स्कूल स्टाफ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को उपस्थित रहना होगा.

ग्वालियर, बुरहानपुर, श्योपुर में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि (ETV Bharat)

शाजापुर में भी भारी ओलावृष्टि

शाजापुर में मंगलवार शाम अचानक मौसम ने अपना रुख बदल लिया. इसके बाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. बारिश के साथ जोरदार ओलावृष्टि भी हुई. जिससे शहर की सड़क सफेद हो गई. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और चने की फसलों को नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में बारिश की संभावना जता रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश से जलभराव

बुरहानपुर में मंगलवार शाम 6 बजे अचानक आसमान में काले बादल छाए, जिसके बाद बाद बेमौसम बारिश का दौर शुरू हो गया. लगातार करीब 20 मिनट तक बारिश से शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई. इस दौरान बिजली भी गुल हो गई, इसी तरह नेपानगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश हुई.

शिवपुरी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड

शिवपुरी में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे देर रात तक बारिश लगातार जारी रही. बारिश के बाद तापमान गिर गया और ठंड बढ़ गई. दिनभर हुई बारिश के कारण का जनजीवन असामान्य हो गया. लोगों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हुए, इसके अलावा बारिश ने एक बार फिर से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि एक ओर जहां खेतों में कटी फसल भीग गई, जिससे उसमें फफूंद लगने की आशंका बढ़ गई है. तो वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसल में पाले का खतरा बढ़ गया है.

मंगलवार को शिवपुरी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 9 घंटों में शिवपुरी में 17 एमएम बारिश दर्ज की गई है.