पति ने नहीं गड्ढों ने ली जान!, बेटी की मौत पर परिजन ने दामाद पर लगाया था हत्या का आरोप

असल में मामला पिछोर क्षेत्र का है, पिछोर इलाके के पुट्टी गांव में रहने वाले मुकेश बाल्मिक के घर खुशियां आने वाले थी. उसकी पत्नी रोशनी 7 माह की गर्भवती थी. बीते 28 अक्टूबर को सड़क दुर्घटना में रोशनी की मौत हो गई. जिसके बाद मृतक रोशनी के मायके पक्ष ने मुकेश पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगा दिया. मामला डबरा थाने में दर्ज हुआ और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू की.

ग्वालियर: शहर की सड़के अब जानलेवा हो चुकी हैं, लोग गड्ढों का शिकार होकर ना सिर्फ अपनी जान गंवा रहे हैं, बल्की उनके अपनों की जिंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा है. मामला ग्वालियर में हाल ही में हुई एक महिला की मौत से जुड़ा है. जिसके मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन जब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए.

शॉर्ट पीएम और प्रत्यक्षदर्शियों से सुलझा केस

जब घटनास्थल पर पूछताछ की तो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से पता चला कि रोड पर मुकेश की बाइक फिसली थी, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी घायल हुए थे. लोगों ने उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया था. जिसके बाद उसकी पत्नी की मौत डबरा अस्पताल में हो गई थी. इस शुरुआत जांच के बाद जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई तो सारी बात स्पष्ट हो गई. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि, महिला की मौत संभवतः सिर और पेट में चोट लगने की वजह से हुई है.

क्या हुआ था असल घटनाक्रम

असल में मुकेश 28 अक्टूबर को अपनी गर्भवती पत्नी रोशनी को रेगुलर चेकअप के लिए डबरा अस्पताल लेकर गया था. जांच और सोनोग्राफी कराने के बाद जब वह पत्नी के साथ गांव वापस जा रहा था. हाल ही में हुई बरसात की वजह से गांव की सड़क पर गड्ढे थे और उनमें पानी भरा हुआ था. जब दोनों पति-पत्नी गांव पहुंचने वाले थे, उससे थोड़ा पहले ही मुकेश की बाइक गड्ढे से गुजरी, जहां पानी भरा होने की वजह से अचानक बाइक का टायर स्लिप कर गया और दोनों पति पत्नी बाइक सहित गड्ढे में गिर गए. दोनों को चोट आई, आसपास लोग इकट्ठा हुए और दोनों को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा गया, लेकिन रोशनी की मौत हो गई. इस हादसे में मुकेश ने अपनी पत्नी और होने वाली संतान दोनों को खो दिया.