ग्वालियर में रेबीज से युवक की मौत, 90 दिनों में मौत का आंकड़ा पहुंचा 7
ग्वालियर में रेबीज से एक युवक की मौत, कुछ दिनों पहले कुत्ते ने काटा था,मुफ्त में एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगने के बाद भी नहीं लगवाई
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 12:28 PM IST
ग्वालियर: डॉग बाइट केसेस की वजह से रेबीज का खतरा मरीजों की जान लेने पर आतुर है. जया आरोग्य अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने रेबीज की वजह से शनिवार को दम तोड़ दिया. युवक को पांच दिन पहले ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. लगभग 90 दिनों में ये अंचल की 7वीं मौत है, जो रेबीज की वजह से हुई है.
कुत्ते को खाना खिलाते समय हुआ था डॉग बाइट
असल में ग्वालियर के रॉक्सीपुल इलाके में रहने वाले राजू कुशवाहा 8 अप्रैल को घर के पास ही एक आवारा कुत्ते को खाना खिला रहे थे. इसी दौरा उस डॉग ने उन्हें काट लिया था. राजू ने इस साधारण बात समझते हुए तुरंत टिटनिस का इंजेक्शन तो लगवा लिया, लेकिन एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई.
शनिवार को इलाज के दौरान एक और युवक की मौत
इस डॉग बाइट के करीब 20 दिन बाद अचानक राजू को पानी से डर लगने लगा, वह पानी पीना तो दूर देखने से भी डरने लगा. जिसके बाद तुरंत डॉक्टर से परामर्श किया गया. जिस पर पाया गया की राजू में रेबीज के लक्षण आ चुके थे. उनकी हालत बिगड़ने लगी तो घरवालों ने जया आरोग्य अस्पताल के हजार बिस्तर बिल्डिंग में उसे गंभीर हालत में भर्ती करा दिया, लेकिन शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मुफ्त में लगती है वैक्सीन फिर भी 7 ने गंवाई जान
हैरानी की बात तो ये है कि, सरकार ने मरीजों के लिए मुफ्त में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था की है, इसके बावजूद लोग रेबीज का शिकार हो रहे हैं. ये लापरवाही अब तक 7 लोगों की जान पिछले 3 महीने में ले चुकी है. इनमें ग्वालियर के तीन (राजू सहित), टीकमगढ़ से एक, दतिया से एक, छतरपुर से एक और सबलगढ़ से एक मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं.
इन जानवरों के काटने से हो सकता है रेबीज संक्रमण
डॉक्टरों का मानना है कि, रेबीज ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये जानलेवा साबित हो सकती है. इसलिए डॉग, बिल्ली, बंदर, नेवला, सियार, चमगादड़ जैसे स्तनधारी जानवरों के काटने पर रेबीज का खतरा होता है. इसलिए समय रहते एंटी रेबिएज वैक्सीन लगवाना जरूरी है.
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गहरे घाव का इलाज ज्यादा महत्वपूर्ण
गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अक्षत पाठक का कहना है कि, "यदि किसी इंसान को कोई डॉग, बंदर नेवला या अन्य वे सभी जानवर जिनसे रेबीज का खतरा होता है, काट ले तुरंत एंटीरेबीज टीका लगवाएं. अगर जानवर के काटने की वजह से घाव गहरा हो तो एंटी रेबीज के साथ ही इम्युनोग्लोबिन का इंजेक्शन भी साथ ही लगा दिया जाता है. जिससे रेबीज संक्रमण का खतरा कम से कम हो जाता है."