पत्नी और सास से परेशान युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, वीडियो में रोते हुए बयां किया दर्द
ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की घटना, पत्नी पर लगाए अफेयर के आरोप, ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 10:52 PM IST
ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पीड़ित युवक ने पत्नी और सांस से परेशान हो कर आत्मघाती कदम उठा लिया. आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवक ने अपना दर्द बयां करते हुए एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी डाल दिया. हालांकि, इस वीडियो की वजह से लोगों को समय रहते इसकी खबर मिल गई, जिससे उसकी जान बच गई.
पत्नी पर अफेयर, सास पर साजिश के आरोप
वीडियो में युवक ने आरोप लगाया है कि पत्नी का अफेयर है और वह रात भर कुछ लोगों से बात करती रहती है. जब उसने पत्नी को टोका और समझाने का प्रयास किया तो उसने युवक के पीछे ही गुंडे लगवा दिए. वैंकट ने एक वीडियो में अपनी सास और साले पर भी गंभीर आरोप लगाए है. उसका आरोप है, " पत्नी ने सास के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और मेरे बेटे से भी अलग कर दिया. इस सबकी ज़िम्मेदार मेरी पत्नी, साला और सास हैं और वो लोग भी, जिनसे मेरी पत्नी बात करती है."
उसे महंगे फोन, सोना-चांदी चाहिए, ये मेरी कमाई से बाहर
असल में बहोड़ापुर थाना क्षेत्र मानपुर स्थित सरकारी मल्टी में रहने वाले वैंकट की 2019 में अरेंज मैरिज हुई थी. आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने तीन वीडियो बनाए और अपना दुख इनमें बताया, वीडियो में वैंकट ने कहा, " शादी के एक साल तक सब कुछ ठीक था लेकिन इसके बाद पत्नी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए. वह महंगी-महंगी चीजों की डिमांड करती थी. वह लग्जरी लाइफ जीती है लाखों के मोबाइल उपयोग करती है. उसे महंगे फोन, सोना-चांदी चाहिए जो मेरी कमाई से बाहर है."
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सोसाइटी के लोगों ने बचाई जान, अस्पताल पहुंचाया
अपनी पूरी व्यथा बताते हुए वैंकट ने तीन वीडियो सोसायटी के ग्रुप में भी पोस्ट कर दिए, और जैसे ही वीडियो लोगों की नज़र में आए तुरंत लोग उसके फ्लेट पर पहुंच गए और समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बचा ली. इस पूरे मामले में बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार ने कहा, '' युवक का इलाज अभी जारी है, सोसाइटी के लोगों ने उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया था इसलिए उसकी जान बच गई. हमने पीड़ित युवक के वीडियो देखे हैं और नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.