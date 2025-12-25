ETV Bharat / state

विवादों से घिरे रहने वाले महिला थाने का अनोखा नजर, कपल्स ने पहनाई वरमाला, पुलिस ने बांटे गिफ्ट

बुधवार को कुछ ऐसे ही विवाहित जोड़ों को बुलाकर सम्मानित किया गया, जिन्हें महिला थाना की काउंसलिंग से अपना घर और रिश्ता दोबारा जोड़ने का मौका मिला और आज अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे हैं. महिला थाने में काउंसलिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे काउंसलर महेंद्र शुक्ला ने बताया , '' ग्वालियर पुलिस अधीक्षक की मंशा थी कि लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे विवाहित जोड़ों को बुलाया जाए जो काउंसलिंग के बाद आज अच्छे से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सफल समझौते के रूप में रहे हैं.''

महिला थाने के आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में पारिवारिक दखल या कलह रिश्तों को तोड़ने का काम करती है. ऐसे में पति पत्नी के रिश्ते में मामूली बातों से ही दरार आने लग जाती है जाती है. ऐसे मामलों में क्योंकि पारिवारिक दखल ज्यादा जिम्मेदार होता है, तो पति-पत्नी को समझाने वाला भी कोई नहीं होता. अंतत: विवाद महिला थाने और फिर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. ग्वालियर महिला थाने में हर रोज इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन सकारात्मक पहलू पर काम करते हुए पुलिस काउंसलिंग के जरिए ऐसे रिश्तों को बचाने का पूरा प्रयास करती है.

ग्वालियर : अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले ग्वालियर के महिला थाने का माहौल बुधवार को खुशनुमा था. यहां एक बड़ा सुंदर नजारा देखने मिला जब कई कपल्स एक दूसरे को जय माला पहनाते नजर आए और पुलिस उन्हें गिफ्ट देती दिखी. ये वे जोड़े थे जो पहले कुछ गलतफहमियों का शिकार थे लेकिन महिला थाने की काउंसलिंग के बाद अपना आगे का जीवन समझौते और प्यार से निभा रहे हैं.

बुधवार को महिला थाने में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 10 ऐसे ही जोड़ो को बुलाया गया था. हालांकि, 5 विवाहित जोड़े ही इसमें पहुंचे. कार्यक्रम में इन जोड़ो ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और अपना जीवन अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर बिताने और शादी को सफल बनाने का वादा भी किया.

महिला थाना पड़ाव (Etv Bharat)

गलतफहमी से टूटने को था परिवार, काउंसलिंग ने मिलाया दोबारा

कार्यक्रम में शामिल हुई एक महिला ने बताया, '' पिछले साल फरवरी 2024 में मेरे और हसबैंड के बीच गलतफहमी हुई थी, जिसकी वजह से विवाद महिला थाने तक पहुंचा था लेकिन जब यहां काउंसलिंग हुई तो कुछ सेशन में ही गलतफहमियां दूर हो गईं. आज सब बहुत अच्छा है. पहले से भी ज़्यादा बेहतर है. अब इस शादी को सफल बनाना है." उन्होंने बताया की इसका पूरा श्रेय उनके पति को भी जाता है जिन्होंने अपनी ओर से इस रिश्ते को बचाए रखने का पूरा प्रयास किया और आज सब अच्छा है.

थाने में पांच जोड़ों को बुलाकर किया गया सम्मानित (Etv BharatEtv Bharat)

महिलाओं के लिए थाने में परामर्श केंद्र, समस्या बताकर लें मदद

काउंसलर महेंद्र शुक्ला कहते हैं, ''महिला थाने में हम काउंसलिंग के जरिए पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच के विवाद खत्म हो और वे समझौते के साथ अपनी शादी और परिवार को बचा लें. ऐसे ही जोड़ों को आज बुलाकर सम्मानित किया गया था. साथ ही लोगों के बीच एक अवेयरनेस मैसेज भी देना था कि महिला थाने में परामर्श केंद्र है अगर महिलाओं को कोई समस्या हो तो यहां आएं और मदद लें. किसी भी प्रकार से उन्हें डरना नहीं है. यहां FIR नहीं होती, यहां समझाया जाता है और परिवारों को बनाने का काम किया जाता है.''

इस साल आए 1650 मामले, आधे से ज्यादा में समझौता

इस मौके पर मौजूद रहीं ग्वालियर एएसपी विदिता डागर ने बताया, '' महिला थाने में परिवारों की काउंसलिंग के लिए 11 काउंसलर हैं, जो यहां आने वाले आवेदकों की समस्या सुनते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों के परिवार ना टूटें. 2025 में महिला थाने में 1650 आवेदन आए थे. महिला थाना के पूरे स्टाफ और काउंसलर्स ने मिलकर करीब 900 जोड़ों का समझौता कराया है, जो आज खुशी से अपना जीवन साथ बिता रहे हैं.

करीब 400 मामलों में FIR भी दर्ज की गई हैं, वहीं कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और कुछ में काउंसलिंग चल रही है. आज कार्यक्रम में आए जोड़ों को बधाई और गिफ्ट के साथ भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं. ''