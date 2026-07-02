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ग्वालियर में 5 माह से लापता लड्डू गोपाल का सुराग नहीं, भगवान को ढूंढने IG ने बनाई SIT

ग्वालियर के बाजार से गुम हुए भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की तलाशी के लिए ग्वालियर की 3 थानों की पुलिस को लगाया.

Gwalior SIT search laddu gopal
ग्वालियर में लापता लड्डू गोपाल को तलाशने एसआईटी का गठन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर : अभी तक आप लोगों ने अपराधियों को पकड़ने और क्राइम केस सुलझाने के लिए पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) गठित होना सुना होगा. लेकिन ग्वालियर में खोए हुए भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को तलाशने के लिए आईजी ने एसआईटी का गठन के निर्देश दिए हैं. लड्डू गोपाल 5 महीने पहले बाज़ार से लापता हो गए थे. एक युवती ने आईजी अरविंद सक्सेना से लड्डू गोपाल को ढूंढ़ने में मदद मांगी थी.

श्रृंगार का सामान खरीदते समय छूटे दुकान पर

लड्ड गोपाल के लापता होने की घटना 29 जनवरी 2026 की है. विजया शर्मा ने बताया की, लड्डू गोपाल को वे अपना भाई मानती हैं. 29 जनवरी को वे अपनी बहन और लड्डू गोपाल के साथ ठाकुर जी के श्रृंगार का सामान लेने महाराजबाड़ा गई. दुकान पर खरीदारी की. इसी दौरान लड्डू गोपाल को वहीं बैठाया लेकिन शॉपिंग करते करते वे आगे बढ़ गई और लड्डू गोपाल दुकान पर ही रह गए. जब कुछ देर बाद उन्हें ख़याल आया तो तुरंत दुकान पर वापस पहुंची लेकिन तब तक लड्डू गोपाल वहां से गायब थे. काफ़ी खोजने के बाद नहीं मिले तो पुलिस में शिकायत की.

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अपने लड्डू गोपाल के साथ विजया शर्मा (ETV BHARAT)

रोजाना महाराजबाड़ा मार्केट में खोजने जाती हैं विजया शर्मा

विजया शर्मा के मुताबिक़ माधवगंज थाना पुलिस से भी उन्होंने मदद मांगी लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की सिर्फ़ उनकी शिकायत लेकर उनका मोबाइल नंबर नोट कर लिया था. विजया शर्मा ने हार नहीं मानी और वे तब से रोजाना महाराजबाड़ा जाकर लड्डू गोपाल को खोजती हैं. विजया शर्मा का कहना है लड्डू गोपाल उनके लिए भगवान नहीं,भाई हैं जिन्हें वे राखी बांधती थी, तिलक करती थी. उनसे बातें करती थीं.

आईजी ने दिए एसआईटी गठित करने के निर्देश

लंबे समय तक लड्डू गोपाल की तलाश कर रही विजया शर्मा और उनकी बड़ी बहन आए दिन पुलिस और एसपी कार्यालय की दौड़ लगा रही हैं. लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला. आखिर में उन्होंने ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर पहुंचकर मदद मांगी. विजया शर्मा की भक्ति देख आईजी भी भावुक हो गए और तुरंत लड्डू गोपाल को खोजने के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए.

आईडी ने मामले को गंभीरता से लिया

आईजी अरविंद सक्सेना के निर्देश पर सीएसपी किरण अहिरवार ने एसआईटी बनाई है. इसमें माधवगंज थाना, कोतवाली थाना और जनकगंज थाने के 06 पुलिसकर्मियों को लड्डू गोपाल को तलाशने में लगाया है. आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है एक भक्त के लिए उसके भगवान का दूर होना बहुत आघात वाली बात है. एक युवती आई थी, उसकी शिकायत के आधार पर एसआईटी का गठन किया है. हमे पूरी उम्मीद है कि ग्वालियर पुलिस लड्डू गोपाल को हर हाल में ढूंढ लेगी.

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