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महानआर्यमन सिंधिया ने फेंकी गेंद शिखर धवन ने खेला डिफेंस, उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म

क्रिकेट का नया पावर हब बन रहा ग्वालियर, उभरते टैलेंट को महानगरों की तरह मिलेंगी हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सुविधाएं.

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क्रिकेट का नया पावर हब बन रहा ग्वालियर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद/ग्वालियर: क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में ग्वालियर में एक महत्वपूर्ण पहल की गई. एमपीसीए अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने संयुक्त रूप से ‘दा वन हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर’ का उद्घाटन किया. इस सेंटर का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को आधुनिक और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है.

महानआर्यमन ने की गेंदबाजी, शिखर धवन ने खेला डिफेंस

उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया. इस मौके पर शिखर धवन ने सेंटर के युवा गेंदबाजों की गेंदों का सामना करते हुए बल्लेबाजी की. वहीं एमपीसीए अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने भी गेंदबाजी की, जिस पर शिखर धवन ने सहजता से डिफेंस खेला. यह क्षण कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा.

उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए नया प्लेटफॉर्म (ETV Bharat)

उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए नया प्लेटफॉर्म

ग्वालियर के युवा और किशोर उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए यह एकेडमी स्थापित की गई है. यह आदित्य वर्ल्ड क्रिकेट एकेडमी में स्थापित इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराना है जो अब तक बड़े शहरों में उपलब्ध हैं. अब यहां ग्वालियर और चंबल के युवा भी फिटनेस के साथ आधुनिक ट्रेनिंग भी मिलेगी. महानआर्यमन सिंधिया और शिखर धवन की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में क्रिकेट को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

रोहित वाधवा देखेंगे संचालन का काम

रतलाम के क्रिकेटर का एमपीएल धमाका, गलियों से निकल बने IPL फिनिशर, लगी मुंहमांगी बोलीके बुंदेलखंड बुल्स टीम के मालिक रोहित वाधवा, दा वन हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर का संचालन का काम देखेंगे. ग्वालियर चंबल के खिलाड़ियों को एमपीएल साथ ही इस नए ट्रेनिंग सेंटर की स्तापनी से बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी.

एमपीएल वुमन टीम का ड्राफ्ट आयोजित

ग्वालियर के इम्पीरियल गोल्फ रिजॉर्ट में गुरुवार को एमपीएल वुमन टीम के खिलाड़ियों का ड्राफ्ट भी आयोजित किया जा रहा है. इस अवसर पर एमपीएल के संस्थापक और एमपीसीए अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया, भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, पूर्व भारतीय खिलाड़ी सबा करीम और शिखर धवन की धर्मपत्नी सोफी धवन मौजूद रहे. इसका उद्देश्य महिला क्रिकेट को नई उड़ान देना है. प्रदेशभर की 300 से ज्यादा महिला खिलाड़ियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन होगा. इस बार प्रतियोगिता और भी रोमांचक होगी, क्योंकि अब 3 की जगह 5 टीमें मैदान में उतरेंगी.

नई टीमों से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

पिछले सीजन में जहां सिर्फ 3 टीमें थीं, वहीं इस बार 2 नई टीमों के जुड़ने से एमपीएल वुमन लीग और मजबूत होगी. ऐसा होने से खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिलेंगे और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी.

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