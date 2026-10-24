ग्वालियर में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित मदरसा सील, बाल आयोग और प्रशासन ने 26 बच्चे किए रेस्क्यू
ग्वालियर में मदरसे से 2 बच्चों के गायब होने के बाद बाल आयोग और प्रशासनिक टीम ने मारा छापा. मदरसा सील. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:34 PM IST
ग्वालियर: एजी ऑफिस के पास संचालित एक मदरसे पर बाल आयोग और जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर 26 बच्चों को मुक्त कराया है. ये मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहा था. जांच के दौरान मदरसे में कई खामियां भी मिली हैं.
बाल आयोग को मिली थी 2 बच्चों के लापता होने की सूचना
ग्वालियर एजी ऑफिस के पास संचालित दारुल कुरआन मदरसे में बीते 15 सितंबर को एक बच्चा लापता हो गया था, इसके बाद हाल ही में 19 अक्टूबर को एक और बच्चा लापता हो गया. इसके बाद मदरसे की ओर से पुलिस को सूचित किया गया. दोनों ही बच्चों को पुलिस ने ढूंढ लिया था लेकिन ये बात मध्य प्रदेश बाल आयोग की जानकारी में आई. इसके बाद बाल आयोग की टीम अध्यक्ष डॉ निवेदिता शर्मा के नेतृत्व में ग्वालियर प्रशासन के साथ शुक्रवार शाम मदरसे की जांच के लिए पहुंची थी.
बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहा था मदरसा
जांच के दौरान मदरसे में 26 बच्चे रह रहे थे जिनमे 8 बच्चियां भी शामिल थीं. एसडीएम अतुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, "जब टीम ने मदरसे के रजिस्ट्रेशन और संचालन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की तो मदरसे के पास रजिट्रेशन नहीं था. ये सभी बच्चे यहां रह रहे थे लेकिन इनके रहने की व्यवस्थाएं भी नियमानुसार नहीं थीं. बिस्तर गंदे थे, खाने पीने की व्यवस्था भी सही नहीं थी. जांच के दौरान यह भी पता चला है कि ये मदरसा किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन पर 2017 से संचालित हो रहा है लेकिन वर्तमान में संचालन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं."
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निजी स्कूलों में पढ़ रहे थे बच्चे, टीम ने मदरसा किया सील
इस मदरसे में ग्वालियर के अलावा भिंड, दतिया और मुरैना के बच्चे भी रह रहे थे. ये बच्चे मदरसे में रह रहे थे लेकिन ज्यादातर निजी स्कलों में पढ़ने जा रहे थे. इन सभी खामियों के सामने आने के बाद बाल आयोग की टीम ने मदरसे को सील कर दिया और बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया है.