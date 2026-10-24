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ग्वालियर में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित मदरसा सील, बाल आयोग और प्रशासन ने 26 बच्चे किए रेस्क्यू

ग्वालियर में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित मदरसा सील ( ETV Bharat )

ग्वालियर: एजी ऑफिस के पास संचालित एक मदरसे पर बाल आयोग और जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर 26 बच्चों को मुक्त कराया है. ये मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहा था. जांच के दौरान मदरसे में कई खामियां भी मिली हैं.

बाल आयोग को मिली थी 2 बच्चों के लापता होने की सूचना ग्वालियर एजी ऑफिस के पास संचालित दारुल कुरआन मदरसे में बीते 15 सितंबर को एक बच्चा लापता हो गया था, इसके बाद हाल ही में 19 अक्टूबर को एक और बच्चा लापता हो गया. इसके बाद मदरसे की ओर से पुलिस को सूचित किया गया. दोनों ही बच्चों को पुलिस ने ढूंढ लिया था लेकिन ये बात मध्य प्रदेश बाल आयोग की जानकारी में आई. इसके बाद बाल आयोग की टीम अध्यक्ष डॉ निवेदिता शर्मा के नेतृत्व में ग्वालियर प्रशासन के साथ शुक्रवार शाम मदरसे की जांच के लिए पहुंची थी.