ETV Bharat / state

लंपी का नया स्ट्रेन बना साइलेंट किलर! गोवंश के सीधे लिवर-हार्ट पर असर, ग्वालियर में 23 गायों की मौत

मध्य प्रदेश में लंपी वायरस की दस्तक, ग्वालियर में 23 गोवंश की हुई मौत, 2022 में मचाया था मौत का तांडव. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR LUMPI VIRUS
लंपी का नया स्ट्रेन बना साइलेंड किलर! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 2:21 PM IST

|

Updated : September 12, 2026 at 2:53 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एलएसडी यानी लंपी स्किन डिजीज गौवंश के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. बीते एक हफ़्ते में लंपी की वजह से लगभग दो दर्जन गौवंश दम तोड़ चुके हैं. पशुपालन विभाग के लाख प्रयासों के बावजूद गौशालों, सड़कों और डेरियों पर गौवंश तेजी से लंपी के संक्रमण का शिकार बन रहे हैं. हालत यह है कि हर दिन 20-25 गायें संक्रिमत हो रही हैं. सड़कों पर घूमता संक्रमित आवारा गौवंश लंपी वायरस के चलते तड़प रहा है. क्योंकि लंपी स्किन डिजीज अब स्किन तक सीमित नहीं ये गौवंश के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुचा रहा है.

त्वचा ही नहीं अंदरूनी अंगों पर भी असर डाल रहा नया स्ट्रेन
ग्वालियर में गोवंश में फैलता लंपी वायरस चिकित्सकों के लिए चुनौती बनता जा रहा है. क्योंकि लंपी स्किन डिजीज का म्यूटेशन गोवंश की त्वजा नहीं बिगड़ रहा बल्कि उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा है. लंपी का नया स्ट्रेन पशुओं के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है और हालत यह है कि, शहर की तमाम डेरियों में, सड़कों पर घूमते आवारा गोवंश और गौशालाओं में रह रही गायें भी लंपी वायरस के नए स्ट्रेन से अछूती नहीं हैं.

मध्य प्रदेश में लंपी वायरस की दस्तक (ETV Bharat)

क्या है लंपी स्किन डिजीज?
लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं मुख्यरूप से गाय और भैंसों में फैलती है. यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे जानवर में संपर्क से फैलता है. इस बीमारी में पशु के शरीर पर छोटी बड़ी कई गठानें बन जाती हैं. जिनसे मवेशी के शरीर में दर्द बुखार जैसी समस्या होती है. दुधारू पशु के दूध देने की क्षमता पर भी असर पड़ता है. यह संक्रमण इंसानों में तो नहीं फैलता लेकिन समय पर इलाज ने मिलने पर यह पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. यह बीमारी मच्छरों मक्खी, टिक्स और खून चूसने वाले जूं जैसे परजीवियों के काटने से फैलती है.

GWALIOR 23 cow death
ग्वालियर में 23 गायों की मौत (ETV Bharat)

ग्वालियर में लंपी से अब तक 23 गोवंश की मौत
लंपी वायरस के नए स्ट्रेन का असर ऐसा है कि, सोमवार से अब तक ग्वालियर जिले 23 गौवंश की मौत ही चुकी है. इनमें ज्यादातर की मौत ग्वालियर की एक गौशाला में संक्रमण फैलने के बाद हुईं है. ग्वालियर नगर निगम ने इस वायरस से काबू पाने के लिए रतवाई में आइसोलेशन सेंटर बनाने के साथ ही जिले भर में लंपी वायरस से सुरक्षा के लिए गोवंश का वैक्सीनेशन भी बड़े स्तर पर शुरू किया है. लेकिन सड़कों पर घूम रहे संक्रमित आवारा गोवंश लंपी वायरस के खुले मैग्नेट बने हुए हैं.

अब तक 12 हजार पशुओं का वैक्सीनेशन
नगर निगम ग्वालियर की पशु चिकित्सक डॉ. रमा गुप्ता से जब हमने संपर्क किया तो उनका कहना था कि, ''शहर में मिलने वाले संक्रमित गोवंश को रतवाई पहुंचाया जा रहा है. यहां आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जहां इन बीमार गायों को अन्य गोवंश से अलग रखा जा रहा है और उपचार दिया जा रहा है. हालांकि एलएसडी के लिए सीधा कोई एंटी वायरल ट्रीटमेंट नहीं है. लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन के जरिए संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है. अब तक हम 12 हजार से ज़्यादा गौवंश का वैक्सीनेशन कर चुके हैं.''

GWALIOR LUMPI VIRUS
ग्वालियर की वृन्दावन गौशाला (ETV Bharat)

नए स्ट्रेन से मवेशी के दूध पर असर
डॉक्टर का कहना है कि, ''इस बार जो लंपी डिजीज का नया स्ट्रेन आया है, उसमें पशुओं की त्वचा के साथ साथ बॉडी के अंदर हृदय, लिवर और और लंग्स पर सीधे असर हो रहा है. जिसके बाद इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है और गौवंश से दूध निकालना काफी मुश्किल हो जाता है. इस स्ट्रेन का असर मादा गोवंश के दूध क्षमता पर भी असर कर रहा है. संक्रमित मादा गोवंश जो बीमारी से पहले दूधारू थी उन्होंने बीमारी में दूध देना तक बंद कर दिया है.''

उबालकर ही करें दूध का उपयोग

एक्सपर्ट डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव का कहना है कि, ''कभी भी किसी भी जानवर के दूध को कच्चा उपयोग नहीं करना चाहिए. यदि दूध को उबालकर उपयोग किया जाए तो कोई समस्या नहीं रहती, वह सुरक्षित रहता है.'' उन्होंने कहा कि, ''अगर किसी गोवंश को लंपी वायरस होता है तो वैसे भी वह कम मात्रा में दूध देती है. जो भी देती है उसको उपयोग करते वक्त उबालना जरूर चाहिए.''

cattle virus outbreak MP
लंपी वायरस का गोवंश के सीधे लिवर-हार्ट पर असर (ETV Bharat)

ढूढ़ के इस्तेमाल पर लोगों में असमंजस
दूध को लेकर लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. जिसके बारे में सवाल करने पर डॉ. गुप्ता का कहना था कि, ''बीमार या सामान्य दोनों ही स्थिति में गाय का दूध इस्तेमाल करने लायक होता है. क्योंकि आम तौर पर भारतीय घरों में दूध का इस्तेमाल उबाल कर किया जाता है, डेयरियों से अलग पैकेट बंद दूध भी स्टरलाइजेशन और पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए घरों में पहुंचता और वहां भी उबाल कर इस्तेमाल होता है. ऐसे में इसे सेफ माना जा सकता है. लेकिन फिर भी यदि घर में संक्रमित गाय है तो उसके दूध के इस्तेमाल को लेकर पशुचिकित्सक से सलाह लेना उचित होगा, जो गाय की बीमारी का विश्लेषण कर आपको सटीक सलाह दे पायेंगे.

लंपी स्किन डिजीज का इतिहास
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ में प्रकाशित रिसर्च में पता चला है कि, विश्व में सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज अफ़्रीका के देश जांबिया में पाया गया था. उस समय इसे प्यूडो-अर्टिकेरिया (pseudo-urticaria) नाम से जाना गया. इसके बाद साल 2012 में यह बीमारी अफ़्रीका से बाहर निकली और रूस, तुर्की, सऊदी अरब जैसे देशों तक पहुची. इंग्लैंड के पीरब्राइट इंस्ट्यूट भारत में इसकी एंट्री 2019 में हुई. जहां उड़ीसा में सबसे पहला केस गोवंश में देखने को मिला था. 2022 तक यह बीमारी देश के अन्य राज्यों मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत कई राज्यों में फैली और लाखों गोवंश इस डिजीज का शिकार हुए.

भारत में लंपी ने बरसाया था कहर
2022 में जब लंपी स्किन डिजीज ने भारत में तांडव मचाया, उस दौरान देश के 15 राज्यों में लगभग 29 लाख मवेशी इस बीमारी से प्रभावित हुए थे. संसद में पेश आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022 में एलएसडी वायरस से 1,55366 मवेशियों की मौत हुई थी. वहीं, 2022-23 में यह आंकड़ा 1,84447 पहुंच गया था. इस आंकड़े के अनुसार, सबसे ज़्यादा 75 हज़ार से अधिक मवेशियों की मौत राजस्थान में हुई थी. महाराष्ट्र 24 हज़ार से ज़्यादा मवेशियों की मौत के साथ दूसरे स्थान पर था. हालांकि मध्य प्रदेश में ये 721 मवेशियों की मौत हुई थी. इस संख्या के साथ मध्य प्रदेश देश में 9 वें स्थान पर था.

Last Updated : September 12, 2026 at 2:53 PM IST

TAGGED:

LUMPI VIRUS DISEASE NEW STRAIN
CATTLE VIRUS OUTBREAK MP
LUMPI SKIN DISEASE
GWALIOR 23 COW DEATH
GWALIOR LUMPI VIRUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.