पति-पत्नी और प्रेमी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, महज 6 घंटे में इश्क की गाड़ी पटरी से उतरी
ग्वालियर में महिला के अपहरण मामले में बड़ा यू-टर्न. प्रेमी के साथ रहने वाली महिला अब पति व बच्चों के साथ रहने पर अड़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 7:23 PM IST
ग्वालियर : शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के माधव नगर गेट के सामने से महिला के अपहरण मामले में बड़ा यू-टर्न आ गया. महिला को उसका पति और परिजन जबरन कार में बैठाकर ले गए तो प्रेमी ने अपहरण की शिकायत पुलिस में की. पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया. अब वह अपने पति व बच्चों के साथ रहना चाहती है. खास बात ये है कि यही महिला 6 घंटे पहले प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी थी, वही अब पति और बच्चों के साथ रहना चाहती है.
डेढ़ साल पहले प्रेमी के साथ भागी थी महिला
मुरैना की रहने वाली महिला की शादी भिंड के रहने वाले व्यक्ति से 18 साल पहले हुई थी. शादी के कई वर्षों बाद महिला को अपने ससुराल में किराए पर रहने वाले युवक से प्रेम हो गया. डेढ़ साल पहले महिला अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई. इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्प्स की अपील दायर की.
आख़िरकार गुरुवार को पुलिस ने महिला को उत्तर प्रदेश के कानपुर से दस्तयाब किया और शुक्रवार को ग्वालियर हाई कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में महिला ने अपने पति पर आरोप लगाए थे कि उसके साथ मारपीट करता था. वह अपने पति के साथ नहीं बल्कि प्रेमी के साथ रहना चाहती है. कोर्ट ने उसे अपनी आजादी से जीने का अधिकार दिया. इसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ रवाना हो गई.
प्रेमी ने अपहरण का मामला दर्ज कराया
शुक्रवार शाम अचानक पूरा मामला फ़िल्मी अंदाज़ में बदल गया. देर रात महिला का प्रेमी झांसी रोड थाना पुलिस पहुंचा और बताया कि उसकी प्रेमिका जिससे उसने शादी कर ली थी, उसके पति ने माधव नगर गेट से अगवा कर लिया है. पुलिस ने महिला को शनिवार सुबह मुरैना के देवगढ़ इलाके से बरामद कर लिया. महिला ने पुलिस को बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ. वह अपने पति और ससुराल के लोगों के साथ अपनी मर्जी से गई थी. अब आगे भी अपने बच्चों पति के साथ रहना चाहती है.
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महिला को दोबारा कोर्ट में पेश करेगी पुलिस
प्रेमी द्वारा अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. ऐसे में एक बार फिर पुलिस महिला को कोर्ट में पेश करेगी और उसके बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में थाना प्रभारी झांसी रोड शक्ति सिंह का कहना है "महिला को प्रेमी के साथ से दस्तयाब किया था. अब महिला प्रेमी को छोड़ अपने पति के साथ रहना चाहती है."