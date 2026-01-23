ETV Bharat / state

लुटेरी दुल्हन ने युवक से दो लाख लेकर रचाई शादी, दो घंटे बाद टू-व्हीलर से फुर्र

ग्वालियर में लुटेरी दुल्हन गैंग गिरफ्तार. गिरोह के 3 युवकों के साथ युवती से पुलिस की पूछताछ. दो लाख लेकर की थी शादी.

Gwalior looteri dulhan gang
ग्वालियर में लुटेरी दुल्हन गैंग गिरफ्तार (ETV BHARAT)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 23, 2026

ग्वालियर : एक परिवार को दो लाख रुपये की चपत लगाकर लुटेरी दुल्हन फरार हो गई. एक परिवार ने अपने मानसिक रूप से कमज़ोर बेटे से युवती की शादी कराई थी. इसके लिए बाकायदा 2 लाख रुपये दिए गए. शिकायत मिलने पर पुलिस ने गैंग को दबोच लिया.

अब पुलिस इनसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. इन लोगों ने और किसे-किसे धोखा दिया, पुलिस को उम्मीद है कि और भी कई केस खुल सकते हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर (ETV BHARAT)

दो लाख रुपया लेकर एग्रीमेंट बनाकर शादी

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. झांसी रोड पर रहने वाले महेंद्र पारासर का बेटा अश्मित परासर मानसिक रूप से कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसके विवाह में काफ़ी समस्या आ रही थी. इसी बात का फ़ायदा उठाकर मुरैना के रहने वाले बंटी धाकड़ नाम के शख़्स ने पूनम गौर नाम की युवती का रिश्ता महेंद्र पाराशर के बेटे के लिए ऑफ़र किया. जब महेंद्र पाराशर इसके लिए राज़ी हो गयी तो नोटरी के ज़रिए पूनम की शादी अश्मित पाराशर से करा दी.

Gwalior looteri dulhan gang
लुटेरी दुल्हन दो घंटे बाद टू-व्हीलर से फुर्र (ETV BHARAT)

शादी के नाम पर लूटता है गैंग

शादी के कुछ घंटे बाद ही बंटी दुल्हन को लेकर फ़रार हो गया. ग्वालियर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय राज कुबेर ने बताया "पुलिस ने ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोगों से शादी के नाम पर ठगी करता था. महेंद्र पारासर के मामले में भी इस गैंग के सदस्यों ने शादी का नोटराइज एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दो लाख रुपया लिए. कुछ देर बाद ही न भरे बाज़ार में फ़रियादी पक्ष की कार रोक कर दी और युवती को अपने साथ लेकर फ़रार हो गए."

सीसीटीवी के आधार पर गैंग गिरफ्तार

शादी के बाद लड़की को साथ ले जाते आरोपियों का वीडियो एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में भी क़ैद हुआ,जिसके आधार पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग की जानकारी निकाली और आरोपी पूनम सहित बंटी और उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ़्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ़्तार कर चुकी है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे इसका ख़ुलासा हो सके कि इससे पहले किन लोगों को अपना शिकार बनाया.

