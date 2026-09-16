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ग्वालियर के LNIPE में तनाव, स्टूडेंट्स की कुलगुरु से 4 बार की वार्ता फेल, आंदोलन और तेज

ग्वालियर की एलएनआईपीई परिसर में स्टूडेंट्स का धरना जारी. 50 लाख मुआवजा व रजिस्ट्रार को हटाने पर अड़े. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Gwalior students protest
ग्वालियर के एलएनआईपीई में स्टूडेंट्स का 8वें दिन भी धरना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 7:48 PM IST

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ग्वालियर : गुवाहाटी के LNIPE संस्थान में पश्चिम बंगाल की छात्रा की मौत के बाद से संस्थान पर लापरवाही के आरोप लगाकर ग्वालियर में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन बीते 8 दिन से जारी है. छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच 4 बार हुई बातचीत अब तक बेनतीजा रही. बढ़े मुआवजे के साथ ही रजिस्ट्रार को हटाने के साथ ही कई मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी गेट पर धरना जारी है. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) की कुलगुरु ने मांगों पर असमर्थता जताई है.

पीड़ित माता-पिता को 50 लाख मुआवजे की मांग

बीते 8 सितंबर को बीपीएड तृतीय वर्ष की छात्रा श्रुति की तबियत बिगड़ने के बाद निजी अस्पताल में मौत ही गई थी. इसके बाद संस्थान के छात्रों ने आरोप लगाया था "श्रुति की तबीयत खराब होने पर उसे सही इलाज देने की बजाय पेनकिलर दवाएं दी गई, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ी. श्रुति द्वारा मेडिकल लीव मांगी गई लेकिन वार्डन ने उसे छुट्टी नहीं दी. उसे समय पर इलाज नहीं मिला और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया." इस मामले को लेकर गुवाहाटी और ग्वालियर एलएनआईपीई परिसरों में सैकड़ों छात्र प्रोटेस्ट पर उतर आए. श्रुति के माता-पिता को 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग मुख्य है.

पीड़ित माता-पिता को 50 लाख मुआवजे की मांग (ETV BHARAT)

स्टूडेंट्स का 8वें दिन भी धरना

ग्वालियर से विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. कल्पना शर्मा भी छात्रों के बीच गुवाहाटी पहुंची और उनसे बात कर प्रोटेस्ट ख़त्म कराने का प्रयास भी किया लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं दिखा. ग्वालियर में प्रोटेस्ट ने बड़ा रूप ले लिया. 8 दिन से छात्र जस्टिस फिर श्रुति कैंपेन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव को हटाने की मांग भी शामिल हो चुकी है.

आंदोलन जारी रखने का ऐलान

मंगलवार को फिजिकल यूनिवर्सिटी की कुलगुरु ने आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत भी की लेकन चार घंटे तक चली मीटिंग फिर बेनतीजा रही. धरने पर बैठे छात्रों मे शामिल छात्र विनोद का कहना है "कुलगुरु से मुलाक़ात का कोई नतीजा नहीं निकला, छात्रों ने सोचा था कि, 7 दिन में प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा. कुलगुरु प्रो. कल्पना शर्मा के सामने सभी छात्रों ने अपनी मांगें रखी लेकिन उन्होंने साफ़ मना कर दिया. 6 सूत्रीय मांगों में प्रमुख 3 मांगों में से 2 मांगें मानने से उन्होंने मना कर दिया. इसलिए आंदोलन जारी रहेगा."

Gwalior students protest
ग्वालियर का एलएनआईपीई (ETV BHARAT)

गुवाहाटी में आंदोलन कमजोर, ग्वालियर में मामला गर्म

गुवाहाटी में आंदोलन कमजोर पड़ चुका है. वहीं, ग्वालियर में मामला गर्म है. धरने पर बैठी छात्रा मेघांशी का कहना है "वीसी से हुई मीटिंग में मुख्य मांग 50 लाख रुपये के मुआवजे की थी, जिस पर कुलगुरु ने पहले ही 9 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की बात कही. लेकिन इस नौ लाख रुपये में भी 4 लाख रुपये गोवाहाटी की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा दिए गए और यूनिवर्सिटी प्रबंधन सिर्फ 5 लाख रुपये ही दिए. इससे ज़्यादा रुपये तो छात्र की फीस में खर्च हो जाते हैं."

कुलगुरु ने बताई अपनी मजबूरी

फिजिकल यूनिवर्सिटी की कुलगुरु प्रो. कल्पना शर्मा का कहना है "गुवाहाटी में बच्चों की तरफ से 4 प्रमुख मुद्दे रखे गए थे. एक तो मेडिकल फैसिलिटीज का अपग्रेडेशन, दूसरा बच्चों की मेडिकल लीव्स का या कैंपस से जाने का सिस्टम और प्रोसेसिस है. उस पर विचार तुरंत कर लिया गया है. 50 लाख के कंपनसेशन को लेकर बच्चों की डिमांड पर गुवाहाटी में बहुत ही सरल तरीके से छात्रों बताया गया कि जो हमारी सीमा है, जितनी रिलीफ हम उन्हें दे सकते हैं. उसके ऊपर उनको कुल 9 लाख की रिलीफ पहुंचा दी गई है"

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