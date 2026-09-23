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LNIPE गोवाहाटी में छात्रा की मौत का मामला, छात्रों का गुस्सा फूटा, ग्वालियर में कुलगुरु को कथित तौर पर बंधक बनाया

प्रशासनिक भवन ब्लॉक कर छात्रों ने किया हंगामा, पुलिस की चेतावन के बाद खोला प्रशासनिक भवन का गेट, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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LNIPE गोवाहाटी में छात्रा की मौत का मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 9:44 AM IST

4 Min Read
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ग्वालियर : लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (यूनिवर्सिटी) में जारी छात्रों के आंदोलन ने मंगलवार को उग्र रूप अपना लिया, प्रबंधन की लगातार अनदेखी के बाद प्रशासनिक भवन का घेराव करने पहुंचे छात्रों ने कथित रूप से कुलगुरु को दो घंटे तक भवन के अंदर ही कैद कर लिया, बंधक बनाए जाने की सूचना पर ग्वालियर एएसपी समेत पुलिस अमले को मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाईश देना पड़ी. वहीं, छात्रों ने चेतावनी देने के बाद जाकर भवन का गेट खोला.

दो हफ्तों से जारी है छात्रों का आंदोलन

असल में असम के गोवाहाटी स्थित एलएनआईपीई कैंपस में हुई पश्चिम बंगाल की छात्रा श्रुति उपाध्याय की मौत के बाद से ही छात्रों में आक्रोश बना हुआ है और अपनी मांगों को लेकर संस्थान के खिलाफ बीते 14 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन 14वें दिन तक जब कोई सुनवाई या निष्कर्ष नहीं निकला तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. चार छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए और इनके साथ ही करीब तीन सैकड़ा छात्र प्रशासनिक भवन पहुंचे थे. लेकिन उनके जाने से पहले ही कुलगुरु मौके से निकल गईं थीं.

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LNIPE ग्वालियर देश शाम तक चला हंगामा (Etv Bharat)

कुलगुरु को दो घंटे तक ऑफिस में किया ब्लॉक

इस तरह कुलगुरु द्वारा जवाबदेही से बचने के आरोप लगाते छात्रों का आक्रोश और भड़क गया. दोपहर के समय पहले उन्होंने प्रशासनिक भवन में बैठकर उसे ब्लॉक किया था. लेकिन कुछ समय बाद छात्र वहां से हटे. शाम के समय जब कुलगुरु दोबारा अपने दफ्तर पहुंची तो छात्रों ने इकट्ठा होकर भवन के द्वार पर ताला जड़ दिया और कुलगुरु को कथित तौर पर बंधक बना लिया. हालत बिगड़ते देख प्रबंधन ने पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दी.

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प्रशासनिक बिल्डिंग पर लगाया ताला (Etv Bharat)

दो दिन में ग्वालियर आएगी जांच कमेटी

जानकारी लगते ही, ग्वालियर एएसपी सुजावल जग्गा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को काफी समझाइश दी. लेकिन आंदोलनकारी छात्र संस्थान से रजिस्ट्रार के इस्तीफे, मृतक छात्र श्रुति के परिजनों को 50 लाख रु के मुआवजे समेत अपनी 6 प्रमुख मांगों पर अड़े रहे. आख़िर में पुलिस आंदोलनकारी छात्र और संस्थान प्रबंधन के बीच बातचीत का दौर चला और कुलगुरु प्रो. कल्पना शर्मा द्वारा छात्रों को दो दिन में दिल्ली से जांच टीम आने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद जाकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने भवन का दरवाजा खोला.

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ग्वालियर LNIPE में कुलगुरु को कथित तौर पर बंधक बनाया (Etv Bharat)

गुरुवार दोपहर तक का इंतज़ार, फिर दोबारा प्रशासनिक भवन पर कूच की चेतावनी

भूख हड़ताल पर बैठे छात्र अमित चौधरी ने कहा, '' आज प्रदर्शन का 14वां दिन है और अब तक कोई निवारण संस्थान द्वारा नहीं दिया गया है. पीसफुल प्रोटेस्ट का जो तरीका अपनाया जा सकता है, वह सब छात्रों ने अपनाकर देख लिया लेकिन दिल्ली में अपडेट दिया जा रहा है की, ग्वालियर कक्षाएं शुरू हो गई है छात्र नहीं आरहे हैं ऐसे में दिल्ली में बैठे लोगों को पता ही नहीं है की छात्र किस हालत में है. इसी लिए आज छात्रों ने कॉलेज के प्रशासनिक भवन को बंद किया था. जिससे ऊपर भी पता चले की, कॉलेज में क्या चल रहा है. इसी वजह से कुलगुरु भवन में बंद रहीं, पुलिस आई जिसके बाद आश्वासन दिया गया है कि, गुरुवार तक दिल्ली से आने वाली जांच कमिटी सुनवाई करेगी अगर गुरुवार तक इंतज़ार कर रहे हैं अगर उस टीम से भी कोई समाधान नहीं मिलता है तो दोबारा प्रशानिक भवन को बंद किया जाएगा.''

यह भी पढ़ें- ग्वालियर LNIPE छात्रों का आंदोलन हुआ तेज, शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

'छात्रों की मांग पर कार्रवाई जारी'

वहीं, कुलगुरु प्रो कल्पना शर्मा ने कहा, '' शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर कोई रोक नहीं है लेकिन छात्रों ने आज उससे कुछ ज्यादा कर दिया, कई बार छात्रों से बात हुई है उनकी मांगों पर भी संज्ञान लिया गया है और उन पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है.''

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