ग्वालियर में Gen Z के सामने झुका LNIPE प्रबंधन, आधी रात आंदोलन खत्म, रजिस्ट्रार का इस्तीफ़ा
ग्वालियर में एलएनआईपीई छात्रों का आंदोलन 15 दिन बाद बुधवार देर रात समाप्त. प्रबंधन ने मानी छात्रों की मांगें. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 9:41 AM IST
ग्वालियर : बीते 8 सितंबर को असम के गुवाहाटी स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था कैंपस की छात्रा श्रुति की मौत के बाद से गुवाहाटी और ग्वालियर कैंपस के छात्रों का आक्रोश आंदोलन में बदल चुका था. बीते 15 दिन से छात्र श्रुति के परिवार को मुआवजा और विश्विद्यालय के रजिस्ट्रार को हटाने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स असम और ग्वालियर कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे. ग्वालियर का आंदोलन दो दिन पहले उग्र हो गया था.
देर रात प्रबंधन ने मानी छात्रों की मांगें
मंगलवार से ग्वालियर कैंपस के बाहर बैठे स्टूडेंट्स ने भूख हड़ताल शुरू करने के साथ ही प्रशासनिक भवन भी बंद कर दिया और कुलगुरु को भी कथित तौर पर बंधक बना लिया. इन हालातों के बाद बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्रालय की एक टीम भी ग्वालियर आई और छात्रों से बातचीत कर प्रोटेस्ट खत्म करने का प्रयास किया. लेकिन 6 सूत्रीय मांगों पर अड़े छात्रों के आगे सारी बातचीत बेनतीजा रही. बुधवार देर रात सवा 12 बजे एक बार फिर प्रबंधन और छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला चला, जिसके बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया.
कुलसचिव का इस्तीफा स्वीकार
भूख हड़ताल पर रहे छात्र शैलेंद्र सिंह ने बताया "संस्थान ने उनकी मांगे पूरी कर ली हैं, जिनमे दो प्रमुख मांगे थीं रजिस्ट्रार का इस्तीफ़ा और 50 लाख रुपये का मुआवजा श्रुति के परिवार को. जिसके लिए 15 दिन तक चले प्रोटेस्ट के बाद रजिस्ट्रार प्रो यतेंद्र तोमर ने अपना इस्तीफ़ा छात्रों के सामने कुलगुरु प्रो. कल्पना शर्मा को सौंप दिया है. इसे स्वीकार कर लिया गया."
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कुलगुरु ने 50 लाख मुआवजे के लिए पत्र लिखा
कुलगुरु प्रो. कल्पना शर्मा ने छात्रों की 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को भी मानते हुए बताया "संस्थान अपनी ओर से 5 लाख रुपये दे चुका है. साथ ही असम सरकर की और से 4 लाख रुपये दिए जा चुके हैं." इसके अलावा कुलगुरु ने अपनी 5 दिन की सैलरो दी है. अन्य शिक्षको से भी सेलरी डोनेट करने की अपील की है. 50 लाख रुपये मुआवजे के लिए मंत्रालय को भी प्रपोजल भेजने का आश्वासन दिया है. मांगें पूरी होने के बाद छात्रों ने अपना प्रोटेस्ट देर रात खत्म कर दिया है और गुरुवार से वापस कक्षाओं में लौटने की बात कही.