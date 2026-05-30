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ग्वालियर में चुने जाएंगे देश के 'यस पीई एंबेसडर', तैयार किए जाएंगे भारत के ओलंपियन

ग्वालियर में चुनें जाएंगे देश के यस पीई एंबेसडर ( Lakshmibai National Institute of Physical Education )

ग्वालियर के एलएनआईपीई ने नेशनल स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया. जिसके तहत भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित राज्यों के सभी स्कूलों से खेल टैलेंट को खोजने और उन्हें भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए अभी से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है. जिसके लिए सभी देश के सभी स्कूलों के 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए ओपन रजिस्ट्रेशन का विकल्प खोला गया था. इस प्रक्रिया में भाग लेकर आगे आने वाले छात्रों को 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना है.

ये छात्र यस पीई एंबेसडर कहलायेंगे. इन यस पीई एंबेसडर्स को तैयार करने का जिम्मा ग्वालियर उठाएगा. ग्वालियर स्थित फिजिकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (LNIPE) में देश भर से चुने हुए छात्रों को एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा.

ग्वालियर: देश में बढ़ रहे खेलों के स्कोप और नए खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय अब भारत को खेल जगत में महाशक्ति बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है. ओलंपिक एशियन और ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लाया है. जिसमें अब स्कूली छात्र खेल और शारीरिक शिक्षा में न सिर्फ खुद निपुण होंगे, बल्कि अपने स्कूल के अन्य बच्चों को भी ट्रेंड करेंगे.

हर राज्य से 2 लड़के और 2 लड़कियों को बनाया जाएगा एंबेसडर (Lakshmibai National Institute of Physical Education)

रजिस्ट्रेशन के दौरान एआई आधारित क्विज से सिलेक्शन

एलएनआईपीई की कुलगुरु प्रो. कल्पना शर्मा के मुताबिक "ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद आसान है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में ही छात्रों के चुनाव के लिए एक एआई आधारित ऑनलाइन क्विज शामिल किया गया है. जिसमें आवेदन करने वाले छात्र अपने जवाब सबमिट करेंगे. इसके बाद एआई सिस्टम उन जवाबों के आधार पर छात्र का मूल्यांकन करेगा और वह मूल्यांकन सभी छात्रों की एक मेरिट सूची बनाएगा."

यस पीई एंबेसडर्स तैयार करेगा ग्वालियर (ETV Bharat)

हर राज्य से 2 लड़के और 2 लड़कियों को बनाया जाएगा एंबेसडर

एआई द्वारा तैयार मेरिट सूची के आधार पर एलएनआइपीई प्रबंधन हर राज्य से टॉप 2 छात्र और 2 छात्राओं का चयन करेगा. यानी हर राज्य से 4 एंबेसडर मिलेंगे. इस तरह पहले बैच में 144 छात्रों का चुनाव यस पीई एंबेसडर के लिए होगा. जिन्हें जून महीने के आखिरी सप्ताह में एलएनआईपीई में बुलाया जाएगा. इस दौरान इन चुने हुए एंबेसडर और उनके साथ आने वाले एक पैरेंट या टीचर को भी एलएनआईपीई तक आने, यहां रहने, खाने और वापस लौटने तक का खर्चा यूनिवर्सिटी द्वारा ही उठाया जाएगा.

खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक नया इनिशिएटिव (Lakshmibai National Institute of Physical Education)

दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग और प्रोत्साहित करेंगे यस पीई एंबेसडर

कुलगुरु प्रो. कल्पना शर्मा कहती है, "ये चुने हुए 144 एंबेसडर यहां 5 दिनों तक अलग-अलग एक्टिविटीज के माध्यम से ट्रेनिंग लेंगे. यहां के वातावरण और खेल सुविधाओं को समझेंगे. उसके बाद जब वे वापस लौटेंगे, तो अपने स्कूलों में असेंबली को एड्रेस करेंगे. खेल और एलएनआईपीई क्या है, इसकी जानकारी अपने सहपाठियों और स्कूल के दूसरे बच्चों को देंगे. इसके साथ ही यहां जो सीखा, वह स्कूल के अन्य बच्चों को सिखायेंगे."

नेशनल स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम लांच (ETV Bharat)

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी कैसे होगी?

एलएनआईपीई कुलगुरु प्रोफेसर कल्पना शर्मा कहती हैं कि "देश के प्रधानमंत्री ने 2 गोल सेट किए हैं. पहले 10 साल का यानी 2035 तक का एक गोल है और 2047 का हमारा विकसित भारत का संकल्प है. ऐसे में अभी यहां आने वाले एंबेसडर ओपन इनविटेशन में आ रहे हैं. यानी देश के किसी भी स्कूल से कोई भी बच्चे यहां आ सकते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी (Lakshmibai National Institute of Physical Education)

आने वाले समय में यह प्रोग्राम एक पायदान ऊपर जाएगा. जिसमें ऐसे बच्चों का चुनाव करेंगे जो किसी खेल में राज्य या जिले का नाम रोशन कर चुके हों या राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके होंगे. उन्हें एंबेसडर बनाया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी. जिससे वह भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भी अपनी योग्यता साबित करेंगे."

25 जून से शुरू होगी ट्रेनिंग

यस पीई एंबेसडर का पहला दल, जिसमें 144 छात्र छात्राएं होंगी, इन्हें ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बुलाया जाएगा. जहां 25 जून से 30 जून तक यस पीई एंबेसडर का नेशनल कैंप आयोजित होगा और स्पेशल इंटरेक्शन प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके साथ ही स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स इन्हें ट्रेनिंग भी देंगे. जिसके बाद अपने स्कूल लौटने पर ये प्रशिक्षण इन एंबेसडर्स के द्वारा दूसरे छात्रों को भी मिल सेकेगा. ये एक तरह से भविष्य की नींव रखने वाला इनिशिएटिव है.