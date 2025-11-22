ETV Bharat / state

डायबिटीज के चलते छात्र को नहीं दिया था एडमिशन, ग्वालियर हाईकोर्ट का सख्त आदेश

ग्वालियर: अब तक नौकरी में किसी बीमारी के चलते किसी अभ्यर्थी को बाहर कर देना तो अपने सुना होगा लेकिन एक छात्र को डायबिटीज होने पर शिक्षा से वंचित कर दिया जाये तो क्या कहेंगे. ऐसा ही एक मामला हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पहुंचा था. इस मामले में सुनवाई कर फैसला देते हुए उच्च न्यायालय ने लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (LNIPE) को याचिकाकर्ता छात्र को प्रवेश और सुविधाएं देने का आदेश दिया है. जिसे संस्थान ने डायबटीज होने पर मेडिकल टेस्ट में बाहर कर दिया था.

मामले की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट के वकील विश्वजीत रतोनिया ने बताया कि "एलएनआईपीई द्वारा एक छात्र को बीपीएड (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) की परीक्षा देने के बाद प्रवेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद इस छात्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. छात्र ने अपनी याचिका में बताया कि लक्ष्मीबाई इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड कोर्स में प्रवेश लेने के लिए उसने इसी सत्र में संस्थान द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा दी थी."

डायबिटीज के चलते किया था बाहर

छात्र के अनुसार लिखित परीक्षा पास करने के बाद उसने फिजिकल परीक्षा और स्किल टेस्ट भी पास किए. इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में ही उसे कोर्स आवंटन पत्र भी दिया गया लेकिन फिर अचानक मेडिकल टेस्ट में उसे टाइप-1 डायबिटीज की वजह से प्रवेश देने से मना कर दिया गया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि "वह एक स्पोर्ट्स प्लेयर है और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहा है. वह अपने कोर्स को पूरा करने के लिए निर्धारित सभी फिजिकल मापदंडों के लिए सक्षम है."

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

हाईकोर्ट के वकील विश्वजीत रतौनिया ने बताया कि, "छात्र की बात और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि "यह कोई नौकरी का विषय नहीं है, किसी भी छात्र को बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता." अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि "साधारण भारतीय भोजन जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल, दही जैसी चीजें डायबिटीज मरीजों के लिए उपयुक्त होती हैं. छात्र अगर अपने मिनी फ्रिज में अपनी डायबिटीज की इन्सुलिन रखता है तो संस्थान पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं आने वाला. संस्थान को याचिकाकर्ता छात्र को उचित सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी."