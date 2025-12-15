शादी के 15 दिन पहले वकील ने दी जान, मुरैना की एसआई से इसी माह होने वाला था ब्याह
ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील ने की आत्महत्या, एसआई प्रेमिका को सरप्राइज देने मुरैना पहुंचा था प्रेमी, गैर मर्द संग प्रेमिका को देख हुआ आहत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 10:38 PM IST
ग्वालियर: उसने धोखा दे दिया, वो छोड़ कर चला गया, 5 साल के रिश्ते के लिए उसने अपनी मां को अनाथ कर दिया. अब मुझसे मैया कौन कहेगा. कोई कानून कुछ नहीं करेगा.. ये वेदना उस मां की है, जिसके जवान बेटे ने प्यार में मिले धोखे के बाद खुदकुशी कर ली. जिस महिला सब इंस्पेक्टर से इसी महीने वह शादी करने वाला था, उसकी बेवफाई से टूटे मृत्युंजय ने मौत को गले लगा लिया. अब मां अकेली बिलख रही है.
मरने से पहले सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर
ग्वालियर के डीडी नगर इलाके में आदर्शपुरम कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे हाईकोर्ट के युवा वकील मृत्यंजय सिंह ने अपने किराए घर में सोमवार को खुदकुशी कर ली. इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मृत्युंजय ने सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो के साथ कैप्शन भी दिया था जिसमें लिखा था कि, "प्रेम से मुक्ति नहीं मृत्यु है.." ऐसे में उसके इस कदम के पीछे प्रेम प्रसंग वजह मानी जा रही है.
रविवार दोपहर से नहीं हो रहा था किसी का संपर्क
वकील मृत्युंजय सिंह विजयपुर का रहने वाला था और ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता था. जिसके चलते यहां किराए के मकान में अपने कुत्ते के साथ अकेला रहता था. मृतक की चचेरी बहन पूनम चौहान ने बताया, "उनकी 15 दिन से भाई मृत्युंजय से बात नहीं हुई थी. लेकिन सोमवार को उसके दोस्त का फोन आया कि मृत्यंजय से रविवार दोपहर 3 बजे से संपर्क नहीं हो पा रहा है. घर में भी ताला लगा है. इसके बाद वे यहां आईं और किसी तरह उसके दोस्त को छत पर चढ़ाकर दरवाजा खोलने के लिए भेजा, तब पता चला की उसने आत्महत्या कर ली है."
5 साल से एसआई के साथ रिलेशनशिप में था मृत्युंजय
एक तरफ जहां पुलिस मौका मुआयना कर रही थी. उस दौरान बाहर बैठी मृत्यंजय की मां शिवकुमारी जादौन खुद को संभाल नहीं पा रही रही थीं. बेटे की इस तरह मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी. उन्होंने बताया, "उनका बेटा पढ़ाई में तेज और होनहार था. वह ग्वालियर में रहकर वकालत के साथ साथ पीएचडी कर रहा था. 5 साल से उसका रीमा (बदला नाम) नाम की लड़की से प्रेम प्रसंग था और वह दोनों आने वाली 30 दिसंबर को शादी भी करने वाले थे.
30 दिसंबर को दोनों करने वाले थे शादी
मृत्यंजय की मां शिवकुमारी जादौन के मुताबिक, "रीमा सिंह (बदला नाम) पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है और मुरैना जिले में पदस्थ है. पिछले 5 वर्षों से उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा था. हर शनिवार को मृत्युंजय उससे मिलने मुरैना जाता था और वह लड़की भी अक्सर उसके पास रहने ग्वालियर आती रहती थीं. वह इकलौता था, जो अपने मां के साथ था. वहीं मां को भी उसके प्रेम सम्बंध और विवाह से कोई तकलीफ नहीं थी.
मां को बताया सरप्राइज देने जा रहा हूं
जब सब अच्छा था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मृत्युंजय ने खुदकुशी कर लिया. इस राज से पर्दा भी उसकी मां ने उठाया. मां शिवकुमारी जादौन आरोप लगाते हुए बताया, "मृत्युंजय हर बार की तरह ही इस बार भी मुरैना गया, लेकिन शनिवार की जगह शुक्रवार को. उसने बताया था कि वह रीमा को सरप्राइज देगा, लेकिन उसने कॉल कर बताया कि लड़की उसे धोखा दे रही थी." उसने मां को बताया कि "वह जब मुरैना में उसके घर पर पहुंचा तो दरवाजा लॉक था. उसने रीमा को कॉल किया तो फोन की रिंग घर में से ही आ रही थी. इसके बाद उसने दरवाजे को धकेला और अंदर पहुंचा तो रीमा सकपाई हुई बाहर आई."
किचिन में छिपा था दूसरा आशिक
वकील की मां ने बताया, "बेटे ने बताया था कि उसकी प्रेमिका इधर उधर की बात घुमा रही थी, लेकिन घर में शराब की गंध आ रही थी. ऐसे में मृत्युंजय को शक हुआ और उसने किचन में पाया की थाने में ही पदस्थ एक आरक्षक अंदर छिपा हुआ था. दोनों के बीच विवाद हुआ और लड़की ने आरक्षक को भगा दिया. इसके बाद मृत्युंजय ने लड़की के पिता को फोन कर धोखे की सारी जानकारी दी और वहां से चला आया. वह अपने साथ हुए इस धोखे से बुरी तरह आहत हो चुका था."
बेटे से मिलने पहुंची मां तो पता चला वो दुनिया छोड़ गया
मां राजकुमारी ने बेटे से ग्वालियर आने के लिए पूछा, तो उसने मना कर दिया. रविवार रात उसने अपनी माँ के व्हाट्सएप पर लड़की के पिता और प्रेमिका से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग्स भेजी. जिसके बाद उनका मन नहीं माना और वह सोमवार को सीधा ग्वालियर आ गई. जब बेटे के घर मां पहुंची तो वहां पुलिस और बहन के साथ उसके दोस्त थे. तब उन्हें पता चला की उनके बेटे ने जान दे दी है.
- नए पचड़े में फंसा खजुराहो एयरपोर्ट, वॉच टावर पर CISF के ASI ने की आत्महत्या
- खुदकुशी का इरादा बदला प्यार में, घर से भागी युवती को ट्रेन में मिला हमसफर
पुलिस कर रही मामले की जांच
इस पूरे मामले पर ग्वालियर की गोला का मंदिर थाना पुलिस से आए जांच अधिकारी एएसआई नरेंद्र भदौरिया का कहना है, "थाने में फोन से सूचना मिली थी कि युवक ने खुदकुशी कर ली है. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करने के साथ ही जांच शुरू कर दी. इसके अलावा एफएसएल की टीम भी आई है साक्ष्य इकट्ठा कर अपने साथ ले गई है. वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है."