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किडनैपिंग या लव स्टोरी! वीडियो ने बढ़ाया सस्पेंस, आरोपी संग मुस्कुराती दिखी लॉ छात्रा

ग्वालियर लॉ छात्रा के अपहरण मामले में आया नया मोड़, आरोपी युवक ने वीडियो जारी कर कहा हम दोनों मर्जी से साथ आए.

GWALIOR LAW STUDENT KIDNAPPING CASE
लॉ छात्रा के अपहरण कांड में ट्विस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 7:16 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 10:10 AM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बुधवार को हुए लॉ छात्रा के अपहरण कांड के बाद जहां पुलिस आरोपी युवक और अपहृत छात्रा को ढूंढ़ने खाक छानती घूम रही है. वहीं गुरुवार को आरोपी युवक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है. युवक दोनों को प्रेमी युगल बता रहा है और युवती भी आराम से साथ बैठी दिखायी दे रही है. ऐसे में पूरा मामला अब संदेह के घेरे में आ गया है.

कॉलेज के बाहर से छात्रा का अपहरण
बुधवार दोपहर ग्वालियर के लॉ कॉलेज के बाहर खड़ी छात्रा के अपहरण की सूचना से इलाके में सनसनी फील गई थी. बताया जा रहा था कि, एक कार में सवार आए दो युवक जबरन लॉ छात्रा को अपने साथ कार में बैठाकर ले गए. जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी की, लेकिन देर रात तक उनका कोई अता पता नहीं चला. जिस समय घटना हुई उस समय छात्रा अपनी सहेली के साथ खड़ी थी. जिसके विरोध करने पर आरोपी ने उसे धक्का दिया था और युवती को साथ ले गया था.

अपहरण मामले में वीडियो ने बढ़ाया सस्पेंस (ETV Bharat)

एक वीडियो ने पलट दी कहानी
इस मामले में जांच में ये बात भी सामने आई कि, आरोपी अपहरणकर्ता जीतू तोमर पर युवती ने नाबालिग रहते छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कराया था, जिस पर जीतू को जेल भी जाना पड़ा था. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया था. लेकिन गुरुवार को जीतू और युवती के एक वीडियो ने पूरी कहानी ही बदल दी है, इस वीडियो में युवती और जीतू के लव अफेयर की बात निकल कर आ रही है.

GWALIOR ACCUSED RELEASED VIDEO
जीतू तोमर पर लगे अपहरण के आरोप (ETV Bharat)

जीतू ने युवती के साथ जारी किया वीडियो
जीतू तोमर ने सोशल मीडिया के जरिए युवती के साथ अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह बता रहा है कि, वह और युवती बीते ढाई साल से साथ है और प्रेमी प्रेमिका हैं. दोनों के बीच महीने भर पहले कुछ अनबन हो गई थी उसी को लेकर दोनों बुधवार को मिले थे. बाद में वह युवती को साथ लेकर वहां से चला गया था. इस पूरी घटना को अलग नजरिये से दिखाया जा रहा है. युवक का कहना है कि, दोनों एक दो दिन में वापस आ जायेंगे. उसने मांग की है की उसके परिवार के लीगों को परेशान नहीं किया जाये.

पुलिस लगातार कर रही तलाश
इस पूरी वीडियो के दौरान युवती जीतू तोमर के साथ सहज रूप से बैठी दिखायी दे रही है. यहां तक के आखिर में मुस्कुराती भी दिख रही है. हालांकि, जब तक युवती इस बात की पुष्टि नहीं करती की ये वीडियो किसी दबाव में बनाया या नहीं तब तक स्थिति स्पष्ट होना मुश्किल है. वहीं पूरे मामले को लेकर एएसपी अनु बेनिवाल का कहना है कि, ''पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही है, और जल्द ही युवती सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुंच जाएगी.''

Last Updated : May 8, 2026 at 10:10 AM IST

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