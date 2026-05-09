एकतरफा इश्क, लव अफेयर और अपहरण के कॉकटेल में घनचक्कर बनी ग्वालियर पुलिस
ग्वालियर से लॉ छात्रा के अपहरण के दो दिन बाद पुलिस ने अपहर्ता को दबोचा. युवती का रेस्क्यू. युवती ने गंभीर आरोप लगाए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 1:32 PM IST
ग्वालियर : दो दिन पहले लॉ स्टूडेंट के अपहरण से फैली सनसनी का पटाक्षेप हो गया. पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है. आरोपी युवक को भी दबोच लिया गया. अपहरण के बाद सामने आए लव अफेयर को लेकर युवती ने तस्वीर साफ की. युवती का कहना है "युवक ने जिस वीडियो के ज़रिए दोनों के प्रेमीयुगल होने का दावा किया था. वह वीडियो पिस्टल दिखकर बनाया गया है."
वीडियो में जबरन मुस्कराने का दबाव था
गुरुवार रात कानपुर और उरई के बीच टोल प्लाजा पर बस से गिरफ्तार आरोपी और अपहृत छात्रा को पुलिस ग्वालियर लेकर पहुंची और कोर्ट में पेश किया. पीड़िता ने न्यायालय के सामने पूरा घटनाक्रम साफ़ कर दिया. कंपू थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार के मुताबिक "जब टीम छात्रा को रेस्क्यू कर रहने लायी तो महिला पुलिसकर्मी ने उससे बातचीत की. युवती ने बताया "जो वीडियो आरोपी ने बनाया था और उसे अपनी कथित गर्लफ्रेंड बताया था, उस वीडियो में मुस्कुराने के लिए उस पर दबाव बनाया गया था. पिस्टल दिखाकर वीडियो बनाया गया."
वीडियो में अकेले बोलता रहा, युवती को बताया गर्लफ्रेंड
पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने थाने में बताया "वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से नहीं गई. जीतू उसका दूर का रिश्तेदार है और वह उससे एक दोस्त की तरह बात करती थी, लेकिन वह उस दोस्ती को प्यार मानने लगा. उसने शादी के लिए दबाव बनाने की भी कोशिश की. अपहरण के बाद जब वह लखनऊ के होटल में पहुंचे तो ख़ुद को पुलिस से बचाने के लिए उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला. उस वीडियो में दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताया था लेकिन ये वीडियो उसने पिस्टल दिखाकर डराया और साथ बैठाया था. युवक रास्ते में भी उसे किसी भी बात पर पीटने लगता था."
युवती ने कहा- मैं अपनी मर्जी से नहीं गई
पुलिस शुक्रवार देर रात आरोपी को लेकर ग्वालियर पहुंची और कोर्ट में पीड़ित छात्रा को बयान दर्ज कराने पेश किया, जहां पीड़िता ने बयान दर्ज कराए. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी जीतू तोमर से पूछताछ कर रही है. उसके साथी चिराग गुर्जर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. साथ ही और लोग जो इस वारदात में मददगार हैं, पुलिस उनके बारे में भी पता लगा रही है.
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कॉलेज के बाहर से हुआ था छात्रा का अपहरण
पुलिस के अनुसार बुधवार को ग्वालियर के कैंसर पहाड़िया स्थित लॉ कॉलेज के बाहर से आरोपी जीतू तोमर ने एकतरफा प्यार में बीएएलएलबी की छात्रा का अपहरण कर लिया था. उसे अपने साथ लखनऊ ले गया था. पुलिस की 12 टीम इस केस में आरोपी की तलाश में जुटी थी. इसलिए वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. अंत में गुरुवार रात अपहृत युवती को साथ ले जा रहे आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इंदौर जाते समय बस से कानपुर के पास गिरफ्तार कर लिया.