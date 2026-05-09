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एकतरफा इश्क, लव अफेयर और अपहरण के कॉकटेल में घनचक्कर बनी ग्वालियर पुलिस

ग्वालियर : दो दिन पहले लॉ स्टूडेंट के अपहरण से फैली सनसनी का पटाक्षेप हो गया. पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया है. आरोपी युवक को भी दबोच लिया गया. अपहरण के बाद सामने आए लव अफेयर को लेकर युवती ने तस्वीर साफ की. युवती का कहना है "युवक ने जिस वीडियो के ज़रिए दोनों के प्रेमीयुगल होने का दावा किया था. वह वीडियो पिस्टल दिखकर बनाया गया है."

वीडियो में जबरन मुस्कराने का दबाव था

गुरुवार रात कानपुर और उरई के बीच टोल प्लाजा पर बस से गिरफ्तार आरोपी और अपहृत छात्रा को पुलिस ग्वालियर लेकर पहुंची और कोर्ट में पेश किया. पीड़िता ने न्यायालय के सामने पूरा घटनाक्रम साफ़ कर दिया. कंपू थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार के मुताबिक "जब टीम छात्रा को रेस्क्यू कर रहने लायी तो महिला पुलिसकर्मी ने उससे बातचीत की. युवती ने बताया "जो वीडियो आरोपी ने बनाया था और उसे अपनी कथित गर्लफ्रेंड बताया था, उस वीडियो में मुस्कुराने के लिए उस पर दबाव बनाया गया था. पिस्टल दिखाकर वीडियो बनाया गया."

वीडियो में अकेले बोलता रहा, युवती को बताया गर्लफ्रेंड

पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने थाने में बताया "वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से नहीं गई. जीतू उसका दूर का रिश्तेदार है और वह उससे एक दोस्त की तरह बात करती थी, लेकिन वह उस दोस्ती को प्यार मानने लगा. उसने शादी के लिए दबाव बनाने की भी कोशिश की. अपहरण के बाद जब वह लखनऊ के होटल में पहुंचे तो ख़ुद को पुलिस से बचाने के लिए उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला. उस वीडियो में दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताया था लेकिन ये वीडियो उसने पिस्टल दिखाकर डराया और साथ बैठाया था. युवक रास्ते में भी उसे किसी भी बात पर पीटने लगता था."