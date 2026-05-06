कॉलेज के बाहर खड़ी छात्रा का अपहरण, कार से आये बदमाश लड़की को उठा ले गए
ग्वालियर में लॉ कॉलेज की छात्रा का अपहरण, कार से 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार है आरोपी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 9:22 PM IST
ग्वालियर: लॉ कॉलेज की एक छात्रा के अपहरण से ग्वालियर में हंगामा मच गया है. घटना कैंसर पहाड़िया इलाके में स्थित लॉ कॉलेज के बाहर हुई, जहां कार से आए 2 लड़कों ने छात्रा का अपहरण कर लिया. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आरोपी और छात्रा दोनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. छात्रा ने कुछ साल पहले आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कराया था.
बिना नंबर प्लेट की कार से आए थे आरोपी
ग्वालियर शहर में कंपू थाना स्थित कैंसर पहाड़िया से दोपहर के वक्त एक कार से बदमाश ने लॉ कॉलेज की छात्रा का अपहरण कर लिया. छात्रा अपनी क्लासमेट के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी थी. इस दौरान एक बिना नंबर प्लेट की कार वहां आकर रुकी. जिसके बाद कार से एक युवक ने उतरकर छात्रा को अपने कब्जे में लिया और उसे जबरन कार में बैठा लिया. उसके बाद आरोपी, छात्रा को कार से लेकर फरार हो गए.
आपस में रिश्तेदार हैं छात्रा और आरोपी
घटना की जानकारी मिलते ही कंपू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. सीएसपी हिना खान ने बताया कि " जानकारी मिली है कि कार से आए 2 लड़कों ने छात्रा का अपहरण किया है, जिसकी तलाश की जा रही है. शहर में जगह जगह नाकेबंदी की गई है और अलग अलग टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है. बताया गया है कि छात्रा और आरोपी दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों पूर्व से परिचित हैं."
छात्रा ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को भिजवाया था जेल
सीएसपी हिना खान ने जानकारी दी है कि "छात्रा ने आरोपी पर कुछ साल पहले छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर कराई थी. इस मामले में आरोपी जेल भी गया था."
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अपहरण के इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी जीतू तोमर का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. दिनदहाड़े छात्रा के अपहरण की इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के सामने आया है.