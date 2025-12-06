ETV Bharat / state

कूनो से निकले चीतों का ग्वालियर-डबरा के बीच डेरा, सड़क पर चहलकदमी, दोनों गामिनी की संतान

कूनो नेशनल पार्क के 2 चीते ग्वालियर-डबरा के बीच घूम रहे हैं. सड़क के बीचोंबीच इन्हें गायों के नजदीक कैप्चर किया गया.

Gwalior cheetah Roaming road
कूनो से निकले चीतों का ग्वालियर-डबरा के बीच डेरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर : अब चीतों को भारत की आबोहवा रास आने लगी है. चीते कूनो नेशनल पार्क में धमाचौकड़ी मचाने के साथ ही अब आसपास के जिलों में एंट्री करने लगे हैं. बीते 15 दिन से 2 चीते कूनो से निकलकर ग्वालियर के जंगलों की सैर कर रहे हैं. दोनों चीता भाई हैं. ये चीते बीते 5 दिन से दिन से ग्वालियर के डबरा और घाटी क्षेत्र में घूम रहे हैं. ग्वालियर व डबरा के बीच दोनों चीतों को सड़क पर लोगों ने देखा तो रोमांचित हो गए. रोड पर इन चीतों के आसपास कुछ गायों को देखा गया. गायें भी बेफिक्र चीतों के बिल्कुल नजदीक खड़ी हैं.

ग्वालियर के डबरा और घाटी क्षेत्र में मूवमेंट

कूनो नेशनल पार्क में रहने वाले चीतों को आसपास के जिलों का इलाका काफी रास आ रहा है. 2 चीते ग्वालियर के डबरा और घाटी क्षेत्र में घूम रहे हैं. माना जा रहा है कि ये चीते भोजन की तलाश में घूम रहे हैं. इन चीतों को देखकर राहगीरों ने अपने कैमरे में भी क़ैद किया है. अभी तक चीतों को कूनो से निकलकर मुरैना, शिवपुरी जिले के जंगलों और खेतों में देखा गया.

ग्वालियर-डबरा के बीच चीतों की सड़क पर चहलकदमी (ETV BHARAT)

चीते अब ग्वालियर में भी दस्तक देना शुरू कर चुके हैं. शुक्रवार को दो चीते डबरा तहसील के गोलार घाटी इलाक़े में घूमते दिखाई दिए, दोनों चीते शिकार की तलाश में सड़क पर पहुंच गए, जहां गायों की झुंड के पास उन्हें देखा गया.

जंगलों में दिनभर आराम, कभीकभार सड़क पर

दूसरी तरफ, चीतों की एंट्री से ग्रामीणों में दहशत है. ये चीते दिनभर जंगल में आराम करते हैं. बीच-बीच में सड़क पर भी आ जाते हैं. करहिया गांव के ग्रामीण संतोष सिंह ने बताया "ये चीते कई आसपास के जंगल में घूम रहे हैं. घास जैसी जगहों पर आराम करते हैं और कभी सड़क पर घूमते हैं. चीतों ने गाय के बछड़े का शिकार भी किया है."

Gwalior cheetah Roaming road
जंगलों में दिनभर आराम, कभीकभार सड़क पर (ETV BHARAT)

चीता गामिनी के शावक है दोनों चीते

इस मामले को लेकर वनमंडल के एसडीओ मनोज जाटव ने बताया "ये दोनों चीते केजीबी-3 और केजीबी-4 हैं, जो चीता गामिनी के शावक हैं. पिछले 5 दिन से इनका मूवमेंट घाटीगांव वन परिक्षेत्र में हैं. कूनो की मॉनिटरिंग टीम लगातार इनकी निगरानी कर रही है. चीतों का इस तरह घूमना एक नेचुरल मूवमेंट है. इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है. क्योंकि चीते शांत स्वभाव के प्राणी हैं. लेकिन फिर भी लोगों को इनसे सतर्क रहना चाहिए."

TAGGED:

KUNO 2 CHEETAHS BROTHER
KUNO NATIONAL PARK CHEETAH
CHEETAH GAMINI CUBS GWALIOR
KUNO NATIONAL PARK NEWS
GWALIOR CHEETAH ROAMING ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.