साथी को चाकू से गोदा, पुलिस से बचने बना महिला, खाकी के आगे नहीं चली चालाकी
ग्वालियर में शराब के नशे में मजदूर को साथियों ने चाकू से गोदा, पुलिस से बचने सलवार सूट पहन शहर में घूमता मिला एक आरोपी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 2:26 PM IST
ग्वालियर: शहर में दो मजदूरों की आपसी लड़ाई के बाद चाकूबाज़ी की घटना सामने आई. ये मामला तब रोचक हो गया जब चाकू मारने के बाद आरोपी मजदूर पुलिस से बचने सलवार सूट पहनकर शहर भर में घूमता रहा. हालांकि पुलिस ने आरोपी को शहर के कंपू इलाके से धर दबोचा.
पुट्टी का ट्रक खाली करने मजदूरी पर गए थे पति-पत्नी
असल में घटना ग्वालियर के गुढ़ा गुढ़ी का नाका इलाके की है. जहां शुक्रवार रात मजदूर देवेन्द्र मौर्या और उसकी पत्नी रचना एक पुट्टी का ट्रैक खाली करने के लिए मजदूरी करने पहुंचे थे. उनके साथ दो और मजदूर पप्पू और धर्मेंद्र भी गए थे. रात भर में चारों ने ट्रक अनलोड किया, इसके बाद करीब चार बजे चारों एक दुकान के पास बैठा गए. इसी दौरा देवेन्द्र, पप्पू और धर्मेंद्र के साथ बैठ कर शराब पीने लगा.
नशे में मारपीट, फिर चाकू से गोदा
कुछ देर में शराब का नशा चढ़ा तो पप्पू और धर्मेंद्र ने रचना के पति देवेन्द्र को गालियां देना शुरू कर दी. जिस पर से तीनों के बीच विवाद हो गया और मारपीट होने लगी. इसी बीच धर्मेंद्र और पप्पू ने साथी मजदूर देवेंद्र के सीने में तीन से चार बार चाकू घोंप दिए. जिससे वह गंभीर घायल हो गया. घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.
हजार बिस्तर अस्पताल में भर्ती घायल मजदूर, हालत गंभीर
घटना के बाद महिला अपने घायल पति को लेकर किसी तरह पास के ही 1000 बिस्तर अस्पताल पहुंची और भर्ती कराया. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं घटना के बाद फरार आरोपी भी पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर कंपू थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. जब पुलिस ने आरोपियों के घर दबिश दी तो दोनों ही घर से फरार मिले.
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महिलाओं से विवाद से मिला पुलिस को सुराग
रविवार को पुलिस को मुखबिर से पता चला कि, आरोपी धर्मेंद्र भदौरिया, कंपू स्थित हज़ार बिस्तर अस्पताल के आसपास देखा गया है. पता लगाने पर पुलिस को जानकारी लगी कि, एक आदमी सलवार सूट पहन कर अस्पताल के बाहर गुमठी के पास से गुजरा और महिलाओं से विवाद कर रहा था. इस पर पुलिस ने सर्चिंग शुरू की और हजार बिस्तर अस्पताल के पास कुछ ही दूरी पर आरोपी धर्मेंद्र को धर दबोचा.
पुलिस से बचने पहन रखा था सलवार सूट
थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार ने बताया कि, ''पुलिस से बचने आरोपी ने महिलाओं का सलवार सूट पहन रखा था. साथ ही चेहरे को दुपट्टे से ढंक रखा था. पूछताछ में उसने बताया कि, वह सलवार सूट पहनकर महिलाओं के बीच छिप रहा था जिससे पुलिस पहचान ना पाये. हालांकि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है. वहीं उसका दूसरा साथ अब भी फरार है.