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जब हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से हुआ भीषण संघर्ष, ग्वालियर के राजा की 3 पीढ़ियां बलिदान

ग्वालियर के महान राजा राम शाह सिंह तोमर का अदम्य साहस का इतिहास गवाह. मेवाड़ की रक्षा के लिए बलिदान की अमर कहानी.

Gwalior King Ram shah Tomar
ग्वालियर के महान राजा राम सिंह तोमर की अमर कहानी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:32 PM IST

5 Min Read
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ग्वालियर : हल्दी घाटी का युद्ध हुए 450 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. 18 जून 1576 को मुग़लों के साथ भिड़ी महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर के सैन्य बल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. इस युद्ध ने हज़ारों बलिदानियों के रक्त संचित उस भूमि को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया. हल्दी घाटी के युद्ध में ग्वालियर की भी भूमिका थी. इस रियासत का एक राजा, जिसने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी तीन पीढ़ियों के साथ बलिदान दे दिया था. आज भी हल्दी घाटी में ग्वालियर के वह शासक राजा राम शाह सिंह तोमर और उनके वंशजों की समाधियां बनी हैं.

ग्वालियर से ऐसाहगढ़ तक निकलेगी विशाल यात्रा

हल्दी घाटी युद्ध के 450 वे बलिदान दिवस पर ग्वालियर दुर्ग से राजा राम शाह सिंह तोमर के पेतृक गांव ऐसागढ़ तक इस साल 18 जून को समिति द्वारा एक भव्य यात्रा निकाली जाएगी. कार्यक्रम समिति के सदस्य सुरेंद्र सिंह भिड़ौसा ने बताया "यात्रा की शुरुआत ग्वालियर दुर्ग के महाराजा मानसिंह पैलेस गेट से होगी और ये ग्वालियर से गुजरते हुए भिंड के मालनपुर, छीमका, एंडोरी होते हुए मुरैना में प्रवेश करेगी. जहां से पोरसा अंबाह होते हुए ऐसाहगढ़ पहुंचेगी. यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी"

Gwalior King Ram shah Tomar
हल्दी घाटी से लाए दो कलश मिट्टी (ETV BHARAT)

हल्दी घाटी से लाए गए मिट्टी वाले कलश भी ऐशाहगढ़ में ही स्थापित किए जाएंगे. उसी मिट्टी से उनकी यहां भी समाधि बनायी जाएगी और आने वाले एक साल में विशाल प्रतिमा स्थापित करायी जाएगी, जिसके लिए अंचल के 256 गांव आगे आ रहे हैं.

कौन थे राजा राम शाह सिंह तोमर

इतिहास गवाह है कि ग्वालियर रियासत में 14वीं शताब्दी से 16 वीं शताब्दी तक तोमर राजवंश का शासन था. सबसे चर्चित रहे ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर, जिन्होंने शासन के साथ अपनी प्रेम कहानी और इतिहास में ध्रुपद संगीत शैली को पहचान दिलाई. राजा राम सिंह तोमर उन्हीं के पौत्र और ग्वालियर तोमर राजवंश के आख़िरी शासक थे, जिनके बेटे राजकुमार शालिवाहन सिंह तोमर का विवाह मेवाड़ के राणा उदय सिंह सिसोदिया की बेटी और महाराणा प्रताप की बहन से हुआ था. राणा उदय सिंह सिसोदिया ने ही राजा राम सिंह तोमर को शाहों का शाह की उपाधि देकर से सम्मानित किया था, जिससे वे राजा राम शाह सिंह तोमर कहलाए.

Gwalior King Ram shah Tomar
ग्वालियर से ऐसाहगढ़ तक निकलेगी विशाल यात्रा (ETV BHARAT)

राजा राम शाह सिंह तोमर ने किया युद्ध में नेतृत्व

चित्तौड़गढ़ के इतिहासकार गोपाल सिंह राठौड़ के मुताबिक "जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो राजा राम सिंह तोमर को महाराण प्रताप की सेना के दाहिने भाग के प्रमुख सेनापति बनाया गया. उनके साथ उनके तीन पुत्र और ग्वालियर के राजकुमार शालिवाहन सिंह, भवानी सिंह और प्रताप सिंह साथ में पौत्र बलभद्र सिंह थे. जब अकबर की सेना रणनीति के तहत महाराणा प्रताप को उनके घोड़े चेतक के साथ लड़ते-लड़ते युद्ध मैदान से दक्षिण की तरफ़ ले गई. उस दौरान बाई और बची महाराणा की ओर से लड़ रही सेना ग्वालियर की थी. इसका नेतृत्व ख़ुद राजा राम शाह सिंह तोमर कर रहे थे.

मेवाड़ की रक्षा के लिए तीन पीढ़ियों ने दिया बलिदान

जब महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से दूर चले गए और उनके घोड़े के बलिदान के कारण अकबर का सुरक्षा घेरा तोड़कर वापस आ रहे थे, तब तक पूरा जिम्मा ग्वालियर की सेना संभाल रही थी. इसी बीच मुग़लों ने अफ़वाह उड़ाई कि राजा रामसिंह और उनके पुत्रों की युद्ध मैं मौत हो गई और अब अकबर ख़ुद मैदान में युद्ध करेगा.

इस अफ़वाह को सच मानते हुए कि अकबर से आमना-सामना होगा, राम शाह और उनके पुत्र और पौत्र भी पूरे जोश से दुश्मन को खदेड़ने में जुट गए. 18 जून 1578 का को 16 हज़ार योद्धाओं के साथ राजा राम शाह सिंह तोमर उनके तीनों बेटे शालिवाहन सिंह, भवानी सिंह और प्रताप सिंह साथ में पौत्र बलभद्र सिंह ने मेवाड़ की रक्षा में प्राण न्योछावर कर दिए.

हल्दी घाटी से लाए दो कलश मिट्टी

आज भी हल्दी घाटी की रक्त सिंचित उस भूमि पर जहां हल्दी घाटी रक्त तलाई गार्डन बना है, मेवाड़ के बलिदानियों के साथ ग्वालियर तोमर रियासत की तीनों पीढ़ियां राजा राम शाह सिंह उनके तीनों बेटे और पौत्र की समाधि छतरियां बनी हुई हैं. लेकिन उनकी जन्मभूमि में ही ग्वालियर के ये रणबांकुरे गुमनाम हैं. इन महान बलिदानियों को उनके शौर्य की पहचान दिलाने का प्रयास ग्वालियर शासक राजा राम सिंह तोमर शाह समिति कर रही है, जिसमें सर्वसमाज अब आगे आ रहा है.

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