100 जवान, सैकड़ों CCTV और 2 राज्यों की दौड़, ग्वालियर की लॉ स्टूडेंट और किडनैपर लखनऊ से पकड़ाए
लापता लॉ छात्रा मामले में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन हॉट परस्यूट, लखनऊ से इंदौर जा रहे आरोपी और छात्रा को बस से पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 11:27 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 11:53 AM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉ स्टूडेंट की किडनैपिंग मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. आखिरकार पुलिस ने अपहरकर्ता को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने किडनैप हुई छात्रा को भी सुरक्षित रिकवर कर लिया है. दोनों लखनऊ से इंदौर जाने के लिए बस में सफर कर रहे थे.
पुलिस ने चलाया ऑपरेशन हॉट परस्यूट
आखिरकार दो दिनों तक एमपी-यूपी में पुलिस की अलग-अलग टीमों की दबिश से ग्वालियर पुलिस ने लॉ स्टूडेंट किडनैपिंग केस की गुत्थी सुलझा ली है. ना सिर्फ अपहृत छात्रा को सुरक्षित बचाया गया. बल्कि आरोपी अपहरणकर्ता युवक भी पुलिस की हिरासत में आ गया है. इस केस को लीड कर रहीं एएसपी अनु बेनीवाल के मुताबिक, इस केस को 'ऑपरेशन हॉट परस्यूट' नाम दिया गया था.
100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने एमपी-यूपी में की तलाश
ग्वालियर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अणु बेनीवाल ने बताया कि, ''इस केस में युवती की रिकवरी और आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस के 100 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए थे. 12 टीम बनाई गई थी वह आसपास के जिले ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, और यूपी के जालौन, झाँसी, उरई, कानपुर, लखनऊ तक पहुंची. सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लोगों से पूछताछ की गई और आखिरकर पुलिस को सुराग लगा और लखनऊ से एक बस में चढ़े आरोपी जीतू तोमर और अपहृत युवती को कानपुर उरई के बीच दबोच लिया गया.''
कार से उरई फिर ट्रेन से लखनऊ गए थे दोनों
बताया जा रहा है कि, इस कथित किडनैपिंग में आरोपी जीतू तोमर के साथ उसका एक दोस्त चिराग भी शामिल था. कॉलेज के बाहर से लॉ छात्रा को कार से लेकर निकले आरोपियों ने सीधा उत्तर प्रदेश का रूख किया. वे कार को लेकर सीधा उरई पहुंचे जहां दोस्त के एक रिश्तेदार के घर कार छोड़ दी और इसके बाद जीतू युवती के साथ लखनऊ के लिए ट्रेन से निकल गया.
लखनऊ से इंदौर जाते बस से किया गिरफ्तार
लखनऊ पहुंचने के बाद जीतू ने युवती के साथ एक होटल में किराए से रूम लिया जहां दोनों रुके. आरोपी जीतू ने युवती के साथ यहां एक वीडियो भी बना कर जारी किया था, जिसमें उसने दोनों के लव अफेयर का दावा किया था. इसके बाद दोनों लखनऊ से इंदौर जाने के लिए बस से निकले. इधर पुलिस टीमों को मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने कानपुर और उरई के बीच एक टोल प्लाजा पर बस रुकवाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया. साथ ही युवती को भी बरामद कर लिया है. आरोपी के पास से पुलिस को एक अवैध हथियार भी मिला है.
- किडनैपिंग या लव स्टोरी! वीडियो ने बढ़ाया सस्पेंस, आरोपी संग मुस्कुराती दिखी लॉ छात्रा
- कॉलेज के बाहर खड़ी छात्रा का अपहरण, कार से आये बदमाश लड़की को उठा ले गए
- उज्जैन में 23 साल के युवक की अपहरण के बाद हत्या, सूने मकान में मिला शव, हिरासत में 3 आरोपी
आरोपी ने वीडियो जारी कर बताया था दोनों का लव अफेयर
बुधवार को ग्वालियर के कंपू इलाके में कैंसर पहाड़िया क्षेत्र से बीए एलएलबी की एक छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण की खबर सामने आई थी. किडनैपिंग के आरोप युवती के एक रिश्तेदार युवक जीतू तोमर के ऊपर लगे थे. इस अपहरण से पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया था. पता यह भी चला कि, युवती ने नाबालिग रहते आरोपी पर स्टॉकिंग का भी केस किया था जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा था. लेकिन हाल ही में कथित किडनैपिंग के बाद आरोपी ने वीडियो जारी कर दोनों को ढाई साल से प्रेमी युगल होना बताया था. हालांकि अब पुलिस पूरे मामले में लड़की के बयानों का इंतज़ार कर रही है. जिससे यह स्पष्ट हो सके दोनों अपनी मर्जी से साथ गए थे या उसका जबरन अपहरण किया गया था.