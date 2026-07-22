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घर आने से एक दिन पहले हो गए थे शहीद, कारगिल युद्ध में शहीद नरेंद्र सिंह के परिवार का छलका दर्द

ग्वालियर के लाला नरेंद्र सिंह कारगिल युद्ध में हुए थे शहीद, आखिरी चिट्ठी में लिखा 6 अगस्त को आएंगे, चिट्ठी से पहले पहुंचा पार्थिव शरीर.

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शहीद नरेंद्र सिंह राणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:47 PM IST

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ग्वालियर: भारत-पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध विजय को करीब 27 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. 3 मई 1999 को युद्ध शुरू हुआ था जो 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हुआ था. इस जीत के जश्न के पीछे 527 परिवारों का बलिदान है, जिनके परिवार के लोग जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे. इन्हीं वीर शहीदों को याद करने हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. इन शहीदों में ग्वालियर के नरेंद्र सिंह राणा भी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से लड़ते हुए देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए.

शहीदों की याद में विजय दिवस

घोसीपुरा इलाके में आर्मी बाउंडरी के ठीक सामने एक साधारण सा घर है. ये घर किसी आम आदमी का नहीं है, बल्कि शहीद सूबेदार नरेंद्र सिंह राणा का आशियाना है. जहां आज भी उनकी पत्नी और तीन बेटे रहते हैं. बड़ा बेटा मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है. वहीं, दूसरा बेटा नगर निगम में आउट सोर्स कर्मचारी है. वहीं, तीसरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. इसके बावजूद घर के मुखिया की कमी सभी को खलती है. क्योंकि सूबेदार नरेंद्र सिंह राणा कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे.

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शहीद की पत्नी ने बताई शहादत की कहानी (ETV Bharat)

21 साल की उम्र में सेना में हुए थे शामिल

नरेंद्र सिंह राणा का जन्म ग्वालियर के मुरार क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में 12 दिसंबर 1955 को हुआ था. यह क्षेत्र आर्मी एरिया से करीब था. इसलिए नरेंद्र को आर्मी में शामिल होने की इच्छा हुई और वह महज 21 साल की उम्र में भारतीय थल सेना में शामिल हो गए. 12 जुलाई 1976 को सेना में ड्यूटी जॉइन कर ली थी. उन्हें चार राष्ट्रीय रायफल्स में पोस्टिंग मिली थी. पूरी शिद्दत से देश सेवा में राजस्थान से लेकर कश्मीर और भारत के अलग-अलग हिस्सों में उन्होंने अपनी ड्यूटी की.

शहीद की पत्नी यशोदा देवी का छलका दर्द (ETV Bharat)

युद्ध के बाद पाकिस्तानी हमले में हुए शहीद

शहीद सूबेदार नरेंद्र सिंह राणा के बेटे मृगेंद्र सिंह राणा ने बताया, "जब कारगिल युद्ध की घोषणा हुई तब उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए (आरआर) राष्ट्रीय रायफल्स में थी. इसी बीच सूचना आई और उन्हें जम्मू के कुपवाड़ा भेज दिया गया. जहां उन्होंने अपनी रेजिमेंट के साथ दुश्मन के आगे मोर्चा संभाल लिया. 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया और आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध खत्म होने की घोषणा कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी कई दिनों तक पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमले जारी रखे. ऐसे ही एक हमले में दुश्मन से लड़ते हुए 5 अगस्त 1999 को नरेंद्र सिंह राणा वीर गति को प्राप्त हुए."

ऐसे मिली शहादत की खबर

मृगेंद्र आगे बताते हैं कि "युद्ध के दौरान हर दिन रेडियो पर खबरें सुना करते थे. युद्ध खत्म होने के बाद परिवार के लोग पिता के घर आने का इंतजार कर रहे थे. 6 अगस्त 1999 की सुबह आर्मी से उनके चाचा के पास पिता के शहीद होने की खबर आई. बताया गया कि 5 अगस्त की रात वे दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं. उसी दिन शाम तक उनकी पार्थिव शरीर घर लाया गया. उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव शामिल हुआ था. सभी ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी."

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शहीद के सम्मान में बनाया गया द्वार (ETV Bharat)

अंतिम संस्कार के बाद मिली आखिरी चिट्ठी

मृगेंद्र पिता को याद करते हुए बताते हैं, " जब पापा शहीद हुए तब मैं महज 7 साल का था. ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन वे जब भी घर आया करते थे तो हमेशा साथ रहते थे." शहीद की पत्नी यशोदा देवी बताती हैं, "जब वे शहीद हुए उस समय बच्चे काफी छोटे थे. शादी को भी सिर्फ 13 साल हुए थे. उस दौर में संपर्क सिर्फ चिट्ठियों से होता था. हर महीने उनकी चिट्ठियां आया करती थीं. युद्ध से पांच महीने पहले आखिरी बार घर आए थे."

चिट्ठी में बच्चे और गाय का जिक्र

वे आगे बताती हैं, " युद्ध के बाद सिर्फ उनकी देह वापस आई. उन्होंने शहादत से पहले आखिरी चिट्ठी पोस्ट की थी, जिसमें अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन के बारे में लिखा था. चिट्ठी में बच्चों की किताबें, स्कूल ड्रेस और घर की गाय के बारे में खत लिखे थे. वे 6 अगस्त को घर आने वाले हैं ये भी लिखा था. लेकिन ये चिट्ठी उनके शहीद होने के एक हफ्ते बाद घर पहुंची थी."

तिरंगे में लिपटकर लौटे घर

यशोदा देवी कहती हैं, " युद्ध से बहुत पहले वे अपनी दो साल की बदली पोस्टिंग पर कश्मीर गए थे. जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके साथ ही उनका दो साल का समय पूरा होने वाला था और वे घर वापस आने वाले थे. अपनी आखिरी चिट्ठी में उन्होंने 6 अगस्त को आने की बात लिखी थी, उन्हें घर आने की इजाजत भी मिल गई थी, लेकिन एक दिन पहले 5 अगस्त को वे कुपवाड़ा में शहीद हो गए. 6 अगस्त को घर तो आए लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए."

विशेष नियुक्ति के लिए 12 साल इंतजार

शहीद सूबेदार नरेंद्र सिंह राणा के सम्मान में मुरार में उनके नाम से एक द्वार बनवाया गया, लेकिन एक दशक से ज्यादा समय तक उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजरा, सरकारी मदद ज्यादा समय तक ना चल सकी, शहीद परिवार को विशेष नियुक्ति में मिलने वाली सरकारी नौकरी के लिए 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा. हालांकि, आज उनके बड़े बेटे विशेष नियुक्ति से एमपी पुलिस में सीआईडी सब इंस्पेक्टर के पद पर दतिया में पदस्थ हैं. लेकिन ये सारी सहायता आज भी शहीद परिवार के उस खालीपन और दर्द को पूरा नहीं कर सकती.

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