कांवड़ यात्रा से टकराई कार, कांवड़ियों पर लाठी-सरियों से हमला, FIR दर्ज कराने थाने पर हंगामा
ग्वालियर में हरिद्वार जा रही कांवड़ यात्रा के दौरान दो पक्षों में विवाद, मारपीट में दो युवक घायल, हंगामे के बाद 15 पर FIR दर्ज. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 10:49 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 11:56 AM IST
ग्वालियर: ग्वालियर में गुरुवार रात किला गेट थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा में शामिल युवकों से वाहन टकराने के बाद विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली. इस विवाद में दो युवक घायल हुए जिनमें एक हालत गंभीर बतायी जा रही है. पुलिस ने हंगामे के बाद एक दर्जन से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज की है.
कांवड़ यात्रा के साथ जा रहे युवकों से टकराई कार
असल में ग्वालियर के हथियापुरा-जगनपुरा इलाके में हरिद्वार के लिए रवाना हो रही कांवड़ यात्रा में विवाद की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि, घास मंडी इलाके से हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा लेकर युवकों की टोली रवाना हो रही थी. डीजे गाजे बाजे के साथ यात्रा सागरताल इलाजे के पास पहुंची थी. इसी बीच यात्रा में शामिल कुछ युवक पीछे रह गए, इसी दौरान वहां से गुजरी एक कार युवकों से टकरा गई. जिसके बाद कार सवारों और कांवड़ यात्रा में जा रहे युवकों के बीच विवाद हो गया. विवाद मारपीट में बदला और बढ़ गया.
विशेष वर्ग के लोगों पर मारपीट का आरोप
कांवड़ यात्रा के साथ जा रहे प्रत्यक्षदर्शी रघुवीर ने बताया कि, ''उनके मोहल्ले से रवाना हुई कांवड़ यात्रा के कुछ युवकों का कार सवारों से विवाद हुआ था. इसी विवाद में कार सवार जो घटना स्थल के पास ही रहते थे, अपने साथियों को बुलाकर लाए और युवकों की पिटाई कर दी.'' रघुवीर के मुताबिक, ''आरोपी पक्ष वर्ग विशेष से थे. जिन्होंने लाठियों के साथ सरिया और हथौड़े से भी युवकों पर हमला किया, जिसकी वजह से दो युवक गंभीर घायल हुए हैं.
दूसरे थाने जाने को कहा, पीड़ित पक्ष ने किया हंगामा
इस घटना के बाद जब पीड़ित पक्ष बहोड़ापुर थाना पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें किला गेट थाने में मामला दर्ज करने को कहा. जिसके बाद घायलों के साथ आये दर्जनों लोगों ने हंगामा शुरू कर चक्काजाम की भी कोशिश की. हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की समझाईश के बाद वे देर रात को प्रदर्शन ख़त्म कर किला गेट थाना पहुंचे और मामले में FIR दर्ज करायी है. पुलिस ने 15 लोगों पर मामला दर्ज किया है.
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पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच जारी
ग्वालियर एएसपी सुजावल जग्गा के मुताबिक, ''एक्सीडेंट का मामला था जो बाद में विवाद में तब्दील हो गया. फरियादी पक्ष की शिकायत पर मारपीट की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. इस घटना में एक युवक को गंभीर चोटें हैं जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, जिसके प्राथमिक चिकित्सा के बाद घर भेज दिया है. फरियादी पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.''