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ग्वालियर के कबीर सिंह इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के नए कैप्टन, 1 साल की उम्र में हुआ था पोलियो

भिंड के रैपुरा गांव से निकले कबीर आज अपने सपनों को साकार करने में जुटे हैं. ईटीवी भारत ने इस उपलब्धि के मौके पर उन्होंने कि, "गौरव की बात होती है किसी के लिए भी. इस क्षण का इंतजार तो ब्लू जर्सी में हर वो खिलाड़ी करता है, उसने चाहे गांव खेड़े से खेलना शुरू किया हो या किसी क्लब में खेलता हो. यह सबसे बड़ा मोमेंट होता है जीवन का. इससे कहते हैं ना कि खुशी के आंसू जो होते हैं वो लोगों के झलक आते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और भारतीय टीम की जब कमान मुझे मिली तो यह कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कप्तानी हासिल होगी लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था."

ग्वालियर: दिव्यांग क्रिकेटर कबीर सिंह जल्द ही भारतीय दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की कप्तानी करते नजर आयेंगे. वे 26 मई को श्रीलंका में आयोजित होने वाली भारत बनाम श्रीलंका व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे. कैप्टन बनाए जाने की खबर कबीर को भी मिल चुकी है और इस वह एक बेहतर भविष्य और अच्छे खेल परफॉरमेंस की कामना कर रहे हैं.

अब तक 250 डोमेस्टिक मैच खेले

उन्होंने आगे कहा कि, "सबसे ज्यादा अनुभव मेरा 250 मैचों का डोमेस्टिक क्रिकेट में है, इसके साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी खेली 2024 में नोएडा में आयोजित सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था. बात करें तो इकॉनमी को देखते हुए एक तेज गेंदबाज के तौर पर मुझे कप्तानी मिली है. यह गौरव का क्षण है और चंबल अंचल ग्वालियर के लिए बहुत ही खुशी की बात है." कबीर नेशनल टीम से पहले मध्य प्रदेश टीम से खेलते थे और उनके परफॉरमेंस की वजह से पहले वे मध्य प्रदेश टीम में उपकप्तान और फिर 6 साल तक कप्तान रहे.

फिल्म का सटीक डायलॉग देता है प्रेरणा

भिंड जिले के रैपुरा गांव में पैदा हुए, कुछ साल तक परवरिश भी वहीं हुई लेकिन फिर ग्वालियर आ गये और आज भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं. इस बारे में कबीर का कहना है कि, "बॉलीवुड की सुल्तान मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि यदि आपको कोई पहलवान या अच्छा खिलाड़ी चाहिए तो कहते हैं ना गांव की मिट्टी में हाथ डालो, एक अच्छा खिलाड़ी आपको नजर आएगा." उन्होंने आगे कहा कि, " यह बात एक दम सही है भारत में हर जगह टैलेंट छुपा हुआ है लेकिन हमें उसे ढूंढकर एक स्टेज देने की जरूरत है."

अब तक 250 डोमेस्टिक मैच खेले (ETV Bharat)

संघर्षों से भरा रहा जीवन, किस तरह की चुनौतियां

ईटीवी भारत से बातचीत में कबीर ने अपनी चुनौतियां और सफर के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "दिव्यांग व्यक्ति का जीवन उसके घर के संघर्ष से शुरू होता है, जब वह पैदा होता है उसको शौचालय से लेकर हर एक्टिविटी के बारे में बारीकी से सोचना होता है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है. हम जब भी यहां इवेंट्स करते हैं तो यह ढूंढते हैं कि कौन सा होटल एक्सेसिबल है, किस होटल में वाशरूम एक्सेसिबल है. यह संघर्ष तो जीवन में शुरू से रहा है. एक साल की उम्र से ही पोलियो होने से उनके दोनों ही पैर चलने लायक नहीं रहे थे. लेकिन उन्होंने हताशा की जगह अपना नाम बनाने पर फोकस किया और नतीजा आज सबके सामने है.

इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन कबीर सिंह (ETV Bharat)

टीम में और कौन से स्टार प्लेयर

आपको जानकर हैरानी होगी कि, भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम आज तक विदेश में मुकाबला करने नहीं गई. ये पहला मौका है जब भारतीय टीम श्रीलंका जा रही है. और इस टीम में कप्तान कबीर सिंह के साथ ही. विश्व रिकॉर्ड धारी संदीप कुंडू, जिन्होंने 26 गेंदों में शतक लगाया और 2 बार कारनामा किया है. उन्होंने 18 छक्के एक इनिंग में लगाए तो विस्फोटक बल्लेबाज हैं. ऐसे ही विकेट कीपर भरत पनवारा हैं, साईं राम है, बोलिंग में जेफक्स के साथ अन्य टीम के धुरंधर है. ऐसे में कबीर का दावा है कि, भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को हराना हर किसी के बस का नहीं है और इस बार ट्रॉफी इंडिया आएगी.

24 मई को कोलंबो रवाना होगी टीम

बता दें कि 26 मई 2026 से श्रीलंका में भारत बनाम श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट सीरीज 2026 का आयोजन होने जा रहा है. जिसके लिए टीम जल्द ही श्रीलंका के लिए रवाना होगी. इस टीम के नए कप्तान कबीर सिंह भी 24 मई को ग्वालियर से दिल्ली पहुंचेंगे. यहां से फ्लाइट के जरिये टीम कोलंबो जाएगी और क्रिकेट चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी. जहां 3 अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगी.